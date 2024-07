Le Collège Boréal Permanent Temps partiel

La ou le technologue spécialiste en soins infirmiers travaille de près avec la communauté étudiante. La personne titulaire soutient le personnel enseignant en préparant des expériences pratiques, des exercices et des activités d’apprentissage pour renforcer les concepts enseignés dans le cadre des cours ou des programmes. Elle fournit un soutien technique de niveau supérieur pour des questions complexes exigeant un degré élevé de jugement indépendant, une spécialisation technique et une expérience pertinente. Elle met ses compétences techniques spécialisées à la disposition du personnel enseignant et administratif ainsi que des étudiantes et étudiants, en utilisant son jugement indépendant pour déterminer les services et méthodes répondant à leurs besoins.

Responsabilités :

Préparer et effectuer des expériences de laboratoire illustrant le lien entre la théorie et les résultats d’essai.

Adapter les tests de laboratoire standards selon les directives.

Préparer des manuels de laboratoire pour les étudiantes et étudiants.

Participer à la mise au point d’outils d’enseignement à partir de concepts donnés.

Expliquer comment utiliser l’équipement et les installations.

Concevoir et mettre au point de l’équipement, des systèmes et des installations, etc., pour répondre aux besoins des utilisateurs.

Planifier, organiser et réaliser des expériences et des démonstrations pour expliquer les procédures et principes théoriques.

Évaluer l’équipement et les ressources, et faire des recommandations avant l’achat.

Gérer les stocks de fournitures et respecter les budgets établis.

Collaborer étroitement avec le personnel enseignant des programmes de santé pour assurer le bon fonctionnement des laboratoires et équipements.

Assurer la propreté du laboratoire et de la salle de classe, ranger et organiser le matériel de laboratoire et les armoires, et laver la literie, les serviettes et d’autres articles, etc.

Assister le personnel enseignant dans le laboratoire lors de la préparation des mannequins et du matériel, la surveillance et l’application des règlements, la supervision des techniques des étudiantes et étudiants, etc.

Préparer les appareils, fournitures, équipements et postes de travail en laboratoire pour les activités prévues par le personnel enseignant.

Établir un horaire pour l’utilisation et l’entretien des mannequins, équipements, matériels et literies nécessaires aux activités de laboratoire.

Préparer l’horaire d’utilisation des ressources de simulation à l’aide de logiciels et de bases de données, et résoudre les conflits d’horaire au besoin.

Soutenir le personnel enseignant pendant la supervision des étudiantes et étudiants lors des périodes d’examen.

Aider le personnel enseignant à trouver des stages d’observation, au besoin.

Recueillir et classer les documents prérequis pour les stages des étudiantes et étudiants.

Participer à l’évaluation des étudiantes et étudiants dans les activités d’apprentissage.

Participer aux réunions de planification à long terme avec le personnel enseignant afin de maximiser l’efficacité des laboratoires et des équipements de simulation.

Exigences :

Diplôme de 2 ans en Soins infirmiers auxiliaires ou sciences infirmières;

Minimum de cinq ans d’expérience pertinente;

Être membre en règle de l’Ordre des infirmières et infirmiers de l’Ontario (OIIO);

Certificat en réanimation cardiorespiratoire (RCR) et en premiers soins (niveau C avec DEA ISS/SSR);

Expérience en laboratoire dans le domaine des soins de santé;

Expérience dans la démonstration de techniques;

Maîtrise du français et de l’anglais parlés et écrits;

Excellentes compétences organisationnelles et relationnelles;

Aptitudes pour le travail autonome et le travail d’équipe selon les besoins;

Compétences en matière de diplomatie et d’initiative;

Capacité à travailler sous pression et rapidement;

Bonnes compétences de communication;

Capacité de jugement, de résolution de problèmes et d’analyse appréciable;

Connaissance des ordinateurs et des logiciels commerciaux (traitement de texte, chiffrier électronique, etc.).

Au Collège Boréal, nous célébrons nos différences, notre diversité et notre francophonie. Nous nous efforçons d’être à l’affût des pratiques exemplaires grâce à nos valeurs et à nos croyances qui favorisent le partage d’idées, la collaboration, le respect, l’innovation et l’humanisme. C’est ce qui permet à la communauté de Boréal de s’engager dans un monde inclusif. Le Collège Boréal s’engage à considérer et à réduire les obstacles et les barrières systémiques affectant le recrutement des groupes sous-représentés. Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande pour les candidats ayant un handicap ou des besoins spéciaux.

Si vous voulez contribuer à bâtir des équipes talentueuses, nous vous invitons à soumettre votre candidature, avant le 12 juillet à 23h59, via le lien suivant : https://collegeboreal.wd3.myworkdayjobs.com/CB/job/Windsor-Ontario/Technologue-spcialiste–Soins-infirmiers-auxiliaires_JR2407-3370

Type d’emploi : Temps partiel, Permanent

Rémunération : 40,62$ par heure

Heures prévues : 24 par semaine

Lieu du poste : En présentiel