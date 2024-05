Collège Boréal Temps plein

Sous la supervision de la ou du gestionnaire, la personne occupant ce poste apporte un soutien aux étudiantes et étudiants qui utilisent les services d’appui à l’apprentissage et contribue à leur réussite et leur persévérance scolaire. Elle accueille la clientèle, fournit des informations et des services liés aux compétences d’apprentissage, et veille au bon fonctionnement des services d’appui à l’apprentissage. Elle aiguille les étudiantes et étudiants vers d’autres services appropriés, tout en soutenant les activités visant leur réussite scolaire et leur bien-être. En interagissant avec les différents services du Collège, elle agit dans l’intérêt de la clientèle étudiante.

Responsabilités :

Appuyer les étudiantes et étudiants qui utilisent les services du Centre d’appui à l’apprentissage

Dépister les forces et les faiblesses des étudiantes et étudiants afin d’élaborer un plan de réussite scolaire personnalisé et, au besoin, les aiguiller vers les services appropriés;

Fournir aux étudiantes et étudiants des stratégies de réussite adaptées à leurs besoins précis (p. ex., stratégies métacognitives et technologies adaptatives); se tenir à jour dans le domaine des technologies adaptatives;

Participer aux forums de discussion de la formation en ligne des tuteurs, au besoin;

Travailler de près avec les différents services liés à la réussite scolaire et au bien-être, le personnel enseignant ainsi qu’avec d’autres partenaires internes et externes, selon le besoin;

Élaborer, animer et, au besoin, adapter une variété de présentations et d’ateliers sur des sujets relatifs à l’orientation et à l’intégration au Collège et dans la communauté (p. ex., animer des séances informelles de conversation en anglais);

Organiser des séances d’information sur les exigences liées aux études ainsi que sur les droits et responsabilités des étudiantes et étudiants afin de les aider à s’intégrer au système collégial;

Contribuer à la recherche de solutions pour répondre aux besoins urgents des étudiantes et étudiants en matière de logement et d’autres besoins essentiels;

Contribuer à l’organisation de la journée d’orientation ainsi qu’aux activités de préarrivée et aux séances pour toute la communauté étudiante du campus;

Assurer le suivi du plan de réussite scolaire tout au long du parcours de l’étudiante ou de l’étudiant pendant ses études, puis en l’orientant vers les services internes et externes après l’obtention du diplôme.

Veiller au bon fonctionnement du centre et assurer la mise en œuvre des stratégies qui encadrent les services d’appui et d’accompagnement

Assurer la promotion des services d’appui à la communauté étudiante;

Créer un climat chaleureux, accueillant et respectueux;

Communication régulièrement avec le bureau de gestion du postsecondaire afin de fournir des données sur les besoins identifiés permettant de trouver des solutions, contribuant ainsi à l’amélioration continue de la qualité du service;

Contribuer à l’organisation de diverses activités (p. ex., campagnes et efforts de recrutement, etc.); aider à la préparation des trousses d’accueil; participer à diverses activités à la demande du personnel de supervision; participer aux rencontres des services aux étudiantes et étudiants du campus principal;

Collaborer avec l’équipe des services aux étudiantes et étudiants et contribuer à la mise en place et au fonctionnement de la banque alimentaire ou d’autres services selon la disponibilité et la nécessité du service;

Préparer divers rapports de statistiques (p. ex., utilisation des services offerts au Centre);

Effectuer l’inventaire et l’évaluation des outils aux centres d’appui à l’apprentissage et de ressources pour faire des recommandations d’achat;

Maintenir un système de classement approprié pour les services offerts à la communauté étudiante; développer et maintenir un système d’archivage, au besoin.

Exigences :

Diplôme de trois ans ou l’équivalent en travail social, techniques d’éducation spécialisée, service de soutien à l’intégration, psychologie, sociologie ou dans un domaine connexe;

Minimum de trois ans d’expérience pertinente

Expérience en éducation, rééducation, intervention psychosociale ou dans un domaine connexe

Avoir travaillé avec les technologies adaptatives

Avoir travaillé en équipe et de façon autonome

Au Collège Boréal, nous célébrons nos différences, notre diversité et notre francophonie. Nous nous efforçons d’être à l’affût des pratiques exemplaires grâce à nos valeurs et à nos croyances qui favorisent le partage d’idées, la collaboration, le respect, l’innovation et l’humanisme. C’est ce qui permet à la communauté de Boréal de s’engager dans un monde inclusif. Le Collège Boréal s’engage à examiner et à réduire les obstacles et les barrières systémiques qui nuisent au recrutement des groupes sous-représentés. Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande pour les personnes ayant un handicap ou des besoins spéciaux.

Si vous souhaitez contribuer à la création d’équipes talentueuses, nous vous invitons à soumettre votre candidature avant le 2 mai à 11:59pm, via le lien suivant : https://collegeboreal.wd3.myworkdayjobs.com/CB/job/Windsor-Ontario/Technologue–Services-aux-tudiantes-et-tudiants_JR2404-3303

Type d’emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 32,42$ à 37,57$ par heure

Heures prévues : 35 par semaine

Lieu du poste : En présentiel