College Boreal Windsor, ON Full time

Vous faites preuve d’une attitude positive et de fortes capacités organisationnelles et interpersonnelles. Votre curiosité professionnelle vous permet de découvrir de nouvelles approches et outils technologiques à l’appui de la pédagogie. L’innovation vous est de seconde nature. Vos aptitudes technologiques arrimées à vos connaissances de base en pédagogie et en andragogie donnent place à des échanges et approches créatives. Vous possédez des aptitudes manifestes pour le travail d’équipe et le travail autonome au besoin. Vous êtes en mesure de travailler sous pression avec des échéanciers serrés dans un environnement en évolution constante. Vous pouvez travailler selon un horaire flexible en fonction des besoins du service et des clients. Vous faites preuve de bon jugement, de fiabilité et d’autonomie. Vous avez le sens de l’initiative et de la débrouillardise et votre capacité à collaborer, à enrichir les équipes de travail et à vous adapter aux changements est reconnue. Vous aimez aider les gens et vous avez une approche centrée sur le client et ses besoins. Vous êtes à l’aise en animation, vous transmettez vos messages efficacement et vous savez influencer votre auditoire.

La personne affectée à ce poste fera partie d’une équipe de conception, d’élaboration et de production de cours en utilisant une plateforme d’apprentissage. À ce titre, elle aura à analyser les spécifications de la scénarisation et de ses logiciels/applications pour ensuite adapter, réaliser et produire des ressources multimédias en collaboration avec les consultants en design pédagogique et les spécialistes technopédagogiques. Elle produira des éléments audios visuels selon les spécifications des modes de livraison. La personne assurera l’intégration des éléments audiovisuels et graphiques de ces scénarios dans un système de gestion d’apprentissage selon les standards du secteur.

Ce poste appuie l’intégration de la technologie dans l’enseignement. Le titulaire du poste développera des activités d’apprentissage à l’aide d’une variété de logiciels afin d’appuyer la conception des contenus pédagogiques et du curriculum fournis par des consultants en design pédagogique. Le titulaire est responsable de la création de contenus accessibles, y compris des gabarits et des prototypes dans le système de gestion de l’apprentissage (SGA).

Elle agit à titre d’intermédiaire entre divers secteurs du Collège afin de connaître les besoins en ce qui a trait à des applications ou des outils technologiques qui appuient le CLIP. Elle est responsable d’assurer que toutes les applications respectent les protocoles, les processus et les directives établies.

Elle résout les problèmes techniques des utilisateurs au niveau des applications reliées à l’enseignement.

Catégorie d’emploi : Permanent

Salaire débutant : 33,38 $ / heure

Groupe : Personnel de soutien

Date d’entrée en fonction : Mars 2023

Tranche : H

Horaire : 35 heures/semaine

Échelle salariale : De 33,38 $ à 38,75 $ / heure

Lieu de travail : Sudbury ou autre emplacement du collège

Fonctions :

Intégration, création et maintien de contenu multimédia

Réalise et produit des éléments audiovisuels tel que des présentations interactives pour l’apprentissage à distance ;

Analyse les spécifications de la scénarisation interactive ;

Détermine les choix des formats de présentation pour les textes, la mise en page et réalise les maquettes ou les gabarits pour le contenu des cours ;

Participe au travail d’équipe et aux réunions de planification et de conception ;

Met à jour des éléments audiovisuels ;

Développe et appuie l’intégration des éléments graphiques ;

Analyse et résout les problèmes technologiques qui peuvent survenir afin d’appuyer le développement, l’offre et la mise à jour des projets et dossiers du CLIP ;

Maintien et optimise certaines applications et logiciels du CLIP ;

Avise les collègues et le superviseur de l’impact des changements sur les utilisateurs ;

Effectue les démarches nécessaires en vue de comprendre le fonctionnement interne et les différentes fonctionnalités des médias d’apprentissage afin de les adapter ou de les intégrer dans le contexte pédagogique ;

Collabore avec ses collègues de divers secteurs afin de suivre les normes et pratiques du collège ;

Fait de la recherche afin d’explorer les nouvelles tendances dans les technologies informatisées et d’améliorer ou optimiser le développement des applications, ou des logiciels de fournisseurs externes.

Intégration de contenus

Aider les consultants en design pédagogique à intégrer du contenu de cours qui correspond aux pratiques courantes en design et en intégration de la technologie ;

Assurer la conception, l’accessibilité et le soutien d’une variété de gabarits de systèmes de gestion de l’apprentissage (SGA) qui correspondent

à une variété de styles d’enseignement et de genres de cours, tout en respectant la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (LAPHO) ;

Travailler avec les consultants en design pédagogique, entre autres, afin de définir les stratégies multimédias qui créent un environnement d’apprentissage en ligne engageant ;

Intégrer des cours en fonction du contenu fourni conformément aux normes d’assurance de la qualité, de la conception pédagogique, des droits d’auteur et de la propriété intellectuelle et de la LAPHO ;

Participer aux événements de collaboration formels, semi-formels et informels afin de faciliter les échanges de connaissances, des compétences et de l’information dans le collège ;

Utiliser les logiciels d’aide à la création d’objets d’apprentissage (p. ex. SGA, H5P, Pressbook, WordPress, Camtasia, Articulate Storyline,

Photoshop, etc.) ; appliquer du HTML de base au besoin ;

Respecter les échéanciers de développement des cours ;

Exécuter des projets spéciaux ; fournir des connaissances et des solutions techniques de haut niveau ; assurer la liaison avec le Centre de services informatiques et d’autres départements du collège.

Appui aux usagers

Offre des conseils techniques aux utilisateurs au niveau de l’utilisation des applications dont elle est responsable ;

Appuie les utilisateurs et résout leurs problèmes techniques.

Exigences :

Études de 3 ans menant à un diplôme ou l’équivalent en communication graphique/multimédia, informatique, infographie, technologies

éducatives ou domaine connexe

Cours en programmation (PHP, ASP, HTML 5, CSS, Javascript), WordPress, Adobe Creative Suite, Camtasia, Articulate Storyline, H5P, Pressbooks,

Photoshop

Un minimum de 3 ans d’expérience dans un domaine connexe

Minimum de trois ans d’expérience pratique et d’expertise en design, en production multimédia en l’informatique et en gestion des systèmes d’apprentissage

Maîtrise des logiciels d’édition audiovisuelle (ex. Adobe Creative Suite, Camtasia, Articulate Storyline, Sharepoint, H5P, Pressbooks)

Excellentes compétences dans l’utilisation de la technologie, p. ex., HTML de base, H5P, logiciels de Microsoft Office, logiciels de traitement d’image et de montage vidéo (Photoshop, Camtasia), logiciels de conférence Web, courriel, vidéoconférence, tableau blanc interactif, etc.

Expérience en conseil et en accompagnement des utilisateurs de la technologie

Expérience en analyse et en résolution de problèmes liés à l’utilisation de la technologie

Expérience en adaptation aux situations imprévues et à un environnement technologique en constante évolution

Une grande expérience à utiliser un système de gestion d’apprentissage (préférablement Brightspace de D2L) serait considérée comme un atout

De fortes connaissances des principes de création de contenus accessibles un atout

Expérience en utilisation des principes de communication graphique et audiovisuelle

Au Collège Boréal, nous célébrons nos différences, notre diversité et notre francophonie. Nous nous efforçons d’être à l’affût des pratiques exemplaires grâce à nos valeurs et à nos croyances qui favorisent le partage d’idées, la collaboration, le respect, l’innovation et l’humanisme. C’est ce qui permet à la communauté de Boréal de s’engager dans un monde inclusif. Si vous voulez contribuer à bâtir des équipes talentueuses, nous vous invitons à soumettre votre candidature à notre vaste bassin diversifié, par l’entremise du lien suivant : https://docs.collegeboreal.ca/Forms/RHM-003?JobPostingNum=2302-3022, avant 16 h le 27 mars 2023.

Toutes les candidatures sont prises en compte dans un processus de sélection équitable. Le Collège Boréal s’engage à considérer et à réduire les obstacles et les barrières systémiques affectant le recrutement des groupes sous-représentés. Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande pour les candidats ayant un handicap ou des besoins spéciaux. Tout en vous remerciant de votre intérêt, nous tenons à préciser que nous ne communiquerons qu’avec les candidates et les candidats retenus aux fins d’entrevues.

Type d’emploi : Temps plein, Permanent

Salaire : 33,38$ à 38,75$ par heure

Flexible Language Requirement :

Anglais non requis

Français non requis

Horaires de travail :

Du Lundi au Vendredi

Formation:

DEP/ AEC ou Certificat (Souhaité)

Expérience:

laboratoire: 1 an (Souhaité)

Lieu du poste : En présentiel

Pour soumettre votre candidature, cliquer sur le lien suivant: