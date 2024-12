Legal Aid Ontario Travail à distance Contrat - 24 mois Temps plein

Spécialiste du service à la clientèle bilingue français (24 mois)

Syndicat:SEFPO – PO

Numéro d’emploi:J1124-0565

Titre du poste : Spécialiste du service à la clientèle bilingue français (24 mois)

Type d’emploi:Contrat

Durée du contrat (mois):24 mois

Ville, Province, Pays:Toronto, Ontario, Canada

Lieu de travail : À distance – À l’échelle de la province

Catégorie d’emploi : Service à la clientèle / Associés à la clientèle

Classification de l’emploi : FP4

Désignation des rôles:Entièrement à distance – L’employé travaille entièrement à distance à partir d’un emplacement approuvé à l’extérieur du site.

Postes ouverts:10

Date de publication : 25 novembre 2024

Date de clôture : 25 décembre 2024

Salaire : 56 039,30 $ – 64 964,89 $/an

Fonction principale

Le titulaire de ce poste est chargé de fournir des services de niveau 2 du Centre de services clients-avocats (CLSC) aux clients qui choisissent d’accéder à Aide juridique Ontario (AJO) par téléphone et par chat en ligne. Il s’agit notamment d’interroger par téléphone les demandeurs d’aide juridique afin d’obtenir les renseignements juridiques et financiers nécessaires pour décider si un certificat d’aide juridique doit être délivré ou si un autre service est approprié.

Il s’agit d’un poste de travail à domicile à 100 %.

Sous la responsabilité de : Chef d’équipe, Centre d’assistance aux clients et aux avocats

Principales responsabilités

Assister les appelants dans un environnement de centre de contact et en fournissant une assistance dans l’ordre des priorités.

– Déterminer l’éligibilité juridique du demandeur à l’aide juridique, en suivant les lignes directrices avancées définies dans la politique et les procédures de l’AJO.

– Solliciter et analyser activement l’éligibilité financière du demandeur à l’aide juridique, sur la base de la compréhension des détails financiers du demandeur et des politiques et procédures de l’AJO.

– Prendre la décision de délivrer ou non un certificat d’aide juridique, sur la base de l’évaluation juridique et financière du demandeur et des politiques d’éligibilité de l’AJO.

– Expliquer où, quand et comment accéder aux services autres que le certificat qui sont disponibles pour les demandeurs, y compris les centres locaux de services juridiques, les cliniques juridiques, les avocats de service et le service de référence aux avocats.

– Clarifier le statut de certains dossiers d’aide juridique, en réponse aux demandes de renseignements téléphoniques des clients

– Saisir et tenir à jour les dossiers des clients et les détails dans les logiciels de gestion de la relation client (CRM), les tableurs, les bases de données et d’autres outils

– Répondre aux demandes et aux plaintes de manière professionnelle et courtoise et fournir des références pour répondre de manière appropriée aux demandes d’informations supplémentaires

– Documenter les problèmes des clients et les transmettre à d’autres services de l’AJO, le cas échéant

– Identifier les domaines susceptibles d’être améliorés et exprimer des idées afin de contribuer à l’établissement d’une base solide pour une structure de prestation de services aux clients fondée sur les meilleures pratiques.

– Travailler en étant exposé à des situations émotionnellement chargées, par exemple en fournissant des informations à des clients agités.

– Examiner les dossiers en back office, prendre des décisions et traiter les certificats et/ou les accords de contribution.

– Effectuer d’autres tâches connexes en fonction des besoins.

Compétences et expérience requises

– Excellentes compétences en matière de service à la clientèle et capacité avérée à gérer avec empathie des relations difficiles avec les clients tout en résolvant efficacement les questions ou problèmes en suspens.

– Capacité à obtenir et à traiter efficacement les informations nécessaires auprès d’une clientèle diversifiée, à raisonner et à porter des jugements solides sur l’éligibilité.

– Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite et aptitude avérée à mener des entretiens.

– Sens de l’organisation, souci du détail et capacité à mener plusieurs tâches de front.

– Connaissance du réseau plus large de justice sociale dans lequel LAO opère.

– Maîtrise du logiciel Microsoft Office

– Une expérience dans le soutien aux clients dans un environnement de chat en ligne est considérée comme un atout.

– Maîtrise avérée du français oral et écrit (ainsi que de l’anglais), les candidats sélectionnés seront soumis à un test.)

Pour postuler, envoyez une lettre de motivation et un curriculum vitae.

Exigences supplémentaires :

Un système informatique dédié avec tous les logiciels nécessaires sera fourni aux candidats retenus tout au long de leur emploi, y compris un câble Ethernet qui devra être connecté à une connexion Internet à haut débit à domicile fournie par l’employé.

Une largeur de bande suffisante doit être disponible pendant les heures de travail, en plus de l’utilisation personnelle à domicile. Les exigences minimales en matière d’accès à l’internet à domicile pour les employés sont les suivantes

– Prise en charge : Câble, DSL et fibre optique

– Non pris en charge : LTE, satellite ou sans fil

– Vitesses minimales recommandées pour le forfait Internet affiché : Téléchargement : 75 Mbps/Upload : 20 Mbps

– Vitesses réelles requises pendant les heures d’ouverture : Téléchargement : 25 Mbps/Upload : 10 Mbps

Le fournisseur d’accès à Internet et le forfait du candidat seront validés au cours de la procédure de présélection, sur la base de l’adresse physique fournie pour le lieu de travail à distance du candidat. Dans certains cas, il peut s’avérer nécessaire d’augmenter la vitesse d’accès à l’internet des employés pour répondre aux besoins de l’entreprise. Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront informés.

Actuellement, la formation obligatoire virtuelle en direct est programmée entre (une participation totale est requise) :

– Lundi 03 mars 2025 – Mardi 25 mars 2025

– Lundi 26 mai 2025 – Mardi 24 juin 2025

Ce poste peut également nécessiter des déplacements occasionnels vers les bureaux du LAO sur demande.

Ce poste est représenté collectivement par la section locale 525 du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) et, par conséquent, les cotisations syndicales seront déduites toutes les deux semaines.

Remarque : Si un employé permanent, actuellement représenté par le SEFPO, est le candidat retenu pour ce poste, il retournera à son poste d’origine à la fin de cette affectation, si le poste continue d’exister.

