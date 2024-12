Ministère du Procureur général Ottawa Permanent Temps plein

Organisme: Ministère du Procureur général

Division: Division des services aux tribunaux

Ville: Ottawa

Langue du ou des postes: bilingue (anglais et français)

Conditions: 1 Permanent(s)

Code du poste: 10OAD – Personnel de bureau 10

Salaire: 29,53 $ – 34,75 $ de l’heure*

*Indique la rémunération énumérée selon la convention collective conclue avec le SEFPO.

Type de concours: Ouvert

Numéro du concours: 224325

Votre éthique de travail se fonde sur l’efficacité et l’initiative et vous vous démarquez par votre souci du détail et votre sens aigu de l’organisation? Voici une occasion exceptionnelle de vous joindre à l’équipe d’administration des tribunaux du ministère du Procureur général en tant que secrétaire judiciaire pour la Cour de justice de l’Ontario.

Engagement de la FPO à l’égard de la diversité, de l’inclusion, de l’accessibilité et de la lutte contre le racisme :

Nous sommes résolus à bâtir une main-d’oeuvre représentative des gens que nous servons, de même qu’à promouvoir la diversité, l’anti racisme, l’inclusion, l’accessibilité, le mérite, le respect et l’équité en milieu de travail.

Nous invitons toutes les personnes intéressées à postuler, tout particulièrement les personnes handicapées,autochtones, noires, racisées, de diverses origines ethniques et culturelles, de diverses orientations sexuelleset de diverses identités et expressions de genre.

Rendez-vous sur les pages présentant la

Politique de la FPO pour la lutte contre le racisme

et le Plan directeur pour l’inclusion et la diversité au sein de la FPO pour en savoir plus sur son engagement à l’égard de l’égalité raciale, de l’accessibilité, de la diversité et de l’inclusion dans la fonction publique.

Nous offrons des mesures d’adaptation des emplois tout au long du processus de recrutement et pour tout ce qui touche l’emploi, conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario. Si vous avez besoin que l’on prenne des mesures d’adaptation liées à un handicap, veuillez vous reporter aux instructions ci-dessous.

Quelles seront mes fonctions dans ce poste?

Vous devrez :

• taper et transcrire de la correspondance, des jugements et des documents juridiques à l’aide de notes manuscrites ou d’outils de dictée;

• écrire sous la dictée ainsi que rédiger et modifier de la correspondance;

• fournir des services de réception et organiser des rendez-vous;

• gérer l’horaire des juges et organiser leurs déplacements;

• traiter les factures et les demandes de remboursement de frais de déplacement ainsi que gérer les comptes de frais;

• assister les juges siégeant à des comités;

• traiter le courrier, gérer le système de dépôt de documents et rechercher de l’information dans les bases de données.

À quelles exigences dois-je répondre?

Ce qui est obligatoire :

• maîtrise du français oral de niveau supérieur et maîtrise du français écrit de niveau avancé plus. Votre niveau de maîtrise sera évalué avant l’embauche

• être capable de taper 50 mots à la minute

• vous avez des compétences dicta de 70%

Compétences en communication :

• Solides compétences en communication écrite pour rédiger de la correspondance et transcrire des jugements.

• Solides compétences en communication orale pour discuter des rôles d’audience avec la magistrature et répondre aux demandes de renseignements.

• Capacité à recevoir et à filtrer les appels téléphoniques et les visiteurs avec tact et discrétion.

• Compétences en relations interpersonnelles pour traiter des renseignements confidentiels de nature délicate et capacité à faire preuve d’efficacité et de tact dans les interactions avec différents intervenants

Connaissances et expérience techniques :

• Expérience probante en secrétariat et administration juridiques.

• Connaissance des systèmes des cabinets d’avocats, des processus financiers et des systèmes judiciaires.

• Capacité à travailler dans le cadre d’une instance, notamment connaissance de la terminologie et des documents juridique

Discernement et compétences en analyse et en organisation :

• Compétences reconnues en organisation et capacité à travailler de façon autonome.

• Capacité à établir des priorités, à s’acquitter de tâches multiples et à respecter les échéances.

• Capacité à utiliser son bon jugement et son esprit analytique pour répondre aux demandes de renseignements et résoudre les conflits.

Compétences en informatique :

• Compétences reconnues en informatique pour utiliser

Renseignements supplémentaires:

Adresse: 1 bilingue (anglais et français) Permanent(s), 161, RUE ELGIN, Ottawa,Région Est, Vérification de casier judiciaire et d’affaires judiciaires

Groupe derémunération: Syndicat des employées et employés de la fonction publique de l’Ontario

Horaire: 3

Catégorie: Services juridiques

Date de publication: le jeudi 12 décembre 2024

Note:

Cette offre d’emploi est également disponible en anglais.

Conformément à la Politique relative aux vérifications de sécurité du personnel de la fonction publiquede l’Ontario, les meilleurs candidats pourraient être tenus de se soumettre à une enquête de sécuritégénérale. Reportez-vous à ce qui précède pour déterminer les vérifications de présélection nécessairespour ce poste.

Les vérifications des antecedents du personnel requises, accompagnées de votre consentement écrit,seront envoyées au Bureau de la transition et de la sécurité (TSO), Direction des programmes relatifsau talent pour la FPO, à la Division du talent et du leadership pour évaluer les résultats. Si necessaire,le TSO, avec votre consentement écrit, demandera et obtiendra toute autre vérification desantécédents additionnels que vous n’auriez pas obtenue directement.

Un casier judiciaire pour une infraction au Code criminel ou une autre infraction fédérale ne signifiepas automatiquement que vous ne serez pas admissible au poste. Le BTS examinera et évaluera lesvérifications de sécurité uniquement aux fins de la prise d’une décision au sujet de l’attestation desécurité. Les détails des vérifications de sécurité seront pris en considération en fonction des fonctionset responsabilités propres au poste à pourvoir. Les dossiers de vérification de l’emploi serontconservés par le BTS dans la plus stricte confidentialité.

Comment postuler:

1. Vous devez postuler en ligne.

2. Votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae réunis doivent avoir un maximum de cinq(5) pages. Pour des conseils et des outils qui vous aideront à rédiger une lettre d’accompagnement etun curriculum vitae concis, consultez

Rédaction d’une lettre d’accompagnement et d’un Curriculum vitae : conseils, outils et ressources.

3.Adaptez votre lettre d’accompagnement et votre curriculum vitae en fonction des exigences figurant dans l’offre d’emploi. En utilisant des exemples concrets, vous devez faire ressortir en quoi vos aptitudes et vos compétences correspondent aux exigences du poste. Nous comptons sur les renseignements que vous nous fournissez.

4.Voir la description de l’emploi

pour bien comprendre en quoi consiste ce poste.

5.Les membres de la FPO doivent indiquer leur numéro d’employé RIRH (WIN Employee ID Number)lorsqu’ils présentent leur candidature à un poste.

6.Si vous avez besoin que l’on prenne des mesures d’adaptation liées à un handicap qui vous permettront de participer au processus de recrutement, veuillez cliquer sur

Pour nous joindre et nous fournir vos coordonnées. L’équipe des services de recrutement communiquera avec vous dans les 48 heures.

Sachez que les résultats de ce concours pourraient servir à établir une liste d’admissibilité de candidats qualifiés à occuper de futurs postes vacants, représentés par le Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO). Conformément à la convention collective, les listes d’admissibilité sont partagées avec les représentants du SEFPO. En participant à ce concours,vous consentez à transmettre votre nom aux représentants du SEFPO.

Tous les candidats à un emploi (y compris les anciens fonctionnaires de l’Ontario) qui participent à un concours dans un ministère ou à un organisme public rattaché à la Commission doivent divulguer (dans leur lettre d’accompagnement ou leur curriculum vitæ) un emploi occupé antérieurement au sein de la fonction publique de l’Ontario. Les renseignements divulgués doivent comprendre les postes occupés, les dates d’emploi et, le cas échéant, toutes restrictions en vigueur limitant leur réemploi dans la fonction publique de l’Ontario. Les restrictions en vigueur peuvent comprendre des restrictions de temps ou liées à des ministères en particulier, et elles peuvent empêcher d’offrir à un ancien employé un emploi au sein de la fonction publique de l’Ontario pendant une certaine période (p. ex., un an) ou dans un certain ministère (pendant une période prédéterminée ou indéfiniment). Les circonstances entourant le départ d’un employé seront prises en considération avant qu’une offre d’emploi ne lui soit faite.

Rappel :

La date limite de candidature est le mardi 31 décembre 2024 23h59min HNE. Les candidatures reçues en retard seront refusées.

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à ce poste. Cependant, nous communiquerons avec vous uniquement dans le cadre du processus de présélection ou pour vous convoquer à une entrevue.

Toutes les offres d’emploi externes de la fonction publique de l’Ontario sont affichées en anglais et en français. Pour connaître les exigences linguistiques, vérifiez les renseignements sur la «langue du poste » figurant dans le haut de chaque offre d’emploi. Pour tous les postes,l’évaluation des candidates et candidats se fera en anglais, la langue usuelle de la fonction publique de l’Ontario. En ce qui concerne les postes désignés bilingues, la maîtrise du français des candidates et candidats sera également évaluée.

La fonction publique de l’Ontario est un employeur inclusif.

Toute adaptation nécessaire sera réalisée conformément au

Code des droits de la personne de l’Ontario.