Centre d'assistance juridique en matiere de droits de la personne 180, rue Dundas Ouest 8e étage Contract Temps plein

180, rue Dundas Ouest 8e etage Toronto, ON M7A 0A1

Telephone : 1-866-625-5179 | 416-597-4900

ATS : 1-966-612-8627 | 416-597-4903

www.hrlsc.on.ca

Renseignements, sensibilisation et directives juridiques en matière de harcèlement sexuel (RSDJHS)

Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne (CAJDP) offre un vaste éventail de services juridiques gratuits aux personnes de l’Ontario victimes de discrimination allant à l’encontre du Code des droits de la personne de l’Ontario. Le CAJDP cherche à pourvoir un poste de représentante ou représentant bilingue aux droits de la personne pour fournir des renseignements juridiques et des avis sommaires immédiats par téléphone aux victimes de violence, d’agression ou de harcèlement sexuel au travail et qui ont besoin d’aide pour comprendre toutes leurs options juridiques. La ou le RDP bilingue travaillera en collaboration avec les autres membres de l’équipe des services de RSDJHS et s’emploiera à sensibiliser les intervenants et le public à ces services, en mettant l’accent sur les communautés francophones.

Les qualifications requises comprennent la capacité d’interpréter et d’expliquer la législation de l’Ontario sur les droits de la personne (Code des droits de la personne de l’Ontario) et sur le harcèlement sexuel en milieu de travail, y compris les options et principes juridiques pertinents, ainsi que la capacité de consigner des renseignements détaillés et de rédiger des résumés dans un milieu où les activités se déroulent à un rythme rapide. La candidate ou le candidat retenu devra avoir une bonne connaissance des enjeux liés aux droits de la personne qui touchent les communautés francophones de l’Ontario, une solide connaissance du système juridique en ce qui a trait aux organismes de décision et aux tribunaux décisionnels, une excellente connaissance des ressources communautaires, une réelle aptitude à communiquer clairement en français et en anglais avec les différentes communautés tout en faisant preuve de sensibilité, ainsi que de très bonnes compétences en matière d’entretiens, d’écoute, d’explications, de prestation de conseils et de représentation. Parmi les aptitudes informatiques recherchées, citons la connaissance de Microsoft Word et d’Outlook, ainsi qu’une expérience de l’utilisation d’un système de gestion des cas ou de base de données.

Description complète du poste

Il s’agit d’un poste contractuel à temps plein jusqu’en mars 2027 qui est représenté par l’unité de négociation du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario. Il est à noter que ce poste est subordonné à un financement spécial d’une durée limitée. La ou le titulaire aura un horaire de travail hybride et devra travailler chaque semaine sur place au bureau de Toronto deux (2) jours et trois (3) jours à distance depuis son domicile. Ces modalités peuvent être modifiées dans le cadre du plan de relance du CAJDP. La fourchette salariale pour ce poste est de 60 901 $ à 78 469 $. L’horaire de travail est de 9 h à 17 h, du lundi au vendredi.

Processus de candidature

Vous devez suivre la procédure suivante :

1. La candidature doit être soumise en une seule pièce jointe.

2. Inclure un curriculum vitæ et une lettre d’accompagnement adressée aux Ressources humaines.

3. Transmettre la candidature par courriel à l’adresse suivante : jobapplication@hrlsc.on.ca.

4. Indiquer la mention suivante en objet : RDP (RSDJHS) – Désignation bilingue – 20241223

Le Centre d’assistance juridique en matière de droits de la personne célèbre l’équité et la diversité, et encourage la candidature de personnes autochtones ou provenant de toutes les communautés. Les mesures d’accommodement nécessaires prévues par le Code des droits de la personne de l’Ontario seront offertes au besoin. Des formats accessibles de la présente offre d’emploi seront fournis sur demande.