GreenShield 8677 Anchor Dr. Hybride - Windsor Temps plein

Emploi disponible dans ces endroits :

Windsor, Ontario, Canada Etobicoke, Ontario, Canada

QUI SOMMES-NOUS?

En matière de santé, nous cherchons toujours des moyens d’améliorer les choses. C’est la raison pour laquelle nous avons été fondés. En 1957, notre fondateur, le pharmacien William Wilkinson, a vu une mère sacrifier sa santé en renonçant à ses propres médicaments pour payer l’ordonnance de sa fille malade. Il savait qu’il devait y avoir une meilleure solution. Il a donc lancé le premier régime d’assurance-médicaments prépayé en Amérique du Nord, et GreenShield est né en tant qu’organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser une meilleure santé pour tous les Canadiens. Nous ne sommes pas seulement une entreprise de santé et d’avantages sociaux. Nous sommes la seule entreprise sociale à but non lucratif qui réunit les univers de la couverture et des soins, le tout en un seul endroit.

Nous sommes de nobles challengers, qui construisent délibérément une meilleure façon de faire et nous avons besoin des meilleurs gens pour nous aider à créer une approche plus holistique qui prend soin de l’esprit et du corps. Notre mission est d’améliorer la santé de tous les Canadiens, et nous savons que cela commence par nos employés.

LE RÔLE EN BREF



SHIFT : Le centre d’appels fonctionne 365 jours par année.

Horaires de rotation des quarts de travail : de 8 h à 23 h, du lundi au dimanche.

Joignez-vous à la mission de GreenShield qui consiste à améliorer la santé de tous les Canadiens. En tant que représentant des services du centre d’appels, vous serez en première ligne de notre mission, offrant un service respectueux, poli et courtois par téléphone, par courriel et par clavardage pour aider les membres à trouver des solutions d’administration de la santé. À l’avenir, vous devrez peut-être soutenir d’autres services offerts par GreenShield. En tant que représentant syndiqué et hybride, vous travaillerez deux fois par semaine au bureau, au sein d’une équipe croissante de représentants bilingues travaillant avec les membres de l’équipe dans tous nos bureaux.

Joignez-vous à nous et vous aurez l’occasion d’avoir un impact direct sur la vie des Canadiens chaque jour.

APERÇU DES RESPONSABILITÉS :

Responsable du service à la clientèle auprès des clients; qui sera composé de fournisseurs, de membres et de clients.

Efforcez-vous de maintenir un niveau élevé de service client pour les appels entrants/sortants et les e-mails.

Solide connaissance pratique des services, produits, politiques et procédures de GreenShield.

Responsable de l’exactitude et de la réconciliation de toutes les interactions avec les clients.

Adhérez aux indicateurs de performance clés standard de l’industrie (par exemple, temps de traitement, scores de satisfaction client, respect du calendrier).

Fournir des recommandations sur les services disponibles qui amélioreront la santé globale d’un membre.

Utilisez toutes les technologies disponibles pour maximiser le service client.

Effectuer d’autres tâches connexes qui lui seront assignées.

CE QUE NOUS RECHERCHONS



Capacité à créer des expériences agréables à chaque interaction.

Expérience dans la prestation d’un service client et d’une communication exceptionnels, qui illustrent le respect et la courtoisie dans des environnements en évolution rapide.

Maintenez une position assise pendant des périodes prolongées.

Maintenez une attitude positive de résolution de problèmes lors de situations stressantes.

Expérience de travail en équipe dans un environnement collaboratif.

Maîtrise de MS Office et des navigateurs Web (Chrome, Internet Explorer).

Expérimentez le multitâche dans un environnement de haute technologie.

L’expérience dans le domaine des soins de santé est considérée comme un plus.

Une communication de niveau professionnel en français et en anglais est requise pour ce poste.

LA CULTURE

Nous pensons qu’une carrière doit être significative. Pas seulement un moyen de gagner sa vie. Notre culture est celle où la voix de chacun est entendue et valorisée. Parce que c’est ce qu’il faut pour créer une meilleure santé pour tous. Nous osons remettre en question le statu quo. Et nous sommes motivés par des personnes qui ont remis en question le leur. Nous pensons que votre lieu de travail doit vous permettre d’être la meilleure version de vous-même. C’est pourquoi nous offrons un endroit où vous pouvez être inspiré, mis au défi et récompensé.

Où votre croissance signifie notre croissance.

Où votre voix est entendue et valorisée.

Où votre travail a un but. Et le but compte.

Nous pensons que nos employés sont essentiels à notre réussite globale. L’inclusion fait de nous une organisation plus forte, plus intelligente et plus informée. Le fait d’inclure intentionnellement des origines, des perspectives et des expériences diverses améliorera notre culture d’entreprise pour avoir un impact positif sur la façon dont nous soutenons nos communautés. Une carrière chez GreenShield ne se résume pas seulement à des réalisations personnelles, il s’agit de faire une différence ensemble.

À une meilleure santé pour tous !

QUELQUES DÉTAILS SUPPLÉMENTAIRES

La maîtrise de l’anglais est requise pour ce poste. Dans le cadre de ce poste, vous serez amené à communiquer avec des collègues ou des clients qui utilisent l’anglais comme langue principale. En exigeant la maîtrise de l’anglais pour ce poste, nous souhaitons nous assurer que nos employés peuvent exceller dans leurs fonctions, collaborer et communiquer efficacement et contribuer au succès de notre organisation.

GS soutient la diversité, l’équité et l’inclusion au sein de nos équipes et de nos communautés, et nous valorisons les contributions uniques de chacun. Même si votre expérience ne correspond pas parfaitement à toutes les exigences, nous vous invitons à postuler. Nous encourageons tous les candidats à postuler et nous nous adapterons aux besoins en vertu de la législation sur les droits de la personne à toutes les étapes du processus de recrutement et de sélection. Veuillez nous informer de tout aménagement en écrivant à requestforaccommodation@greenshield.ca. Les renseignements reçus concernant l’aménagement seront traités de manière confidentielle.

En fournissant ces renseignements, GS consent à utiliser vos renseignements personnels pour évaluer votre aptitude à occuper des postes précis, à saisir des opportunités futures ou à compléter votre dossier personnel. Votre curriculum vitae sera conservé de manière strictement confidentielle et ne sera consulté que par l’organisation. Les renseignements peuvent être stockés à l’extérieur du Canada et pourraient être utilisés à des fins statistiques globales (sans identification personnelle).

Postulez ici:

https://greenshield.csod.com/ux/ats/careersite/4/home/requisition/1469?c=greenshield&lang[0]=en-US&lang[1]=en-US&lang[2]=fr-FR&lang[3]=en-US