Représentant(e) des opérations / Operations Representative Bilingual

La personne occupant ce poste est tenue d’examiner et de traiter les documents dans les deux langues officielles (français et anglais) afin de satisfaire aux obligations réglementaires de notre secteur. Cette personne doit faire preuve de compétences avancées en communication dans les deux langues.

Quiconque pose sa candidature doit avoir l’autorisation de travailler au Canada.

La personne titulaire du poste travaillera entièrement 100% à distance dans le cadre de la formule de travail dynamique de Fidelity.

Les titres utilisés à l’interne pour ces postes sont « administrateur des nouveaux comptes et des transferts de comptes » et « administrateur des produits enregistrés et des fonds communs de placement ».

Ce que nous faisons

Services de compensation Fidelity Canada (SCFC) est le principal courtier indépendant en matière de compensation et de garde sur le marché canadien. Nous offrons l’exécution des transactions, la compensation, la garde et les services de soutien administratif aux sociétés de courtage canadiennes ainsi qu’aux succursales canadiennes de firmes de courtage établies aux États-Unis.

Pour en savoir plus sur Services de compensation Fidelity Canada, visitez https://clearingcanada.fidelity.com/.

Principales responsabilités

L’administrateur ou l’administratrice des produits enregistrés et des fonds communs de placement aura l’occasion d’en apprendre davantage sur notre société, mais aussi sur le marché spécialisé des services de compensation, de garde de titres et d’exécution d’ordres. Vous commencerez à travailler au sein de l’équipe des fonds communs de placement ou des produits enregistrés :

L’équipe des fonds communs de placement est responsable de l’examen, des corrections et du traitement des opérations directement sur Fundserv, du traitement des règlements de Fundserv, de la configuration des PPA, des PRS et des comptes de nivelage et de leur maintenance, des transferts internes, du traitement des liquidités et des dividendes réinvestis, des mises à jour non financières par l’intermédiaire de Fundserv et du traitement des commissions de suivi et des commissions.

L’équipe des produits enregistrés est responsable des règlements avec notre fiduciaire, des cotisations aux REER ou aux CELI et de leur désenregistrement, de l’administration des REEE, de la configuration des paiements des FERR ou des FRV ou des événements récurrents, des transferts de REER à un FERR et du déblocage ou de l’administration des régimes de retraite.

L’administrateur ou administratrice des nouveaux comptes et des transferts de comptes sera un atout précieux pour le service des opérations de SCFC. Vous commencerez à travailler soit dans l’équipe des nouveaux comptes, soit dans l’équipe des transferts de comptes :

L’ équipe des nouveaux comptes est responsable de la configuration de nouveaux comptes dans l’environnement Dataphile de SCFC en temps opportun. Dans le cadre de ce poste, vous devrez apporter des mises à jour non financières et effectuer des contrôles de qualité sur les nouveaux comptes qui ont été générés par le système et entrés manuellement dans l’outil Mise à jour d’investisseur. Vous veillerez à ce que les documents soient en règle, à entrer et mettre à jour les données des clients et à les aider à remplir les formulaires, en les avisant de toute lacune. Vous serez responsable de l’exécution des tâches et des opérations quotidiennes tout en assurant la conformité aux exigences réglementaires internes et sectorielles.

L'équipe des transferts de comptes est responsable des transferts entrants d'actifs à SCFC, mais aussi des transferts sortants d'actifs quittant notre société. Vous vous familiariseriez avec nos livraisons électroniques (NELTC) ainsi qu'avec notre façon manuelle d'échanger des documents (non admissibles au service NELTC). Dans le cadre des transferts, vous passerez en revue les formulaires, effectuerez les transferts, assurerez le suivi auprès des institutions sur les statuts tout en tenant nos clients informés.

Exigences

Études postsecondaires ou expérience de travail équivalente.

Entre 1 et 2 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.

Bilinguisme à l’oral et à l’écrit (anglais et français).

Connaissance des différents types de comptes, comme les comptes non enregistrés (au comptant, sur marge, conjoints, etc.) et les comptes enregistrés (REER, CELI, REEE, etc.).

Excellente connaissance de Microsoft Excel.

Atouts

Connaissance ou expérience du secteur du courtage

Réussite d’un cours du secteur des services financiers (p. ex., CCVM) ou inscription à un tel cours.

Expertise

Vous travaillez en équipe de manière efficace tout en étant capable de travailler de façon autonome.

Vous avez d’excellentes compétences en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Vous démontrez un souci du détail et de solides compétences en gestion du temps.

Vous avez à cœur d’offrir un service à la clientèle de qualité, en vous efforçant de dépasser les attentes des clients.

Vous travaillez de façon autonome dans un environnement dynamique.

Voici quelques-unes des façons dont nous vous aiderons à vous sentir valorisé et soutenu au sein de notre équipe :

Modalités de travail souples

Rémunération globale concurrentielle, y compris une cotisation à votre REER collectif sans obligation de votre part de cotiser à hauteur égale

Prestations de maladie complètes dès votre entrée en fonction, y compris jusqu’à 5 000 $ par année pour les services de santé mentale et les thérapies, et primes entièrement payées par l’employeur

Congé parental à 100 % de votre salaire pour une période de 25 semaines

Jusqu’à 650 $ pour l’équipement de votre bureau à domicile

Politique de congé généreuse, y compris deux jours payés annuellement pour faire du bénévolat auprès d’un organisme de bienfaisance de votre choix

Programmes de diversité et d’inclusion, notamment un réseau actif de groupes-ressources pour le personnel

Vastes possibilités de perfectionnement professionnel, y compris l’accès à plus de 11 000 formations et cours de perfectionnement, le remboursement des frais de scolarité, et le versement de récompenses pour l’obtention d’un titre professionnel obligatoire

Nous avons à cœur de promouvoir une culture centrée sur la compassion et l’individualité, et nous sommes fiers d’avoir été nommés parmi les 100 meilleurs employeurs au Canada pour les cinq dernières années.

BIlingual Operations Representatives

The incumbent of this role is required to review and process documents in both official languages (French and English) to meet our industry regulatory obligations. It is required that they demonstrate advanced communication skills in both languages.

Current work authorization for Canada is required for all openings.

You will be working on a 100% remote as part of Fidelity’s dynamic working arrangement.

The internal business titles for these roles are “New Accounts and Account Transfers Administrator” and “Registered Products and Mutual Funds Administrator.”

What We Do

Fidelity Clearing Canada (FCC) is the leading independent clearing broker and custodian in the Canadian market. We provide trade execution, clearing, custody and back-office support services to Canadian-based brokerage firms and the Canadian brokerage arms of U.S.-based firms.

For more information about Fidelity Clearing Canada, please visit https://clearingcanada.fidelity.com/

What You Will Do

The Registered Products and Mutual Funds Administrator will have the opportunity to learn about not only our company, but also the niche market of clearing, custodial and trade execution services. You will begin working in either the Mutual Funds, or Registered Products team:

The Mutual Funds team is responsible for trading review, corrections and processing directly on Fundserv, Fundserv settlements processing, PAC/SWP/Sweep setup and maintenance, Internal Transfers, Cash and Reinvested dividend processing, Non-Financial updates through Fundserv and Trailer Fee/Commissions processing.

The Registered Products team is responsible for settlements with our Trustee, RSP and TFSA contributions/deregistrations, RESP administration, RRIF/LIF payment setup/recurring events, RRSP to RRIF rollovers, and Pension plan unlocking/administration.

The New Accounts and Account Transfers Administrator will be a valuable addition to FCC’s Operations department. You will begin working in either the New Accounts, or Account Transfers team:

The New Accounts team is responsible for setting up new accounts into FCC’s Dataphile environment in a timely manner. In addition, the role requires updates to Investor Maintenance which entails non-financial updates and also performing quality checks on new accounts that have been system generated and manually input. You will ensure documents are in good order, input/update client data and assist clients in the completion of forms, notifying them of any deficiencies. You will be responsible for completion of daily tasks and transactions while ensuring compliance with internal and industry regulatory requirements

The Account Transfers team is responsible for both the Transfer-ins of Assets into FCC but also for Transfer-outs of assets leaving our firm. You would become familiar with our electronic deliveries (ATON) and also our manual way of exchanging documents (non-ATON). As part of transfers, you will review forms, initiate transfers, follow-up with institutions on statuses while keeping our clients up to date

What You Need

Post-secondary education or equivalent work experience

You have between 1 – 2 years’ of experience in the financial services industry.

Bilingual (verbal and written) in French and English

You are familiar with different account types such as Non-Registered Accounts (Cash, Margin, Joint etc.) as well as Registered Accounts (RRSPs, TFSAs, RESPs etc).

Excellent MS Excel skills

The following are assets:

Knowledge of and/or experience in the brokerage industry

Completion of, or enrolment in, a financial services industry program (e.g. CSC)

Expertise You Will Bring:

You are an effective team player and are also able to work independently.

You have strong written and verbal communicator.

You have an eye for detail and strong time management skills.

You are passionate about delivering quality customer service, striving to exceed customers’ expectations.

You work independently in a fast-paced environment.

Some of the ways we’ll help you feel valued and supported as part of our team:

Flexible working arrangements

Competitive total compensation, including company contributions to your group RRSP without a matching requirement from you

Comprehensive health benefits that start on your first day, with 100% employer-paid premiums, that include up to $5000 annually for mental health services and therapy

Parental leave top-up to 100% of your salary for a period of 25 weeks

Up to $650 for home office equipment

Generous time off policy, including 2 paid days annually to volunteer at a charity of your choice

Diversity and inclusion programs, including an active network of Employee Resource Groups

Extensive professional development opportunities, including access to over 11,000 training and development courses, tuition reimbursement, and monetary rewards for completing a required designation

We care a lot about fostering a compassionate, people-centric culture, and are proud to have been named one of Canada’s Top 100 employers for the last five years.

Fidelity Canada is an equal opportunity employer

Fidelity Canada is committed to fostering a diverse and inclusive workplace. We will consider all qualified applicants for employment regardless of race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity or expression, national or ethnic origin, age, disability, family status, protected veterans’ status, Aboriginal/Native American status or any other legally-protected ground.

Accommodation during the application process

Fidelity Canada welcomes and encourages applications from people with disabilities. Accommodations are available on request for candidates taking part in the selection process. If you require an accommodation, please email us at FidelityCanadaStaffing@fidelity.ca.

No telephone inquiries or agencies please. We thank all applicants for their interest, please be advised that only those selected for an interview will be contacted.

Why Work at Fidelity?

We are proud to be recipients of the following:

Awards

• Canada’s Top 100 Employers

o Greater Toronto’s Top Employers

o Canada’s Top Family-Friendly Employers

o Canada’s Top Employers for Young People

• Great Place To Work® Certified

o Best Workplaces for Inclusion

o Best Workplaces for Mental Wellness

o Best Workplaces for Today’s Youth

o Best Workplaces for Women

o Best Workplaces in Financial Services & Insurance

o Best Workplaces in Ontario

o Best Workplaces with Most Trusted Executive Teams

• LinkedIn Top Companies in Canada

• Human Resource Director (HRD) – Best Place To Work

o HRD – 5-Star Benefit Program

o HRD – 5-Star Diversity & Inclusion Employer

Designations

• Canadian Compassionate Companies – Certified

• Benefits Canada’s Workplace Benefits Award – Future of Work Strategy

• TalentEgg National Recruitment Excellence Award – Special Award for Diversity & Inclusion in Recruiting

• Canadian HR Reporter’s Most Innovative HR Team

