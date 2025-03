Concentrix À distance Temps plein

Représentant du service clientèle (bilingue : français/anglais) à distance

Titre d’emploi:

Représentant du service clientèle (bilingue : français/anglais) à distance

Description de l’emploi

** DOIT PARLER COURAMMENT LE FRANÇAIS ET L’ANGLAIS **

DESCRIPTION DE L’EMPLOI

Le représentant du service à la clientèle – À distance (bilingue : français / anglais) travaille à domicile et communique avec les clients via des appels entrants / sortants et / ou via Internet. Ce poste offre un soutien au service à la clientèle et la résolution des problèmes et des questions de routine concernant les produits et / ou services des clients. (Les anciens combattants sont encouragés à postuler.)

Postulez ici : https://jobs.concentrix.com/fr/job/phn-phn-15593820/

UNE NOUVELLE CARRIÈRE PROPULSÉE PAR VOUS

Vous recherchez un changement de carrière en télétravail au sein d’une organisation mondiale avant-gardiste qui favorise une véritable culture inclusive axée sur les personnes et un véritable sentiment d’appartenance ? Vous souhaitez rejoindre une entreprise qui remporte chaque année les prix « Meilleurs lieux de travail au monde », « Employés les plus heureux » et « Meilleures entreprises pour l’évolution professionnelle » ? Alors un poste de représentant du service clientèle – À distance (bilingue : français / anglais) chez Concentrix est exactement ce qu’il vous faut !

En tant que représentant du service clientèle – à distance (bilingue : français / anglais), vous rejoindrez une équipe organiquement diversifiée issue de plus de 70 pays où TOUS les membres contribuent et se soutiennent mutuellement au succès et au bien-être, fièrement unis en tant que « game-changers ». Ensemble, nous aidons les marques les plus connues au monde à améliorer leurs activités grâce à des expériences client exceptionnelles et à des innovations technologiques. Et en raison de notre croissance continue, nous recherchons davantage de talents pour nous joindre à notre objectif, des personnes aussi passionnées par l’offre d’expériences client exceptionnelles que nous.

CROISSANCE DE CARRIÈRE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Il s’agit d’une excellente opportunité de « travail à domicile » qui vous permettra de réimaginer un tout nouveau parcours professionnel et de développer des « amis pour la vie » en même temps. Nous vous fournirons toute la formation, les technologies et le soutien continu dont vous aurez besoin pour réussir. De plus, chez Concentrix, il existe un réel potentiel de croissance professionnelle (et personnelle). En fait, environ 80 % de nos gestionnaires et dirigeants ont été promus en interne ! C’est pourquoi nous proposons une gamme de programmes d’apprentissage et de développement du leadership GRATUITS conçus pour vous mettre sur la voie du type de carrière que vous avez toujours envisagé.

CE QUE VOUS FEREZ DANS CE RÔLE

En tant que représentant du service clientèle travaillant à domicile, vous :

Fournir un support client entrant à l’aide d’un guide de flux d’appels dans la langue préférée du client (français ou anglais)

Aider les clients à résoudre les problèmes techniques de base

Suivre, documenter et récupérer des informations dans des bases de données

Maintenir une connaissance approfondie des produits et/ou services des clients, tels que : smartphones, tablettes, ordinateurs et appareils portables ; une connaissance d’iOS et/ou de MacOS, ou d’une technologie comparable, est préférable

Proposer des produits et/ou services supplémentaires

Offrez des expériences client expertes… avec le sourire

VOS QUALIFICATIONS

Vos compétences, votre intégrité, vos connaissances et votre compassion authentique apporteront de la valeur et du succès à chaque interaction avec le client. Les autres qualifications requises pour notre poste de représentant du service clientèle (à distance) comprennent :

• La capacité de parler couramment le français et l’anglais

• 1 an ou plus d’expérience en service à la clientèle

• Un diplôme d’études secondaires ou un diplôme d’études générales

• Un environnement calme et sans distraction pour travailler à domicile

• De solides compétences en navigation informatique et des connaissances en informatique

• Maîtrise du multitâche rapide

• Désir d’apprendre de nouvelles technologies

• Un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable pour effectuer des tests PC et Internet

o Un ordinateur de travail peut être fourni en fonction du poste offert, mais n’est pas garanti (sera discuté plus en détail avec un recruteur)

• Internet haute vitesse (pas de sans fil/hotspots ou satellite) et un smartphone

CE QUE VOUS Y GAGNEZ

L’une des valeurs culturelles de notre entreprise est la suivante : « Nous soutenons nos employés. » C’est pourquoi nous investissons considérablement dans nos acteurs clés, notre infrastructure et nos capacités pour assurer le succès à long terme de nos équipes et de nos clients. Et nous investirons en VOUS pour vous aider dans votre parcours professionnel et dans votre développement personnel. Dans ce rôle, vous bénéficierez également des avantages suivants :

Des opportunités lucratives de primes de recommandation d’employés

Opportunités de réseautage d’entreprise avec des groupes organisés sur les sujets suivants : Réseau de femmes, Professionnels noirs, Fierté LGBTQ+ , Capacité (Handicaps), Dynamique ((Neurodiversité), Femmes dans la technologie, Champions OneEarth, et plus

Régime enregistré d’épargne-retraite; congés payés et jours fériés; assurance médicale, dentaire et ophtalmologique; et un programme d’aide aux employés (PAE) complet

Des programmes de santé et de bien-être avec des partenaires formés pour vous aider à promouvoir une vie en bonne santé

Des programmes de mentorat qui soutiennent votre parcours professionnel enrichissant

Le confort du travail à domicile grâce aux technologies fournies par l’entreprise

Programmes et événements qui soutiennent la diversité, l’équité et l’inclusion, ainsi que la citoyenneté mondiale, la durabilité et le soutien communautaire

RÉIMAGINEZ LA MEILLEURE VERSION DE VOUS !

Si tout cela vous semble être la prochaine étape idéale dans votre parcours professionnel, n’hésitez pas à nous contacter. Postulez dès aujourd’hui et découvrez pourquoi plus de 440 000 personnes qui changent la donne dans le monde entier considèrent Concentrix comme leur « employeur de choix ».

Emplacement:

CAN, NS, Travail à domicile

Exigences linguistiques :

Français (obligatoire)

Type d’heure :

À temps plein

Si vous êtes un résident de Californie, en soumettant vos informations, vous reconnaissez avoir lu et avoir accès à l’ avis de confidentialité des candidats à un emploi pour les résidents de Californie.

Concentrix est un employeur garantissant l’égalité des chances et se conformant aux lois sur les pratiques équitables en matière d’emploi. Nous nous engageons à offrir un lieu de travail exempt de discrimination et de harcèlement illégaux et interdisons ces pratiques à l’encontre des employés, des candidats ou d’autres personnes couvertes par des collègues, des superviseurs, des gestionnaires ou des tiers en raison de la race, de la couleur, de la religion, des croyances, du sexe, de l’orientation sexuelle, de l’identité de genre, de l’origine nationale, de l’ascendance, de l’âge, du statut d’ancien combattant, d’un handicap non lié aux exigences du poste, de l’origine ethnique, des informations génétiques, du service militaire, de l’appartenance syndicale, de l’affiliation politique, de l’état matrimonial, de la grossesse ou de tout autre statut protecteur. Actuellement, ce poste ne peut être occupé que dans les provinces/territoires suivants : AB , BC , MB , NB , NL , NS, ON , PE et SK .