Concentrix Temps plein

DESCRIPTION D’EMPLOI

Le représentant du service à la clientèle – à domicile (travail à la maison) (bilingue : français / anglais) travaille à domicile et s’interface avec les clients via des appels entrants / sortants et / ou via Internet. Ce poste fournit un soutien au service à la clientèle et la résolution des problèmes courants et des questions concernant les produits et / ou services du client.

RÉINVENTEZ VOTRE CARRIÈRE

Êtes-vous à la recherche d’un changement de carrière « travail à domicile » au sein d’une organisation mondiale avant-gardiste qui favorise une véritable culture inclusive axée sur les personnes et un véritable sentiment d’appartenance ? Souhaitez-vous rejoindre une entreprise qui remporte chaque année les prix « Meilleurs lieux de travail au monde », « Employés les plus heureux » et « Meilleures entreprises pour la croissance de carrière » ? Alors un poste de représentant du service à la clientèle à domicile (bilingue : français / anglais) chez Concentrix est exactement le bon endroit pour vous !

En tant que représentant du service à la clientèle à domicile (bilingue : français / anglais), vous rejoindrez une équipe organiquement diversifiée de 70+ pays où TOUS les membres contribuent et se soutiennent mutuellement dans le succès et le bien-être, fièrement unis . Ensemble, nous aidons les marques les plus connues au monde à améliorer leurs activités grâce à des expériences client (CX) exceptionnelles et à l’innovation technologique. Cela est pourquoi la croissance continue, nous recherchons plus de personnes talentueuses pour rejoindre notre objectif, des personnes aussi passionnées par la fourniture d’expériences de service client exceptionnelles que nous.

CROISSANCE DE CARRIÈRE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Il s’agit d’une excellente occasion de « travail à domicile » qui vous permettra de réinventer un tout nouveau parcours professionnel et de développer des « amis pour la vie » en même temps. Nous vous donnerons toute la formation, les technologies et le soutien continu dont vous aurez besoin pour réussir. De plus, chez Concentrix, il y a un réel potentiel de croissance professionnelle (et personnelle). En fait, environ 80% de nos gestionnaires et dirigeants ont été promus de l’intérieur ! C’est pourquoi nous offrons une gamme de programmes d’apprentissage et de développement GRATUITS conçus pour vous mettre sur la voie du genre de carrière que vous avez toujours envisagé.

CE QUE VOUS FEREZ DANS CE RÔLE

En tant que représentant du service à la clientèle (bilingue : français / anglais) travaillant à domicile, vous :

Fournir un support client entrant à l’aide d’un guide de flux d’appels dans la langue préférée du client

Aider les clients à résoudre les problèmes techniques de base

Suivre, documenter et récupérer des informations dans des bases de données

Maintenir une connaissance approfondie des produits et/ou services des clients, tels que : téléphones intelligents, tablettes, ordinateurs et appareils portables ; La familiarité avec iOS et / ou MacOs, ou une technologie comparable est préférée

Offrir des produits et/ou services supplémentaires

Offrez des expériences client expertes… avec le sourire

VOS QUALIFICATIONS

Vos compétences, votre intégrité, vos connaissances et votre compassion sincère apporteront de la valeur et du succès à chaque interaction avec le client. Les autres qualifications pour notre rôle de représentant du service à la clientèle (bilingue : français / anglais) (à distance) comprennent :

La capacité de parler couramment le français et l’anglais

1+ ans d’expérience en service à la clientèle

Un diplôme d’études secondaires ou GED

Un environnement calme et sans distraction pour travailler à domicile

Solides compétences en navigation informatique et connaissance de l’ordinateur

Maîtrise du multicaches rapid

Désir d’apprendre de nouvelles technologies

Un ordinateur de bureau ou portable pour effectuer des tests sur PC et Internet Un ordinateur de travail peut être fourni en fonction du poste offert, mais n’est pas garanti (sera discuté plus en détail avec un recruteur)

Internet haute vitesse (pas de connexion sans fil/hotspots ou satellite) et un smartphone

CE QU’IL Y A POUR VOUS

L’une des croyances culturelles de notre entreprise dit : « Nous défendons nos employés. » C’est pourquoi nous investissons considérablement dans notre personnel, notre infrastructure et nos capacités afin d’assurer le succès à long terme de nos équipes et de nos clients. Et nous investirons en VOUS pour vous aider dans votre cheminement de carrière et dans votre développement personnel. Dans cette role vous recevrez également:

Formation rémunérée et incitations basées sur la performance

Opportunités lucratives de primes de recommandation d’employés

Régime enregistré d’épargne-retraite ; prise de force payée et jours fériés ; l’assurance médicale, dentaire et visuelle ; et un programme complet d’aide aux employés (PAE)

Programmes de santé et de bien-être avec des partenaires formés pour aider à promouvoir un

Programmes de mentorat qui soutiennent votre cheminement de carrière enrichissant

Programmes et événements qui soutiennent la diversité, l’équité et l’inclusion, ainsi que la citoyenneté mondiale, la durabilité et le soutien communautaire

Célébrations de la Journée Concentrix, de la Journée d’appréciation de l’équipe, de la Semaine du service à la clientèle, de la Journée mondiale du nettoyage, de l’#MyOneEarthPromise, etc

RÉINVENTEZ LA MEILLEURE VERSION DE VOUS !

Si tout cela vous semble être la prochaine étape parfaite dans votre parcours professionnel, nous voulons avoir de vos nouvelles. Postulez dès aujourd’hui et découvrez pourquoi plus de 400 000 personnes qui changent la donne dans le monde appellent Concentrix leur « employeur de choix ».

Pour appliquer: https://jobs.concentrix.com/job/phn-phn-149484362/