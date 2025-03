Aide Juridique Ontario Toronto Contracter 24 mois

Union: SEFPO – PO

Numéro de travail : J0125-1143

Titre d’emploi: Représentant du service à la clientèle bilingue français (24 mois)

Type d’emploi: Contracter

Durée du contrat (mois) : 24 mois

Ville, Province, Pays : Toronto, Ontario, Canada

Lieu de travail: À distance – À l’échelle de la province

Catégorie d’emploi : Service à la clientèle / Chargés de clientèle

Classification des emplois : FP3

Désignation du rôle : Entièrement à distance – L’employé travaille entièrement à distance à partir d’un emplacement hors site approuvé

Postes ouverts : 3

Date de publication : 10 février 2025

Date de clôture : 14 mars 2025

Salaire: 52 960,00 $ – 61 395,14 $/an

Les employés d’Aide juridique Ontario s’engagent à faire une différence dans la vie de nos clients.

En tant que partenaire à part entière du système judiciaire, travailler à Aide juridique Ontario est bien plus qu’un simple emploi. C’est une occasion d’aider les personnes qui en ont le plus besoin et de veiller à ce que chaque client bénéficie de l’accès à la justice qui lui est accordé par la loi. Si vous êtes à la recherche d’un nouveau défi dans votre carrière déjà significative avec une équipe dédiée à la justice et à l’innovation dans un environnement de travail flexible et favorable, considérez cette opportunité ci-dessous. L’une des valeurs fondamentales d’AJO est de bâtir un effectif diversifié qui représente les communautés que nous servons tout en favorisant une culture et un environnement de travail sécuritaires qui éliminent les obstacles systémiques, accueillent de nouvelles perspectives et considèrent les différences comme une priorité. AJO encourage les candidatures de groupes en quête d’équité, notamment les personnes des Premières Nations, les Inuits ou les Métis, les Noirs et les personnes racialisées, ainsi que les personnes handicapées, les femmes et les membres de la communauté 2SLGBTQ+. Nous reconnaissons la valeur de l’équité, de la diversité et de l’inclusion et nous nous engageons à éliminer les obstacles systémiques et à privilégier, attirer et retenir un personnel diversifié. Toutes les personnes intéressées et admissibles seront prises en considération, en tenant dûment compte de tous les motifs protégés par le Code des droits de la personne de l’Ontario. Aide juridique Ontario valorise l’intégrité, le respect, la réactivité, l’excellence, l’indépendance, la responsabilité, l’ouverture et la cohérence. Notre processus de recrutement reflète notre engagement envers l’équité, la diversité et l’inclusion. Des mesures d’adaptation sont disponibles tout au long du processus de recrutement ainsi que pendant l’emploi à AJO. Veuillez adresser toute demande d’adaptation à notre équipe de recrutement.

Fonction principale

Le titulaire du poste utilisera ses excellentes compétences en matière de service à la clientèle et sa connaissance d’Aide juridique Ontario (AJO) pour répondre aux besoins et aux attentes des clients grâce à un centre de soutien aux clients et aux avocats (CSCA) par téléphone.

Il s’agit d’un poste entièrement en télétravail.

Sous la responsabilité du chef d’équipe, Centre de soutien aux clients et aux avocats

Principales responsabilités

• Aider les appelants dans un environnement de centre de contact et fournir des renseignements en

ordre de priorité

• Accéder aux renseignements sur les clients au moyen de PeopleSoft et d’autres systèmes informatiques

• Fournir des renseignements juridiques publics et, le cas échéant, guider l’appelant dans le continuum de services d’AJO

• Clarifier le statut de demandes d’aide juridique spécifiques, en réponse aux demandes de renseignements téléphoniques des clients et des avocats

• Saisir et tenir à jour les détails du dossier dans PeopleSoft, les bases de données Excel ou d’autres logiciels pour référence ultérieure par d’autres membres du personnel d’AJO

• Communiquer l’admissibilité aux services d’aide juridique en fonction de la réalisation d’une évaluation juridique et financière

• Documenter les problèmes des clients et les transmettre à d’autres services d’AJO ou aux bureaux de district

• Orienter les demandeurs qui ont été refusés ou qui ne répondent pas aux lignes directrices en matière d’assistance établies vers d’autres services juridiques et/ou gouvernementaux, y compris le service de référence des avocats, les cliniques juridiques et l’avocat de service, le cas échéant

• Identifier les domaines d’amélioration et exprimer des idées pour aider à établir une base solide pour une structure de prestation de services à la clientèle fondée sur les meilleures pratiques

• Répondre aux questions et aux plaintes de manière professionnelle et courtoise et fournir des références pour répondre de manière appropriée aux demandes de renseignements supplémentaires

• Travailler avec une exposition à situations chargées d’émotion, par exemple, fournir des informations à des clients ou des employés contrariés ou agités

• Autres tâches connexes selon les besoins

Compétences et expérience requises

• Excellentes aptitudes en communication verbale et écrite et bon jugement pour soutenir les clients

• Excellentes aptitudes en service à la clientèle et capacité avérée à gérer avec empathie les relations difficiles avec les clients tout en résolvant efficacement les problèmes en suspens.

• Connaissance du vaste réseau de justice sociale dans lequel AJO évolue et fournit des services à la clientèle

• Compétences organisationnelles avec une excellente attention aux détails et la capacité d’effectuer plusieurs tâches à la fois

• La connaissance et l’expérience de la culture des peuples autochtones sont considérées comme un atout

• Une compétence démontrée avec le logiciel PeopleSoft sera considérée comme un atout

• Compétence démontrée avec le logiciel Microsoft Office

• Maîtrise démontrée du français oral et écrit (ainsi que de l’anglais; les candidats sélectionnés seront testés)

Compétences organisationnelles attendues

• Orientation client

• Adaptabilité et flexibilité

• Motivation personnelle et responsabilisation

• Accent sur la qualité et les meilleures pratiques

• Résolution de problèmes et jugement

• Sensibilisation à l’organisation

• Travail d’équipe et collaboration

Pour postuler, soumettez une lettre de présentation et un CV.

Exigences supplémentaires :

Un système informatique dédié avec tous les logiciels requis sera fourni aux candidats retenus tout au long de leur emploi, y compris un câble Ethernet qui devra être connecté à une connexion Internet haute vitesse à domicile fournie par l’employé.

Français Une bande passante réelle suffisante doit être disponible pendant les heures ouvrables en plus de toute utilisation personnelle à la maison. Les exigences minimales pour l’Internet à domicile des employés comprennent :

Type d’Internet :

– Pris en charge : Câble, DSL et Fibre

– Non pris en charge : LTE, Satellite ou Sans fil

– Forfait Internet minimum recommandé Vitesses affichées : Téléchargement : 75 Mbps/Téléversement : 20 Mbps

– Vitesses réellement requises pendant les heures ouvrables : Téléchargement : 25 Mbps/Téléversement : 10 Mbps

Le fournisseur d’accès Internet actuel du candidat et son forfait seront validés pendant le processus de présélection, en fonction de l’adresse physique fournie pour le lieu de travail à distance du candidat. Dans certains cas, il peut être nécessaire d’augmenter la vitesse Internet des employés afin de répondre aux besoins de l’entreprise. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront informés.

Actuellement, la formation virtuelle obligatoire en direct est prévue entre (une participation complète est requise) :

– Lundi 28 avril 2025 – Mercredi 21 mai 2025

Ce poste peut également nécessiter des déplacements occasionnels dans les bureaux de l’AJO sur demande.

Ce poste est représenté collectivement par la section locale 525 du Syndicat des employés de la fonction publique de l’Ontario (SEFPO) et, par conséquent, les cotisations syndicales seront déduites toutes les deux semaines.

Remarque : Si un employé permanent, actuellement représenté par le SEFPO, est le candidat retenu pour cette offre d’emploi, il retournera à son poste d’origine à la fin de cette affectation, si le poste continue d’exister.

Veuillez noter que tous les candidats sont encouragés à fournir une adresse électronique valide à des fins de communication. Les candidats peuvent recevoir une correspondance écrite concernant cette offre d’emploi directement à l’adresse électronique fournie sur leur CV ou à celle utilisée pour créer leur profil de candidat s’ils postulent sur Njoyn. En tant que candidat, il est de votre responsabilité de vous assurer de vérifier régulièrement votre courrier électronique. C’est

la première fois que vous postulez à l’AJO? Vous devrez créer un profil ET ensuite postuler pour le poste. Vous

avez déjà un compte Njoyn? Il suffit de vous connecter et de sélectionner « mes emplois » pour postuler.

Une fois votre candidature acceptée, vous recevrez un courriel de confirmation. Vous avez

des difficultés à postuler? Pour obtenir de l’aide par téléphone, veuillez appeler le 1-877-427-7717 ou envoyer un courriel à candidate.njoynhelp@cgi.com.

