Êtes-vous bilingue (français/anglais) ?

Aimez-vous parler aux clients au téléphone ?

Êtes-vous empathique, orienté vers le détail et profiter de la résolution de problèmes ?

Ne manquez pas cette opportunité de carrière passionnante avec une équipe incroyable de la sécurité de votre propre maison . Commencez avec votre nouvelle carrière et postulez dès maintenant !

***doit être un résident de l’Ontario*

Bill Gosling Outsourcing embauche actuellement un représentant du centre d’appels bilingue (français/anglais) pour ajouter à notre équipe.*

CE QUE VOUS FAITES*

En tant que représentant du centre d’appels bilingue (français/anglais) , vous devez :

Aider les clients à répondre à leurs questions et leurs plaintes

Donner aux clients des informations sur les produits et services

Assurer la satisfaction du client et fournir un soutien à la clientèle professionnel

Négocier les modalités et les modalités de paiement, le cas échéant

Mettre à jour les fichiers des clients avec les informations appropriées et veiller à ce que les informations contenues dans les dossiers des clients respectent les directives réglementaires, spécifiques au client et de l’entreprise

Répondre aux clients lors de tous les appels entrants/sortants

À propos de vous**

Vous aimez parler aux gens au téléphone

Vous êtes empathique, un bon auditeur, et vous voulez aider les autres

Profitez de la résolution de problèmes

Profitez de travailler dans un environnement d’équipe

Sont orientés vers l’objectif

Avoir le désir de grandir et de faire avancer votre carrière

Vous avez une connexion Internet stable, de préférence 15-20 MBPS

Vous disposez d’un cadre de travail privé conforme à nos normes

Vous êtes couramment bilingue en français et en anglais (à la fois écrit et oral)

Il s’agit d’un poste à temps plein, notre client a besoin de candidats qui ont la flexibilité de travailler des quarts à temps plein, y compris les fins de semaine et le soir,.*

Pourquoi travailler avec nous**

Tarif horaire concurrentiel, 16,00 $/heure plus une prime linguistique supplémentaire de 2,00 $/heure, plus 1,50 $/heure supplémentaire après 19 h

une prime linguistique supplémentaire de 2,00 $/heure, 1,50 $/heure supplémentaire après 19 h Opportunité de travail à domicile

Formation payante dans le confort de votre bureau à domicile

Prestations de santé et de soins dentaires disponibles après une période d’attente initiale

Nous vous embarquerons tout l’équipement dont vous avez besoin

Qui sommes-nous*

Bill Gosling Outsourcing fournit des solutions d’affaires à nos clients avec divers types de services, y compris le service à la clientèle, la gestion des comptes clients, la technologie du centre de contact et l’externalisation des processus d’affaires. Avec plus de 60 ans dans l’industrie des centres d’appels, nous disposons de la technologie et des ressources pour aider nos clients à obtenir leur marque là où elle doit être et à développer leur entreprise.

Nous offrons des opportunités de carrière dans le service à la clientèle et les collections, avec divers quarts de travail et heures à temps plein dans notre centre d’appels à la fine pointe de la technologie. Nous nous efforçons de créer un milieu de travail amusant, diversifié et engageant qui favorise la croissance personnelle et professionnelle.*

Notre entreprise est fondée sur la construction d’une culture de travail dynamique et en constante évolution, ancrée dans nos valeurs fondamentales. Ces valeurs dictent nos opérations quotidiennes et caractérisent tous les employés de Bill Gosling. Si vous croyez en ces valeurs, alors Bill Gosling est bon pour vous : **

Jamais satisfait

Désireux, capable de grandir

Amusez-vous, énergique

Rendre les autres meilleurs

Créatif, innovation

CONNECTEZ-NOUS POUR VOUS*

Twitter & Instagram : @bgocareers

Facebook et LinkedIn : @BillGoslingOutsourcing

Site Web — https://www.billgosling.com/careers

Bill Gosling Outsourcing s’engage à assurer l’égalité d’accès et de participation des personnes handicapées. Les personnes handicapées seront traitées d’une manière qui leur permettra de préserver leur dignité et leur indépendance.*

Nous croyons en l’intégration et nous nous engageons à répondre rapidement aux besoins des personnes handicapées. Nous le ferons en éliminant et en prévenant les obstacles à l’accessibilité et en respectant nos exigences en matière d’accessibilité en vertu des lois ontariennes sur l’accessibilité. Des mesures d’adaptation sont disponibles sur demande pour les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection.*

Job Types: Full-time, Permanent

Salary: $18.00-$19.10 per hour

