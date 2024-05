Désireux d’aider les élèves à transformer les « Je ne sais pas » en « Oh la la » ? Vous êtes motivé pour aider à soutenir l’éducation française des enfants en dehors de la salle de classe ?

Oxford Learning LaSalle est à la recherche d’un professeur de français dynamique, passionné, engagé et enthousiaste qui souhaite travailler dans un environnement d’enseignement enrichissant. Nos programmes de français offrent un soutien individuel aux étudiants qui cherchent à améliorer leurs compétences académiques et leurs habitudes d’étude. Les candidats doivent avoir une grande passion pour la réussite des élèves et être à l’aise pour enseigner le français à des élèves âgés de la maternelle à la 12e année.

Les professeurs-tuteurs d’Oxford Learning n’ont pas à planifier leurs cours avant la classe, car tous les cours sont planifiés à l’avance. Les candidats seront entièrement formés à notre philosophie et à nos méthodes exclusives.

Exigences du poste :

Tous les professeurs particuliers d’Oxford Learning travaillent après l’école, le soir (16h à 20h) et le samedi (10h à 15h). Un engagement jusqu’à la fin du trimestre en juin est préférable. Continuer tout l’été c’est encore mieux. Vos élèves aimeront travailler avec vous, et il est indispensable d’être fiable.

Les candidats doivent posséder de solides connaissances en français et en anglais, à l’oral comme à l’écrit, et être à l’aise pour enseigner jusqu’au niveau de la 9e année, mais de préférence jusqu’à la 12e année. Le candidat est tenu de donner des cours en français.

Ce poste est à pourvoir en personne. Vous devez être en mesure de vous rendre à cet endroit. Il ne s’agit pas d’un poste en ligne. La vérification pour travailler auprès de personnes vulnérables est obligatoire.

Nous vous encourageons à postuler si vous remplissez la majorité des conditions suivantes :

Éducation :

Baccalauréat ou certification similaire dans un domaine pertinent

Les étudiants de quatrième année d’université ayant une grande expérience du tutorat seront pris en considération

Certification d’enseignement, un atout

Bonne connaissance du programme de français de base actuel de la 9e à la 12e année.

Expérience :

Une certaine expérience de l’enseignement ou du tutorat du français de la 9e à la 12e année (ou l’équivalent)

Solides compétences en communication écrite et orale en anglais

Solides compétences en mathématiques et capacité à guider la compréhension des élèves

Capacité à mener plusieurs tâches de front et à travailler avec jusqu’à trois élèves à la fois

Responsabilités (détails du poste) :

Vous travaillerez directement avec les élèves en tant que coach interactif et assumerez les responsabilités suivantes :

Enseigner à jusqu’à trois élèves à la fois, à des niveaux différents

Enseigner en ligne et en personne

Suivre les méthodologies et philosophies d’Oxford Learning

Remplir des notes après la leçon

Effectuer les mises à jour quotidiennes des communications avec les étudiants

Garder une attitude amicale et professionnelle à tout moment

Des sourires, des tape-m’en cinq (high-five) et des étudiants heureux

Dans ce poste, vous jouerez un rôle clé en aidant les élèves à développer leur confiance en eux et leur estime de soi. Il est très gratifiant d’aider les enfants à surmonter les obstacles scolaires et à réaliser leur potentiel. Vous serez récompensé par des visages souriants et des « high-five » à chaque quart de travail. Les autres récompenses du poste comprennent :

des événements amusants pour le personnel

des possibilités de formation continue

des contrôles et des commentaires fréquents

des possibilités de développement de l’entreprise

le développement pratique de vos compétences en matière d’enseignement

Type d’emploi : Temps partiel

Fourchette salariale : [x $ à x $ l’heure].

Horaire :

Soirées

Lundi au vendredi

Disponibilité le samedi

À propos d’Oxford Learning

Oxford Learning est un fournisseur canadien d’enseignement complémentaire qui aide les élèves à obtenir de meilleures notes depuis 1984. Offrant une gamme complète de programmes pour les élèves de tous âges et de toutes capacités, Oxford Learning utilise la science de l’apprentissage cognitif pour aider tous les élèves à développer des compétences d’apprentissage plus fortes sur lesquelles ils peuvent compter pour la vie !

Êtes-vous l’enseignant-tuteur superstar que nous recherchons ? Postulez dès maintenant !

Oxford Learning LaSalle

24A-5844 Malden Road, Town Centre Plaza, LaSalle, ON

Tel: (519) 966-0682

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt à rejoindre l’équipe d’Oxford Learning LaSalle. Cependant, seules les personnes sélectionnées pour le processus d’entrevue seront contactées.

Pour Postuler: https://ca.indeed.com/jobs?l=windsor%2C+on&lang=fr&vjk=d2ab2a32ea70db84