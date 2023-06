Collège Boréal Windsor Temps plein Lundi au Vendredi

Job Type: Regular

Weekly Hours: 35

Position End Date:

Job Category: Soutien

Salary Range: $28.56 – 33.11 CAD

Job Description

Sous la gestionnaire – Marketing et publicité, le titulaire est responsable de gérer, planifier et optimiser le contenu et les initiatives numériques de nos principaux médias sociaux et canaux en ligne, dont Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn. Il travaille directement à faire rayonner l’image de marque du collège et accroître notre visibilité afin de favoriser l’engagement des usagers et inspirer un passage à l’action.

Fonctions :

Accueil, suivi et veille des médias sociaux

Répond aux demandes et questions des visiteurs sur les divers médias sociaux, et ce, toujours en temps opportun, et établir des dialogues constructifs qui inspireront un passage à l’action.

Contribue à l’élaboration de la stratégie numérique du Collège Boréal en développant des opportunités d’engagement puissantes et captivantes.

Organise la promotion, de façon digitale, des services et les programmes offerts par le Collège Boréal dans l’ensemble de la province par l’entremise de nos principaux médias sociaux et canaux en ligne, dont Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn.

En collaboration avec le Bureau des communications – assure une veille des médias sociaux des autres collèges et se tient à jour sur les meilleures pratiques relatives à chaque plateforme et fournir des recommandations.

Fait de la veille sur l’évolution des comportements des usagers, de l’industrie et des meilleures pratiques.

Calendrier et publications

En collaboration avec le Bureau des communications et d’autres secteurs/collaborateurs, crée et maintien un calendrier d’affichages dont le titulaire peut, la plupart du temps, décider quel message envoyer et dans quel média.

Coordonne et maintient un calendrier rédactionnel des messages sociaux et fait la mise en ligne des publications en collaboration avec les équipes Marketing, Liaison et Communications, ainsi que d’autres secteurs du Collège Boréal.

Fait des affichages imprévus à la demande du bureau des communications ou de l’équipe de direction.

Produit et présente différents rapports de performance et propose des solutions novatrices à notre voix et à notre engagement en ligne dans le but de favoriser l’atteinte de nos objectifs de recrutement.

Exigences :

Études de 2 ans menant à un diplôme ou l’équivalent en Marketing, Marketing numérique, Réseaux sociaux, Commerce ou Affaires

Un minimum de 3 ans d’expérience dans un domaine connexe

Connaissance des principes fondamentaux du marketing de contenu, des antécédents en matière de production de contenu créatif et partageable et une excellente connaissance pratique des multiples plateformes et outils numériques.

Habiletés de communication et de rédaction en français et en anglais (oral et écrit).

Connaissance des logiciels de traitement de texte (Word), de tableur électronique (Excel), de base de données (Sharepoint, Access), de courrier électronique (Outlook), d’Internet, de médias sociaux et de logiciels connexes.

Capacités organisationnelles et relationnelles, esprit créatif et de synthèse, souci des détails, autonomie, polyvalence, débrouillardise et innovation.

Capacité de gérer les priorités et de travailler sous pression.

Service à la clientèle à distance.

Closing Date: (Date at which the posting is no longer accessible)

2023-06-26

First consideration will be given to internal applicants in accordance with their respective Collective Agreements.

Si vous êtes intéressé à postuler S.V.P cliquer sur ce lien : https://collegeboreal.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/CB/job/Prpos-ou-Prpose–Rseaux-sociaux-et-engagement-numrique_JR2306-0012