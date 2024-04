Une connaissance avérée de l’administration des affaires et une expérience en matière de planification dans l’industrie manufacturière sont considérées comme un atout

Compétences technologiques sur les plates-formes Google+ (ex : Drive, Meet, Sheets, Slides, Docs, etc.) et les plates-formes Microsoft Office (ex : Excel, Word, PowerPoint, etc.)

Solides compétences organisationnelles démontrées en matière de tenue de dossiers, de classement, de mise à jour des données internes et compréhension des conventions de dénomination

Maîtrise de la dactylographie, de la prise de notes, du multitâche et de la priorisation de diverses tâches avec une attention particulière aux détails

Travailler en collaboration dans une atmosphère d’équipe, contribuer et partager des idées tout en encourageant les autres à adopter une attitude positive

Doit être capable de travailler selon des horaires flexibles de 5h00 à 19h00 et d’être disponible sur appel le week-end et les jours fériés

Le salaire horaire est de 24 $/heure.

