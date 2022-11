Vous voulez faire la différence dans votre carrière? Ne manquez pas cette occasion!

Le titulaire de ce poste, relevant de la vice-présidente, Équité des services de santé et groupes prioritaires, appuiera Santé Ontario Ouest, en collaboration avec le Bureau des services de santé en français du ministère de la Santé et les Entités de planification des services de santé en français, afin d’améliorer l’état de santé des francophones en élaborant des mécanismes visant à assurer l’intégration des services en français dans le système de soins de santé. Ces mécanismes permettront d’accroître la disponibilité des services en français et d’améliorer l’accès à ces services conformément à la Loi sur les services en français.

La personne titulaire de ce poste se fera le champion en matière d’équité, d’inclusion, de diversité et d’antiracisme et veillera à la réalisation des priorités de Santé Ontario en ce qui concerne la promotion des soins intégrés centrés sur la personne et la population et de l’intégration de l’équité en matière de santé dans toutes nos activités avec un accent sur les diverses communautés francophones. La personne titulaire de ce poste favorisera une culture organisationnelle inclusive et représentative de la communauté que nous servons parmi nos employés.

Principales responsabilités

Soutenir la planification locale, la surveillance du rendement, l’évaluation et l’établissement de rapports relativement aux services en français, particulièrement en ce qui concerne la capacité du système et les résultats liés à la prestation des services en français

Assurer une planification, une coordination et une gestion efficaces et efficientes des services en français

Contribuer au respect des exigences des ententes de responsabilisation entre Santé Ontario et les Entités de planification des services de santé en français qui soutiennent la région de l’Ouest

Fournir une expertise et un soutien en matière de conception et d’intégration de systèmes ainsi que de participation communautaire pour ce qui est de l’élaboration, de la mise en œuvre et de l’intégration des services en français

Appuyer la mise en œuvre des orientations provinciales et travailler en étroite collaboration avec le Bureau des services de santé en français du ministère de la Santé et les autres responsables des services en français pour:

Appuyer Santé Ontario Ouest dans la surveillance et l’évaluation des progrès des services en français, y compris l’intégration des indicateurs en matière de services en français au système de santé local

Faciliter, appuyer et surveiller les projets et travaux spéciaux liés aux plans d’action conjoint de Santé Ontario Ouest et de l’Entité de planification des services de santé en français

Mettre à jour les plans de travail sur les services en français afin de refléter les stratégies et les approches de Santé Ontario Ouest en matière d’intégration

Maintenir des liens avec divers réseaux et partenaires provinciaux et locaux du secteur de la santé et d’autres secteurs ou ministères afin de favoriser la sensibilisation à la mise en place de services en français, au besoin

Maintenir un partenariat axé sur la collaboration avec les Entités de planification des services de santé en français

Appuyer le Bureau des services de santé en français du ministère de la Santé dans la mise en œuvre des services en français à l’échelon local en ce qui a trait aux stratégies et aux programmes provinciaux (p. ex. équipes de santé familiale, bureaux de santé publique, stratégie relative aux ressources humaines francophones dans le domaine de la santé, etc.)

Promouvoir l’équité, l’inclusion, la diversité et l’antiracisme, tant à l’interne (politiques, processus et pratiques) qu’à l’externe (accès équitable et culturellement approprié aux soins de santé) en ce qui concerne particulièrement la population francophone dans toute sa diversité

Consulter les différents intervenants et partenaires communautaires de Santé Ontario (région ouest) afin de formuler la vision stratégique de l’équité, l’inclusion, la diversité et l’antiracisme pour Santé Ontario Ouest

Élaborer, promouvoir et gérer l’offre de formation sur l’équité, l’inclusion, la diversité et l’antiracisme pour le personnel interne et les partenaires externes en ce qui concerne particulièrement la population francophone dans toute sa diversité

Encourager et informer l’intégration de la lentille francophone dans les politiques, les procédures et les lignes directrices afin d’améliorer les processus internes, en validant la mobilisation organisationnelle envers l’équité, l’inclusion, la diversité et l’antiracisme

Fournir des conseils, un encadrement et un mentorat à la direction et au personnel à tous les niveaux sur les questions liées à la population francophone en intégrant une lentille d’équité, d’inclusion, de diversité et d’antiracisme

Déterminer et soutenir la mise en œuvre des changements appropriés pour que Santé Ontario Ouest devienne plus inclusif et anti-oppressif

Rendre compte régulièrement des activités et du statut des services en français et de l’équité, l’inclusion, la diversité et l’antiracisme. Cela peut inclure la préparation de documents de présentation et de notes d’information

Participer activement aux équipes interfonctionnelles afin de réaliser les orientations stratégiques et les activités opérationnelles de Santé Ontario Ouest

Contribuer à la gestion efficace des risques à Santé Ontario Ouest en faisant preuve de leadership dans la détermination, l’évaluation et la priorisation des situations de risque perçues ou réelles pour le secteur

Respecter toutes les exigences de l’organisme en matière de santé et de sécurité