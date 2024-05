Conseil scolaire catholique Providence Windsor,ON

Moniteurs/trices pour le camp d’été multi-sports à l’école secondaire catholique L’Essor

Le Conseil scolaire catholique Providence est à la recherche de personnes pour combler un poste de moniteur(trice)s de notre camp d’été multi-sports qui aura lieu à l’école secondaire catholique l’Essor. Notez que les camps seront offerts seulement si le nombre d’inscriptions le justifie. Le Conseil scolaire catholique Providence promeut les principes de la diversité et l’inclusion et respecte les principes de la Loi canadienne sur les droits de la personne et du Code des droits de la personne de l’Ontario. En tant qu’employeur, nous valorisons l’égalité des chances et favorisons un milieu de travail inclusif, où nos différences individuelles sont non seulement reconnues et mises en valeur, mais se trouvent également dans les services que nous offrons à notre communauté scolaire. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation à cette étape du recrutement, veuillez-nous en informer dès que possible en envoyant un courriel à l’équipe de recrutement du Csc Providence (recrutement@cscprovidence.ca).

Horaire de travail : Le 22-26 juillet de 8h00-16h30

Salaire : 16,55 $ / heure

Responsabilités : Voir en annexe – Rôles et responsabilités

RÔLES ET RESPONSABILITÉS

Moniteurs/Monitrices de camp

Les moniteurs/monitrices découvrent plusieurs aspects des métiers de l’éducation. Ils découvrent les conseils scolaires en travaillant avec une variété de ses employés enseignants, non-enseignants et son personnel administratif. Ils assistent dans la gestion, la conception et la mise en œuvre d’activités en concevant et en enseignant à des jeunes sous la supervision d’enseignants spécialistes. Ils jouent le rôle d’ambassadeurs de la langue française et de la culture d’expression franco-ontarienne. Ils aident à organiser des activités qui permettent aux jeunes de s’épanouir à travers de l’activité physique ainsi qu’en développant des compétences sociales. Le rôle de moniteur est une opportunité unique pour les étudiants qui visent à faire une carrière en éducation. En effet, lors du processus d’embauche du personnel enseignant ou d’aides-élèves, les candidats/candidates qui ont eu cette expérience de travail ont un avantage incontestable. Les candidats et candidates intéressé(e)s au poste doivent avoir 18 ans ou plus au moment du camps (soit en date du 22 au 26 juillet 2024), cette condition est requise puisque ces postes seront rémunérés en fonction d’un fond monétaire spécifique nécessitant que les moniteurs aient l’âge de 18 ans ou plus.

Veuillez noter que le personnel ne sera pas rémunéré pour les déplacements.

Santé et sécurité

Le moniteur ou la monitrice devra suivre une formation en santé et sécurité obligatoire à compléter en ligne.

Veuillez appliquer au concours directement sur ATLAS en envoyant votre curriculum vitae via le lien Atlas avant 16 heures le 8 mai 2024.

Pour appliquer: https://atlas.workland.com/work/38096/moniteurstrices-pour-le-camp-dete-multi-sports-a-lecole-secondaire-catholique-lessor-2024-052-x-1