CARREFOUR COMMUNAUTAIRE FR Windsor 20 Septembre 2024

Sous la supervision du coordonnateur du Carrefour, l’agent ou l’agente de liaison – Connexion communautaire appuie le CCFWEK dans la promotion des programmes et services.

La personne établit et maintient des liens étroits avec les divers organismes francophones et anglophones et les groupes ethnoculturels.

L’entretien de ces liens vise à aider le CCFWEK à être plus visible et à accroître son rayonnement dans la communauté et à augmenter l’utilisation communautaire de ses espaces. La personne devra assurer un service à la clientèle de qualité qui répond aux valeurs, à la vision et la mission du CCFWEK. L’agent ou l’agente – Connexion communautaire assure également un lien entre les nouveaux arrivants et les agences communautaires de la région.

Conditions d’emploi : Temps plein : 35 heures /semaine

Salaire : 29 $ par heure

Avantages sociaux : 4% de paie vacances

Date prévue d’entrée en fonction: immédiatement renouvelable avril 2025

DETAIL DU POSTE ICI