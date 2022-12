INTAKE SOCIAL WORKER

Job Category: Intake Social Worker

Department: Customer Care

Work Location: 1770 Langlois Ave.

Job Type: Full-time, permanent

Shift Information: Monday to Friday, 35 hours per week.

Number of Positions Open: 1

Deadline to apply: Position available until a candidate is hired

At Family Services Windsor-Essex (FSWE), we give people the tools they need to solve their problems and make positive changes in their lives. As a non-profit, charitable organization, we provide counselling and support for people to build resiliency and restore their ability to choose their own place in the world. We aim to help people feel valued and included, maintain mental wellness, and meet basic needs.

FSWE staff recognize the meaningful contribution they make in the community. Our competitive benefits package, weekly wellness release time, flexible work hours, and paid sick days reflect our commitment to families. If you want work that encourages innovation and continuous improvement, while making Windsor-Essex a better place to live, you belong on our team.

In support of the mission and mandate of Family Services Windsor-Essex (FSWE), the incumbent provides intake services to all programs of FSWE.

Job Specific Duties and Responsibilities

Accept, complete and schedule all telephone and walk-in requests for support in a multi-service agency.

Working in cooperation with other community services to identify needs of our clients and make appropriate referrals.

Recording accurate and complete intake registration information into the client management software.

Liaising with other Family Service agencies and community partners.

Working within a dynamic team setting.

Education and Experience Required:

Bachelor or Master of Social Work required

A Registered Social Worker designations from the Ontario College of Social Workers or College of Registered Psychotherapists

Experience in the field of Social Work preferred

Well-developed clinical skills

Special Skills, Knowledge and Training:

Knowledge of community resources in Windsor and Essex County is essential.

Proven computer literacy. Experience using Microsoft Office Suite, including but not limited to Excel, Word, PowerPoint.

The ability to work under pressure in a fast paced environment.

Must be flexible and able to multi-task.

French language required

Family Services Windsor-Essex is an equal opportunity employer, strongly committed to fostering diversity, inclusion, and justice within our community and team. We welcome applications from people who reflect the diversity of our community, including members of racialized communities, Indigenous peoples, persons with disabilities and persons of any sexual orientation or gender identity.

Does this sound like you?

Please forward your cover letter and resume by email to

We thank all candidates in advance for their interest, however, only those selected for an interview will be contacted.

Family Services Windsor-Essex is committed to providing a barrier-free interview process and work environment in accordance with the Accessibility for Ontarians with Disabilities Act and the Ontario Human Rights Code. Family Services Windsor-Essex will make accommodations available to applicants with disabilities upon request during the recruitment process; if you are contacted regarding a job opportunity, please let us know if you require accommodation.

Travailleur social ou travailleuse sociale à l’accueil

– Bilingue (français-anglais)

Titre de poste : Travailleur social ou travailleuse sociale à l’accueil

Service : Soins à la clientèle

Lieu de travail : 1770, avenue Langlois

Type d’emploi : Poste permanent à temps plein

Quart : Du lundi au vendredi, 35 heures par semaine

Nombre de poste vacant : 1

Chez Services à la famille Windsor-Essex (SFWE), nous donnons aux gens les outils dont ils ont besoin pour résoudre leurs problèmes et apporter des changements positifs dans leur vie.

En tant qu’organisme de bienfaisance sans but lucratif, nous fournissons des services de counseling et de soutien afin de développer la résilience et rétablir la capacité des gens à choisir leur propre place dans le monde. Nous visons à aider les gens à se sentir valorisés et inclus,

à maintenir un bien-être mental sain et à voir leurs besoins essentiels satisfaits.

Les membres du personnel de SFWE reconnaissent la contribution importante qu’ils apportent

à la communauté. Notre ensemble d’avantages sociaux concurrentiels, nos séances hebdomadaires d’activités de bien-être, nos heures de travail flexibles, et nos jours de maladie payés, reflètent notre engagement envers les familles. Si vous désirez effectuer un travail

qui favorise l’innovation et un perfectionnement continu, tout en faisant de Windsor-Essex

un meilleur endroit où vivre, vous vous sentirez à votre place au sein de notre équipe.

En lien avec la mission et le mandat de l’Organisme Services à la famille Windsor-Essex (SFWE),

le ou la titulaire fournit des services d’accueil dans le cadre de tous les programmes de SFWE.

Tâches et responsabilités propres au poste

Recevoir, remplir et organiser toutes les demandes de soutien reçues par téléphone et

en personne dans un organisme multiservice

Travailler en collaboration avec d'autres services communautaires en vue d'identifier les besoins de notre clientèle et de faire les recommandations appropriées

Enregistrer les renseignements d’admission complets et exacts dans le logiciel de la clientèle

Assurer la liaison entre les autres organismes de Services à la famille et les partenaires communautaires

Travailler au sein d’une équipe dynamique

Formation et compétences requises

Baccalauréat ou maîtrise en travail social

Membre agréé de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario ou de l’Ordre des psychothérapeutes autorisés de l’Ontario

Expérience dans le domaine de travail social

Compétences cliniques approfondies

Compétences spéciales, connaissances et formation :

Connaissances relatives aux ressources communautaires dans la région de Windsor et

du comté d’Essex considérées essentielles

Compétences reconnues en informatique; expérience avec la suite Microsoft Office,

y compris, sans toutefois s’y limiter, Excel, Word, PowerPoint

Capacité à travailler sous pression dans un environnement au rythme rapide

Capacité à faire preuve de flexibilité et à effectuer un travail multitâche

Bilinguisme exigé (français-anglais)

L’Organisme Services à la famille Windsor-Essex est un employeur

offrant l’égalité professionnelle, profondément engagé

à favoriser la diversité au sein de sa communauté et de son équipe.

Nous sommes heureux d’accueillir les personnes pouvant contribuer à

une plus grande diversification des membres de notre personnel,

y compris, sans toutefois s’y limiter, les femmes,

les personnes de couleur ou les membres des communautés racisées,

les autochtones, les personnes ayant une limitation fonctionnelle et

les personnes de toute orientation sexuelle ou identité de genre.

Est-ce que vous vous reconnaissez?

Veuillez nous transmettre votre lettre d’accompagnement et curriculum vitæ par courriel

à l’attention de Ashley Moore à l’adresse hr@fswe.ca.

Nous tenons à remercier à l’avance tous les candidats et toutes les candidates ayant manifesté

leur intérêt, cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes

qui seront sélectionnées pour une entrevue.

L’Organisme Services à la famille Windsor-Essex est déterminé à assurer un processus d’entrevue et un environnement de travail d’accès facile et sans obstacles en vertu de la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et du Code des droits de la personne de l’Ontario. L’Organisme Services à la famille Windsor-Essex mettra des aménagements spéciaux à la disponibilité des candidats et des candidates ayant une limitation fonctionnelle qui en feront la demande durant le processus de recrutement; si nous communiquons avec vous dans

le cadre d’une possibilité d’emploi, veuillez nous aviser si vous avez besoin d’aménagements spéciaux.