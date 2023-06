Collège Boréal Windsor Temps plein Lundi au Vendredi

Relevant de la Direction des ressources humaines, le gestionnaire des relations de travail est chargé de la gestion des fonctions relatives aux relations de travail du collège ainsi que la coordination des initiatives de développement organisationnel. Le gestionnaire des relations de travail collabore avec les intervenants internes et fournit des conseils éclairés et opportuns aux gestionnaires, aux employés et aux syndicats sur les questions en lien avec les conditions d’emploi et le travail en général.

Plus précisément, le gestionnaire veille à ce que les mesures appropriées soient prises à l’égard d’une grande variété de questions qui appuient le plan stratégique du collège, y compris, mais sans s’y limiter à l’interprétation des conventions collectives et des lois, la discipline progressive et les fins d’emploi, les plaintes relatives aux droits de la personne, le harcèlement en milieu de travail, la médiation des conflits en milieu de travail et la gestion du rendement.

Le gestionnaire des relations de travail appuie également l’élaboration et la mise en œuvre d’initiatives de développement organisationnel, tel que les programmes de formation et de perfectionnement, les systèmes de gestion du rendement et les initiatives d’engagement des employés. Il joue également un rôle clé dans l’élaboration et le maintien de politiques et de stratégies complètes en matière de ressources humaines et enfin, il surveille et évalue les activités liées aux relations de travail et de développement organisationnel des employés au moyen de mesures appropriées.

Catégorie d’emploi : Permanent

Groupe : Personnel administratif

Échelle salariale : Niveau 11 : 88 308 à 110 384 $ / année

Date d’entrée en fonction : juillet / août 2023

Horaire : 40 heures/semaine

Lieu de travail : Sudbury ou autre emplacement du Collège

Régime de travail : Occasions de travail à distance disponibles

Fonctions :

Gestion des dossiers de relations de travail et d’employés

Soutenir et conseiller les employés et les gestionnaires quant à l’interprétation et l’application des conventions collectives et des conditions d’emploi applicables au personnel exclu et sur toutes autres questions d’emploi et de ressources humaines.

Utiliser et tenir à jour ses connaissances spécialisées sur les pratiques en matière de ressources humaines, des lois pertinentes, de la loi sur les normes d’emploi, des politiques du Collège et de l’administration des conventions collectives.

Fournir une orientation et des conseils judicieux, opportuns et stratégiques aux gestionnaires sur les questions disciplinaires et de rendement des employés, la gestion des conflits et la gestion du changement au sein de divers programmes et départements.

Travailler en collaboration avec les intervenants internes et externes à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques, des procédures et des stratégies applicables en matière de ressources humaines.

Développer et maintenir de bonnes relations de travail avec les sections locales des unités de négociations scolaire et soutien. Agir comme point de contact avec les syndicats en réglant ou en prenant des dispositions pour régler les questions, les plaintes ou les demandes de renseignements liés au traitement du personnel représenté par le syndicat.

Gérer la procédure de règlement des griefs jusqu’aux audiences d’arbitrage et/ou médiation. Mettre en place des mesures proactives afin d’encourager la résolution de problèmes et l’identification de pistes de solutions. Représenter le Collège à des procédures d’arbitrage des droits et à d’autres audiences liées à l’emploi.

Gérer et coordonner divers sous-comités mixtes syndicales/patronales (ex. comités mixtes employés-employeur, comités de stabilisation d’emploi, Groupe de révision de la charge de travail, etc). Représenter les RH sur divers comités internes (ex. santé et sécurité, comité de qualité, etc.).

Recommander, élaborer et offrir de la formation en relations de travail et des ateliers spécialisés, ainsi que du matériel de formation;

Coordonner et assurer la mise en œuvre des modalités des conventions collectives.

Voir à l’implantation des nouvelles règles ou procédures lors de renouvellement des conventions collectives; préparer les informations à partager auprès des gestionnaires.

Diriger le processus d’enquête interne pour les questions liées à l’inconduite des employés et aux questions disciplinaires ainsi qu’aux plaintes de harcèlement ou de discrimination en milieu de travail. Dans le cas où des enquêteurs externes sont retenus, agir à titre de personne ressource pour toutes les questions relatives au processus d’enquête. Coordonner les programmes de médiation pour les questions relatives aux conflits interpersonnels/conflits en milieu de travail ou au résultat d’une enquête. Cela comprend l’examen des résultats de la médiation pour s’assurer qu’ils répondent aux objectifs.

Préparer un plan de contingence en cas de grève.

Agit comme personne-ressource principale et traite les dossiers menés par la coordonnatrice des dossiers d’invalidité lors de situations impliquant un membre du personnel insatisfait en raison, par exemple, d’une absence ou d’un plan de retour au travail qui est non supporté.

Développement organisationnel

Développer et mettre en œuvre un plan de perfectionnement organisationnel et fournir des suggestions sur l’amélioration des initiatives de développement existantes. Planifier, élaborer et administrer des initiatives de perfectionnement en leadership et évaluer les initiatives existantes afin de suggérer des améliorations.

Coordonner et appuyer les initiatives d’engagement des employés.

Représenter le collège lors d’évènements spéciaux liés au recrutement ou promotion comme employeur de choix

Appuyer la mise en œuvre, la prestation et le maintien des divers systèmes RH.

Autres dossiers

Assurer la préparation des plans annuels et les rapports selon les règlements et les normes découlant de La Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. Assurer sa mise en œuvre et l’atteinte des objectifs. Répondre aux demandes de service et traiter des plaintes et des demandes d’accessibilité.

Assurer le respect de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée et la Loi sur l’équité salariale. Traiter des demandes d’informations reçues au Collège. Veiller à ce que toutes les politiques, directives et pratiques du Collège respectent lesdites lois.

Exigences :

Diplôme d’études postsecondaire de 4 ans dans le domaine d’Administration des affaires, Ressources humaines, Relations industrielles, Droit ou domaine connexe

Un minimum de 7 ans d’expérience pertinente en relation de travail, gestion de griefs, audiences d’arbitrage, développement du leadership, gestion de conflits, médiation, gestion de rendement, etc.

Compétences d’analyse approfondie et règlement de différend

Capacité de planifier, organiser et prioriser les tâches et de les déléguer, le cas échéant

Savoir prendre des décisions et avoir le courage de ses convictions

Capacité d’agir avec intégrité, professionnalisme et confidentialité

Inébranlable

Capacité à influencer et persuader

Mobiliser les gens/équipes

Conseiller, guider, jouer le rôle de formateur et de mentor

Excellentes compétences en communication interpersonnelle

Solides compétences en recherche

Maîtrise des logiciels de traitement de texte et de chiffrier électronique

Maitrise du français et de l’anglais parlé et écrit

