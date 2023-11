CCFWEK Windsor, ON Contrat, Renouvelable Temps plein

Fondé en 1990 par les membres de la communauté, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a plus de 30 ans d’histoire comme leader des organismes communautaires francophones dans le Centre Sud-Ouest de l’Ontario. Le CCFWEK offre une multitude de programmes et de services à la communauté et spécialement aux nouveaux arrivants francophones. Notamment le programme des Travailleurs d’Établissement dans les Écoles (TÉÉ), le programme Arrimage et connexion communautaire ainsi que le Centre d’orientation des adolescents (Le Centre Ado)

Description du poste

Sous la direction de la direction générale du CCFWEK, la personne est responsable de la gestion efficace et de la prestation des programmes et services subventionnés par le ministère. Elle assure la qualité des programmes de manière à contribuer à l’épanouissement et à la croissance du centre. Elle collabore principalement et régulièrement avec différents bailleurs de fonds. La personne agit comme personne ressource pour les programmes et services et participe activement à la planification locale des services d’immigration et des services communautaires en collaboration avec les différents bailleurs de fonds.

Conditions d’emploi : Temps plein : 35 heures semaine

Salaire : selon l’échelle salariale de 55 000 à 60 000 par année

Avantages sociaux : 4% de paie vacances

Date prévue d’entrée en fonction: immédiatement

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS:

Planifie, organise, met en œuvre, gère, fait l’évaluation, assure et soutient la qualité des programmes et services subventionnés par IRCC ;

Analyse les tendances et les besoins de la communauté, explore les possibilités d’octroi de fonds supplémentaires pour l’accroissement de programmes ou services;

Participe à la préparation des soumissions auprès de divers bailleurs de fonds tel que La Fondation Trillium, Patrimoine Canada, Emplois Été Canada, IRCC et autres;

Assure des bons liens de communication avec les divers bailleurs de fonds ;

Contact pour les deux conseils scolaires francophones de la région;

Rédige des rapports (d’activités, statistiques et financiers);

Assure la prestation des programmes en respectant les lignes directrices du ministère et/ou des bailleurs de fonds;

Assure l’atteinte des cibles établies par le ministère et le CCFWEK tout en respectant la planification stratégique;

Établit et maintien des liens étroits avec la direction générale;

Supervision de la programmation jeunesse (camp d’été CCFWEK, camp d’été IRCC et Service de garde CMAS) ;

Participe à l’élaboration du budget des activités des programmes et services, assurer les suivis et veiller au contrôle des budgets;

Collabore à la préparation annuelle et à la mise en œuvre du plan stratégique du centre ainsi que des plans d’action des employés;

Collabore à l’identification des objectifs du secteur et à la mise en œuvre afin d’assurer l’atteinte de ceux-ci;

Participe au développement des stratégies pour une meilleure intégration des services et développe des mécanismes de contrôle, dans les sites, pour assurer une offre de service de même qualité;

Rédiger le rapport annuel pour l’AGA des activités globales du Centre communautaire francophone.

GESTION DES RESSOURCES HUMAINES

Embauche du personnel;

Élabore et gère les horaires du personnel ;

Assure la gestion du personnel, incluant l’orientation, l’encadrement, la supervision et l’évaluation;

Travaille en collaboration avec son superviseur immédiat, à l’élaboration du plan marketing et des stratégies de recrutement pour les programmes et services;

Assure la mise en œuvre de plan de marketing et des stratégies de recrutement pour les programmes et services sous sa supervision;

Encadre et participe au recrutement de nouveaux employeurs, partenaires pour les programmes;

Assure la qualité des relations avec les partenaires existants et est responsable d’en développer de nouveaux.

Siéger à des comités internes et externes locaux, régionaux et provinciaux

QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSAIRES:

Facilité à travailler auprès des adolescents et des jeunes adultes

Grande facilité à communiquer et à écouter pour développer un rapport positif avec les employés

Avoir un esprit d’analyse ainsi qu’un bon jugement critique pour bien soulever et résoudre les problèmes rencontrés par le client

Avoir un sens de l’observation aiguisé et une grande ouverture d’esprit pour mieux comprendre les problèmes rencontrés par les clients et employés

Capacité d’adaptation à travailler dans différents milieux de travail et types de clientèle

Capacité à suivre les directives et introduire de nouvelles contributions OU à amener de nouvelles idées

Dynamisme et leadership (surtout auprès des adolescents)

Capacité de fonctionner dans un environnement en constante évolution

Connaissances des ressources déjà existantes en termes d’immigration

Connaissance des systèmes financiers et de reportage gouvernemental disponibles

EXIGENCES DE L’EMPLOYEUR:

Diplôme de 3 ans dans le domaine d’administration des affaires ou domaine connexe

Excellente connaissance des principes de gestion des ressources humaines, de la résolution de conflit et de l’analyse des besoins;

Excellentes habiletés de communication en français et en anglais (oral et écrit)

Capacité de facilitateur et de négociateur;

Leadership;

Expérience en gestion de budget;

Aptitudes manifestes pour le travail d’équipe;

Habiletés en relations interpersonnelles;

Bonne connaissance des réseaux communautaires locaux;

Excellent sens de l’organisation, initiative, tact et discrétion;

Excellentes capacités d’analyse et de synthèse;

Excellentes habiletés en communication et en résolution de problèmes;

Expérience à travailler avec les communautés ethnoculturelles est un atout;

Connaissance des logiciels de traitement de texte, de tableur, de courriel et de l’Internet;

Vérification du casier judiciaire.

Toute personne intéressée à postuler est priée de faire parvenir son dossier (CV et Lettre de motivation) par courriel à l’attention de Mme Yasmine Joheir, à l’adresse suivante : yasmine@ccfwek.org et ce, avant le 1er décembre 2023.

Seuls les candidats retenus seront appelés pour un entretien.