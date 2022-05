ENTREPRISE : CENTRE DE SANTÉ COMMUNAUTAIRE DE WINDSOR ESSEX

POSTE : GESTIONNAIRE DE CAS (PTTJAC)

Programme de traitement de la toxicomanie pour les jeunes Afro-canadiens et des Caraïbes

TYPE DE POSTE : TEMPS PLEIN, PERMANENT

DATE DE CLÔTURE : Le 5 mai 2022

Le Centre de santé communautaire de Windsor Essex (weCHC) élargit les services offerts aux jeunes Canadiens d’origine africaine et caraïbéenne grâce à un partenariat avec le Programme de traitement de la toxicomanie pour les jeunes Afro-

canadiens et des Caraïbes (PTTJAC) du Centre de toxicomanie et de santé mentale (CAMH). Le rôle principal de la gestionnaire de cas ou du gestionnaire de cas consiste à travailler étroitement avec de jeunes Noirs atteints simultanément d’une dépendance et d’un problème de santé mentale.

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES

En tant que membre clé de l’équipe interprofessionnelle, la ou le gestionnaire de cas s’acquittera des responsabilités suivantes :

• Travailler surtout avec de jeunes Noirs de 12 à 29 ans (et leur famille, selon les besoins) qui sont atteints simultanément d’une dépendance et d’un problème de santé mentale et collaborer étroitement avec d’autres professionnels qui servent cette population.

• Fournir des soins selon un modèle qui reconnaît le vécu des jeunes Noirs qui ont été victimes d’oppression et de racisme dans plusieurs aspects de leur vie, y compris ceux qui sont liés aux déterminants sociaux de la santé,

p. ex. logement, emploi et éducation.

• Collaborer avec des intervenants externes pour trouver des services de soutien et des soins partagés à l’intention des clients ayant des besoins complexes.

• Avoir une connaissance et une compréhension approfondies du secteur local des services sociaux et de santé, des programmes gouvernementaux et des lois qui pourraient concerner les clients.

• Avoir la capacité manifeste de travailler sous pression, de prévoir les problèmes/conflits possibles et de prendre les mesures qui s’imposent.

• Avoir beaucoup d’entregent et posséder d’excellentes compétences de présentation et de communication.

• Exercer sa profession selon un cadre axé sur l’antiracisme, l’anti-oppression et les forces des clients.

• Soutenir l’élaboration des programmes et l’évaluation clinique et participer activement aux activités de recherche et d’amélioration continue de la qualité.

• Fournir des services de gestion de cas qui sont adaptés à la culture et afrocentriques et qui renforcent l’identité.

• Reconnaître la résilience et la force, la diversité culturelle et les expériences intersectionnelles des jeunes Noirs.

• Posséder d’excellentes compétences en négociation et en défense des droits et intérêts combinées à une capacité solide d’assurer un suivi et d’aller jusqu’au bout; pouvoir cerner et régler les problèmes en temps opportun.

• Avoir de l’expérience en élaboration, en mise en œuvre, en surveillance et en évaluation de programmes.

• Fournir activement des services d’approche dans la région ou la communauté afin d’établir un lien avec les équipes de programmes et les équipes de traitement.

• Offrir des services d’accueil, de gestion de cas, d’approche, de navigation des services de transition et de thérapie de groupe.

• Aider les clients à remplir les formulaires nécessaires : demande de certificat de naissance ou de carte Santé, ou rendez-vous médicaux.

• Accompagner les clients aux rendez-vous médicaux, sur demande, pour leur fournir un soutien moral.

• Compiler, saisir et fournir systématiquement des données confidentielles à la demande de l’organisme ou des bailleurs de fonds.

• Veiller à ce que tous les rapports nécessaires soient rédigés et envoyés dans les délais prescrits.

• Participer à toutes les activités de l’équipe, y compris la planification des programmes, les réunions et les conférences de cas.

COMPÉTENCES, CONNAISSANCES ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES

• Avoir au moins deux années d’expérience de travail en santé mentale et en toxicomanie dans un milieu de santé communautaire.

• Posséder des compétences manifestes et de l’expérience de travail auprès de jeunes Canadiens d’origine africaine et caraïbéenne.

• Avoir une expérience vécue en tant que membre de la communauté noire. Il est essentiel d’avoir servi de modèle de comportement.

• Il est essentiel de connaître les ressources communautaires sur le traitement des problèmes de consommation de substances ou de santé mentale chez les jeunes Afro-canadiens et des Caraïbes.

• Avoir un bon dossier de conduite, posséder un permis de conduire valide de catégorie « G » et avoir accès à un mode de transport fiable pour se déplacer dans la région de Windsor-comté d’Essex et ailleurs dans la province au besoin.

• Être bilingue (anglais et français) est considéré comme un atout.

EXIGENCES EN MATIÈRE D’ÉDUCATION ET DE CERTIFICATION

• Détenir un baccalauréat en service social (B.S.S.) d’une université reconnue.

• Détenir un diplôme d’un collège communautaire dans un programme d’au moins trois ans dans un domaine lié à la santé, avoir reçu une formation en traitement des dépendances et des problèmes de santé mentale et avoir au moins deux années d’expérience clinique en traitement de troubles concomitants.

• Être membre en règle de l’Ordre des travailleurs sociaux et des techniciens en travail social de l’Ontario et y être actuellement inscrite ou inscrit.

• Subir une vérification de casier judiciaire et une vérification des antécédents en vue d’un travail auprès depersonnes vulnérables avant d’entrer en fonction.

Pour poser votre candidature : Envoyez votre curriculum vitae à hr@wechc.org.

Offre SPCW22AP Date de clôture : Le jeudi, 5 mai 2022