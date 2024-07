G-1 Enseignant(e) suppléant(e) à court terme

Description

Lorsque vous soumettez votre curriculum vitae, veuillez inclure une lettre de motivation qui mentionne les régions de travail qui vous intéressent.

Le Conseil scolaire catholique Providence promeut les principes de la diversité et l’inclusion et respecte les principes de la Loi canadienne sur les droits de la personne et du Code des droits de la personne de l’Ontario. En tant qu’employeur, nous valorisons l’égalité des chances et favorisons un milieu de travail inclusif, où nos différences individuelles sont non seulement reconnues et mises en valeur, mais se trouvent également dans les services que nous offrons à notre communauté scolaire. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation à cette étape du recrutement, veuillez nous en informer dès que possible en envoyant un courriel à demandedemploi@cscprovidence.ca

Conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, une permission écrite nous autorisant à communiquer avec les trois personnes dont le nom aura été donné en référence doit être jointe à la demande.

En vertu du règlement 521-01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents criminels, secteur vulnérable, émis dans les six mois précédant son entrée en fonction.