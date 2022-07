Le Programme de Moniteurs de Langues est une expérience de travail rémunérée et professionnelle d’une durée de 9 mois qui permet aux participants de voyager dans Ontario ou d’ailleur. Sous la supervision d’un enseignant, les moniteurs de langues travaillent dans une école primaire ou secondaire afin de motiver, d’encourager l’apprentissage de la langue cible et d’enrichir la vie des élèves. Ce programme offre aux participants l’opportunité de découvrir une nouvelle région du Canada et de plonger dans la culture anglophone tout en partageant leur propre langage et culture. Pour plus de détails, veuillez consulter le site web www.francaisanglais.ca.