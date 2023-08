CCFWEK Windsor, ON Lundi à Vendredi sur site

Centre Communautaire Francophone Windsor-Essex-Kent Inc.

Poste permanent à temps plein (40h/semaine)

Lieu de travail : Windsor, Ontario

Salaire d’entrée annuel : entre 90 000 à 95 000 $

Programme de bénéfices sociaux

Entrée en fonction : octobre 2023 (négociable)

Date limite pour soumettre sa candidature : 15 septembre 2023

Le regroupement corporatif «CENTRE COMMUNAUTAIRE FRANCOPHONE WINDSOR-ESSEX-KENT INC» ci-après désigné «CCFWEK» est un organisme à but non-lucratif qui a comme objectif premier le regroupement de tous les organismes francophones de la ville de Windsor, des comtés d’Essex et de Kent, mais également des individus de l’extérieur intéressés à y participer.

Le CCFWEK est à la recherche d’un ou d’une gestionnaire d’expérience pour combler le poste de Direction Générale.

Êtes-vous la personne que nous recherchons ?

Vous souhaitez contribuer au rayonnement de la francophonie de Windsor et sa région?

Vous êtes reconnu.e pour votre leadership positif ?

Vous recherchez une culture organisationnelle qui valorise la collaboration, l’inclusion et le respect?

Votre rôle sera d’appuyer le CA à réaliser la mission et la vision de l’organisation, et de veiller à l’atteinte des objectifs et des résultats décrits dans la planification stratégique.

Vous serez appuyé par une belle équipe d’expérience, dynamique, compétente et chevronnée, qui est en place et a bien hâte de vous accueillir.

Profil recherché

Diplôme universitaire ou post-secondaire en administration, en gestion de projets, en sciences sociales ou autre domaine connexe ou formation équivalente

Posséder une expérience pertinente en gestion, idéalement dans un poste de gestion d’une organisation ou d’une entreprise (gestion de personnel, de budgets, de projets) (avoir œuvré avec un conseil d’administration constituerait un atout)

Expérience dans la rédaction de demandes de financement et la négociation d’ententes de contribution (un atout)

Connaissance des enjeux des communautés francophones en situation minoritaire (un atout)

Capacité à développer un réseau de contacts et à établir des partenariats; avoir fait preuve de leadership et démontrer un esprit entrepreneuriat

Expérience dans la gestion d’une équipe multidisciplinaire et diversifiée

Excellentes capacités de communication orale et écrite en français et en anglais

Avoir un permis de conduire valide en Ontario et accès à un véhicule

Capacité à faire preuve de flexibilité dans son horaire de travail

La vérification des antécédents judiciaires est obligatoire et conditionnelle à l’obtention du poste

Adhérer aux valeurs, à la mission et à la vision du CCFWEK.

POUR POSTULER

Faites-nous part de votre intérêt d’ici 13h00 (HE), le vendredi 15 septembre 2023, par courriel à l’attention de M. Didier Marotte, directeur général du Centre communautaire francophone Windsor Essex Kent à didier@ccfwek.org

Vous devrez soumettre votre Curriculum Vitae (en français SVP) et enregistrer une capsule vidéo ou audio bilingue d’une durée maximale de 2 minutes, décrivant comment vous allez exercer votre leadership auprès du personnel du CCFWEK et expliquant ce que vous allez faire pour représenter les intérêts et les besoins de la communauté francophone de la région de Windsor.

Prière repondre et joindre à votre candidature, les Questionnaire de présélection (Annexe 1 ).

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez pour cette offre et communiquerons seulement avec les personnes sélectionnées pour la prochaine étape. Nous traiterons toutes les réponses avec la plus stricte confidentialité.

DOCUMENTS À TÉLÉCHARGER

(Comment procéder: 1.Télécharger le pdf, 2. ouvrit et répondre au questionnaire. 3, enregistrer sous… 4.joindre le pdf à votre candidature),