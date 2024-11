Concentrix À distance Permanent Temps plein

Job Description

Le représentant du service à la clientèle à distance (bilingue : français/anglais) travaille à domicile et interface avec les clients via des appels entrants/sortants et/ou via Internet. Ce poste assure le service client et la résolution des problèmes et questions courants concernant les produits et/ou services du client. (Les anciens combattants sont encouragés à postuler.)

The Customer Service Representative-Remote (Bilingual: French / English) works from home and interfaces with customers via inbound/outbound calls and/or via the Internet. This position provides customer service support and resolution of routine problems and questions regarding client’s products and/or services. (Military veterans are encouraged to apply.)

MUST SPEAK BOTH FRENCH AND ENGLISH FLUENTLY *

UNE NOUVELLE CARRIÈRE PROPULSÉE PAR VOUS

Êtes-vous à la recherche d’un changement de carrière en « travail à domicile » au sein d’une organisation mondiale avant-gardiste qui cultive une véritable culture inclusive et axée sur les personnes et un véritable sentiment d’appartenance ? Souhaitez-vous rejoindre une entreprise qui remporte chaque année les prix « Meilleurs lieux de travail au monde », « Employés les plus heureux » et « Meilleures entreprises pour la croissance de carrière » ? Alors un poste de représentant du service client à distance chez Concentrix est exactement le bon endroit pour vous !

En tant que représentant du service client à distance, vous rejoindrez une équipe organiquement diversifiée provenant de plus de 70 pays où TOUS les membres contribuent et se soutiennent mutuellement au succès et au bien-être de chacun, fièrement unis pour « changer la donne ». Ensemble, nous aidons les marques les plus connues au monde à améliorer leurs activités grâce à des expériences client exceptionnelles et à une innovation technologique. Et en raison de notre croissance continue, nous recherchons des révolutionnaires plus talentueux pour rejoindre notre objectif, des personnes aussi passionnées que nous par l’offre d’expériences de service client exceptionnelles.

CROISSANCE DE CARRIÈRE ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL

Il s’agit d’une excellente opportunité de « travail à domicile » qui vous permettra de réimaginer un tout nouveau parcours professionnel et de vous faire des « amis pour la vie » en même temps. Nous vous fournirons toute la formation, les technologies et le soutien continu dont vous aurez besoin pour réussir. De plus, chez Concentrix, il existe un réel potentiel de croissance professionnelle (et personnelle). En fait, environ 80 % de nos managers et dirigeants ont été promus de l’intérieur ! C’est pourquoi nous proposons une gamme de programmes GRATUITS d’apprentissage et de développement du leadership, conçus pour vous mettre sur la voie du type de carrière que vous avez toujours envisagé.

CE QUE VOUS FEREZ DANS CE RÔLE

En tant que représentant du service client travaillant à domicile, vous :

Fournir un support client entrant à l’aide d’un guide de flux d’appels dans la langue préférée du client

Aider les clients à résoudre les problèmes techniques de base

Suivre, documenter et récupérer des informations dans des bases de données

Maintenir une connaissance approfondie des produits et/ou services des clients, tels que : les téléphones intelligents, les tablettes, les ordinateurs et les appareils portables ; Une connaissance d’iOS et/ou de MacOS, ou d’une technologie comparable, est préférable.

Proposer des produits et/ou services supplémentaires

Offrez des expériences client expertes… avec le sourire.

Vos Qualifications

Vos compétences, votre intégrité, vos connaissances et votre véritable compassion apporteront de la valeur et du succès à chaque interaction client. Les autres qualifications pour notre rôle de représentant du service client (à distance) comprennent :

La capacité de parler couramment le français et l’anglais

1+ an d’expérience en service client

Un diplôme d’études secondaires ou GED

Un environnement calme et sans distraction pour travailler à la maison

Maîtrise du multitâche rapide

Désir d’apprendre de nouvelles technologies

Solides compétences en navigation informatique et connaissance des ordinateurs

Un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable pour effectuer des tests sur PC et Internet ; Un ordinateur de travail peut être fourni selon le poste offert, mais n’est pas garanti (sera discuté plus en détail avec un recruteur)

Internet haut débit (pas de sans fil/hotspots ni satellite) et un smartphone

QU’Y A-T-IL POUR VOUS

L’une des convictions culturelles de notre entreprise dit : « Nous défendons nos collaborateurs. » C’est pourquoi nous investissons considérablement dans nos solutions révolutionnaires, notre infrastructure et nos capacités pour garantir le succès à long terme de nos équipes et de nos clients. Et nous investirons en VOUS pour vous aider dans votre cheminement de carrière et dans votre développement personnel. Dans ce rôle, vous bénéficierez également de :

Formation rémunérée et incitations basées sur les performances

Opportunités lucratives de primes de parrainage des employés

Régime enregistré d’épargne-retraite ; Prise de force et congés payés ; assurance médicale, dentaire et visuelle ; et un programme complet d’aide aux employés (PAE)

Programmes de santé et de bien-être avec des partenaires qualifiés pour vous aider à promouvoir une bonne santé

Des programmes de mentorat qui soutiennent votre parcours professionnel enrichissant

Programmes et événements qui soutiennent la diversité, l’équité et l’inclusion, ainsi que la citoyenneté mondiale, la durabilité et le soutien communautaire

Célébrations pour la Journée Concentrix, la Journée d’appréciation de l’équipe, la Semaine du service client, la Journée mondiale du nettoyage, #MyOneEarthPromise, et plus encore

RÉIMAGINEZ LA MEILLEURE VERSION DE VOUS !

Si tout cela vous semble être la prochaine étape idéale dans votre parcours professionnel, nous souhaitons avoir votre avis. Postulez dès aujourd’hui et découvrez pourquoi plus de 440 000 personnes qui changent la donne dans le monde entier appellent Concentrix leur « employeur de choix ».

A NEW CAREER POWERED BY YOU

Are you looking for a “work from home” career change with a forward-thinking global organization that nurtures a true people-first, inclusive culture and a genuine sense of belonging? Would you like to join a company that earns “World’s Best Workplaces,” “Happiest Employees,” and “Best Companies for Career Growth” awards every year? Then a remote Customer Service Representative position at Concentrix is just the right place for you!

As a remote Customer Service Representative, you’ll join an organically diverse team from 70+ countries where ALL members contribute and support each other’s success and well-being, proudly united as “game-changers.” Together, we help the world’s best-known brands improve their businesses through exceptional customer experiences and tech-powered innovation. And due to continued growth, we’re looking for more talented game-changers to join our purpose, people as passionate about providing outstanding customer service experiences as we are.

CAREER GROWTH AND PERSONAL DEVELOPMENT

This is a great “work from home” opportunity that will allow you to reimagine an all-new career journey and develop “friends for life” at the same time. We’ll give you all the training, technologies, and continuing support you’ll need to succeed. Plus, at Concentrix, there’s real career (and personal) growth potential. In fact, about 80% of our managers and leaders have been promoted from within! That’s why we offer a range of FREE Learning and Leadership Development programs designed to set you on your way to the kind of career you’ve always envisioned.

What You Will Do In This Role

As a Customer Service Representative working from home, you will:

Provide inbound customer support using a call flow guide in the customer’s preferred language

Help customers resolve basic technical issues

Track, document, and retrieve information in databases

Maintain broad knowledge of client products and/or services, such as: smartphones, tablets, computers, and wearables; Familiarity with iOS and/or MacOS, or comparable technology is preferred

Offer additional products and/or services

Deliver expert customer experiences…with a smile.

Your Qualifications

Your skills, integrity, knowledge, and genuine compassion will deliver value and success with every customer interaction. Other qualifications for our Customer Service Representative (Remote) role include:

The ability to speak fluent French and English

1+ year of customer service experience

A high school diploma or GED

A quiet, distraction-free environment to work from in your home

Proficiency in fast-paced multi-tasking

Eagerness to learn new technologies

Strong computer navigation skills and PC knowledge

A desktop or laptop to complete PC and internet testing; A work computer may be provided depending on the position offered, but is not guaranteed (will be discussed further with a recruiter)

High Speed internet (no wireless/hotspots or satellite) and a smartphone

What’s In It For You

One of our company’s Culture Beliefs says, “We champion our people.” That’s why we significantly invest in our game-changers, our infrastructure, and our capabilities to ensure long-term success for both our teams and our customers. And we’ll invest in YOU to aid in your career path and in your personal development. In this role, you’ll also be provided with:

Paid training and performance-based incentives

Lucrative employee referral bonus opportunities

Registered Retirement Savings Plan; paid PTO and holidays; medical, dental, and vision insurance; and a comprehensive Employee Assistance Program (EAP)

Health and wellness programs with trained partners to help promote a healthy you

Mentorship programs that support your rewarding career journey

Programs and events that support diversity, equity, and inclusion, as well as global citizenship, sustainability, and community support

Celebrations for Concentrix Day, Team Appreciation Day, Customer Service Week, World Clean Up Day, #MyOneEarthPromise, and more

REIMAGINE THE BEST VERSION OF YOU!

If all this feels like the perfect next step in your career journey, we want to hear from you. Apply today and discover why over 440,000 game-changers around the globe call Concentrix their “employer of choice.”

Location:

CAN, ON, Work-at-Home

Language Requirements:

Time Type:

Full time

If you are a California resident, by submitting your information, you acknowledge that you have read and have access to the Job Applicant Privacy Notice for California Residents

Concentrix is an equal opportunity employer and complies with all fair employment practices laws. All qualified applicants will receive consideration for employment without regard to race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, ancestry, age, veteran status, disability, pregnancy, or other legally protected status. The above statements are intended to describe the general nature and duties of this position and are not intended to be comprehensive. Only qualified applicants who are legally authorized to work in Canada will be considered. Currently, this position may be performed only in the following provinces/territories: AB, BC, MB, NB, NL, NS, ON, PE and SK.

R1545581

Pour postuler : https://apply.concentrix.com/global/en/job/CONCGLOBALR1545581EXTERNALENGLOBAL/Customer-Service-Representative-Remote-Bilingual-French-English?utm_source=linkedin&utm_medium=phenom-feeds