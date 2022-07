Vous êtes francophone, vous aimez travailler avec des jeunes et vous souhaitez vous impliquer dans la communauté ? Le Centre d’orientation des adolescents du CCFWEK est à la recherche de personnes motivées pour rejoindre son équipe dynamique et multiculturelle !

Venez rejoindre notre équipe et faites une différence dans la vie des jeunes nouveau arrivants francophones de Windsor.La personne idéale est appliquée, curieuse, aime transmettre et partager et a un sens de la débrouillardise bien développé.

Poste : Cuisinière et appuie à la conciergerie au Centre d’Orientation des Adolescents

Dates du contrat : 6 septembre (flexibilité possible) – 31 mars 2023 (possibilité de renouvellement)

Lieu : 720 Avenue Ouellette, Windsor, Ontario

Indemnités : 20$/heure

Horaires de travail : 20 heures par semaine, 15h à 19h, peut inclure le samedi à l’occasion

Description de l’employeur :

Fondé en 1990 par les membres de la communauté (anciennement nommé Place Concorde). Le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a plus de 30 ans d’histoire comme leader de la communauté francophone. Nous proposons notamment des services pour les nouveaux arrivants via le programme des Travailleurs d’Etablissement dans les Ecoles (TÉÉ), le programme Arrimage et le Centre d’orientation des adolescents (Centre Ado).

Le Centre d’orientation des adolescents s’adresses aux jeunes nouveaux arrivants francophones qui ont entre 12 et 24 ans, ses objectifs sont :

Sensibiliser les adolescents au mode de vie canadien ;

Faciliter leur intégration académique, sociale et culturelle

Les sensibiliser à l’importance du post secondaire, aux affaires monétaires, à l’importance du bénévolat et à la formation en leadership

Missions :

Comme cuisinière vous avez la charge de préparer les repas et collations des jeunes du Centre d’orientation des adolescents (40 repas par jour minimum). Vous serez également responsable de maintenir la cuisine propre et ordonné.

Voici une liste non exhaustive des tâches dont vous serez responsable :

Préparer les collations et les soupers des adolescents (40 jeunes par jour) ;

Maintenir la cuisine propre et rangée ;

Préparer des repas thématiques selon les activités et les besoins ;

Assister la Coordonnatrice avec le déroulement quotidien du Centre (collation, nettoyage)

Toutes autres tâches connexes ;

Profil Recherché

Formation : Avoir au minimum un diplôme secondaire et de l’expérience post-secondaire (préférable), diplôme en restauration souhaitable

Expérience : Avoir de l'expérience en cuisine, nettoyage, désinfection des surfaces de travail et tous autres domaines connexes.

Langue : français et anglais courant ;

Qualités : Respect, ouverture d'esprit, adaptabilité, autonomie, avoir l'esprit d'équipe, faire preuve de professionnalisme, de polyvalence et avoir de de bonnes qualités interpersonnelles.

Compétences : Connaissance des techniques de cuisine, de nettoyage et de désinfection ; Connaissance de recettes ou de techniques culinaires culturellement variées ; Connaissance des règles d'hygiène ; Facilité à communiquer et à écouter ; Sens de l'observation et ouverture d'esprit ; Capacité d'adaptation à tout type de milieux et à tous types de clientèles ; Aptitudes pour le travail en équipe ;

:

Nous lirons avec attention toutes les candidatures qui présentent une combinaison de ces compétences !

Au-delà de vos connaissances, c’est votre motivation qui fera la différence : les membres de notre équipe sont dynamiques, aiment les défis, ont d’excellentes capacités de communication et sont capables de travailler de manière autonome tout en faisant preuve d’initiative.

Pour postuler