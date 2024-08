Cia Hub Canadian Insurance Alliance Télétravail Temps plein

Vous : Vous êtes un joueur d’équipe et vous aimez aider les clients à faire face aux défis d’aujourd’hui. Vous privilégiez une approche axée sur les solutions et les résultats. Vous carburez au succès et vous voulez relever de nouveaux défis. Vous cherchez un employeur qui investit dans l’épanouissement personnel et le perfectionnement professionnel de ses employés. Si vous vous reconnaissez, ce poste pourrait être pour vous.

Lieu de travail : Québec – Télétravail

Qui nous sommes : HUB Customer Central (HCC) est un centre d’assurance de premier plan, situé au Canada. Notre savoir-faire axé sur la technologie et nos compétences numériques sont uniques et font de nous des pionniers de l’industrie. Nous sommes affiliés à HUB International, le cinquième courtier d’assurance en importance au monde, qui compte 13 000 employés et plus de 475 bureaux.

Ce qui nous distingue : En 2021, HUB a remporté un prestigieux prix Stevie dans la catégorie Employeur de l’année – Assurance. Ce prix récompense les meilleurs employeurs au monde et leur engagement continu à l’égard de l’épanouissement, du perfectionnement et du mieux-être de leurs employés.

Nous voyons également au bien-être des collectivités. HUB/HCC parraine le programme HUB Gives qui encourage les employés à consacrer du temps à des causes communautaires et à mettre leur créativité et leur passion à leur service. Nous croyons à l’importance de contribuer à la vie des collectivités partout où nous vivons, travaillons et nous divertissons.

Le poste : HCC est fière d’accroître sa présence au Québec, et vous pourrez nous aider à élargir notre réseau dans le cadre d’un programme existant pour les petites entreprises qui cible des clients à l’échelle du Canada. Dans le cadre de vos fonctions, vous devrez :

gérer les interactions avec les clients par divers canaux de communication;

tenir à jour vos connaissances en matière de produits d’assurance;

assurer l’exactitude des renseignements pour la tarification dans notre système de production de soumissions;

réaliser des estimations de prime et examiner les options de produits et de taux avec les clients;

faire souscrire des contrats d’assurance et atteindre les objectifs de vente (rassurez-vous, vous recevrez une liste de clients potentiels, alors vous n’aurez pas à faire de prospection par téléphone);

faire de la vente incitative et de la vente croisée;

gérer les contrats d’assurance existants et assurer le service après-vente;

répondre aux questions des clients sur les protections, les franchises, les processus et les demandes d’indemnisation.

Nos exigences :

Diplôme d’études postsecondaires

Inscription auprès de l’Autorité des marchés financiers et période probatoire terminée

Permis de courtier d’assurance des entreprises

Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit

Expérience comme courtier ou agent d’assurance

Excellente feuille de route en matière de ventes et de service à la clientèle

Solides compétences en informatique

Capacité innée d’effectuer plusieurs tâches à la fois et de rester calme malgré la pression

Très bonne aptitude à communiquer et excellent esprit d’équipe

Attitude positive et volonté d’apprendre

Les avantages :

Assurance soins médicaux et soins dentaires collective

REER collectif auquel l’entreprise verse des cotisations complémentaires

Vacances payées, congés de maladie et congés personnels

Assurance personnelle, assurance habitation et assurance automobile offertes à tarif préférentiel

Rabais d’entreprise sur l’abonnement à un centre d’entraînement ainsi que sur d’autres produits et services

Programme d’aide aux employés et aux membres de leur famille payé par l’entreprise

Programmes axés sur la santé et le mieux-être

Programmes de reconnaissance et occasions d’avancement

Notre engagement :

Vous offrir un milieu qui favorise l’apprentissage et l’amélioration continus.

Vous donner accès à une équipe de direction qui se consacre à votre épanouissement et à votre succès.

Vous écouter. Nos employés ont d’excellentes idées, que nous mettons en pratique.

Reconnaître vos efforts, tous les jours.

La diversité nous tient à cœur. Nous nous engageons à former des équipes inclusives dans un milieu où règne l’équité. En d’autres termes, vous pouvez être vous-même. Cette diversité nous permet de cultiver un milieu de travail où des gens de tous les horizons peuvent collaborer, s’investir et s’épanouir.

HCC a pour priorité de lever les obstacles afin d’offrir des chances égales d’emploi. Si vous avez besoin d’assistance ou de la mise en place d’une mesure d’adaptation pendant notre processus de recrutement, veuillez écrire aux Ressources humaines à l’adresse hr@hubcustomercentral.com afin d’obtenir l’aide nécessaire.

Department Account Management & Service

Required Experience: Less than 1 year of relevant experience

Required Travel: No Travel Required

Required Education: High school or equivale

Pour postuler: https://hubinternational.wd1.myworkdayjobs.com/hubinternational/job/quebec-qc/bilingual-service-broker_r0008732?utm_source=adzuna&utm_medium=adzuna