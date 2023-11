CCFWEK INC. Windsor, ON. Temps plein, - Remplacement Lundi au Vendredi

INTERNE & EXTERNE

Fondé en 1990 par les membres de la communauté, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a plus de 30 ans d’histoire comme leader des organismes communautaires francophones dans le Centre Sud-Ouest de l’Ontario. Le CCFWEK offre une multitude de programmes et de services à la communauté et spécialement aux nouveaux arrivants francophones. Notamment le programme des Travailleurs d’Établissement dans les Écoles (TÉÉ), le programme Arrimage et connexion communautaire ainsi que le Centre d’orientation des adolescents (Le Centre Ado)

Description du poste

Le programme SEJC (Stratégie emploi et compétence jeunesse) financé par IRCC propose une série d’activités autour des enjeux de l’employabilité, qui aident les jeunes à surmonter les obstacles à l’emploi et à développer un large éventail de compétences et de connaissances pour participer au marché du travail actuel et futur. Le soutien sera adapté aux besoins des jeunes avec un accent particulier sur les jeunes confrontés à des obstacles.

Conditions d’emploi : Contractuel-Temps plein : 35 heures semaine

Salaire : $22.50/heure pour la période de probation (90 jours) ensuite $25/heure

Avantages sociaux : 4% de paie vacances

Date prévue d’entrée en fonction: immédiatement jusqu’au 31 mars 2024 (renouvellement/prolongement/Congé de maternité jusqu’en janvier 2025)

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :

Développer les périmètres, critères et objectif du programme, le plan de travail, les documents nécessaires à l’administration du programme

Évaluer l’admissibilité des participants potentiels au programme, mener les évaluations de performance/aptitudes des participants

Coordonner l’horaire des activités des participants: critères d’admissibilité, orientations, ateliers, entretiens d’embauche, évaluations, perfectionnement professionnel et le mentorat

Accompagnement du participant à la rédaction et/amélioration du curriculum vitae

Outiller et conseiller le participant avec les meilleures pratiques pour une entrevue réussie

Travailler avec le superviseur du programme pour élaborer et allouer les budgets pour chaque participant

Animer des ateliers de groupes portant sur les compétences relatives à l’employabilité

Assurer la collecte des sondages basée sur la satisfaction des participants, ainsi que des employeurs

Rédaction du rapport des commentaires provenant des sondages, combler les lacunes, s’assurer d’un suivi au niveau des plaintes afin de suggérer des améliorations/modifications au programme

S’assurer que tous les objectifs/cibles sont atteints lors de la période visée

Effectuer des vérifications/suivis mensuels des dossiers des participants

Effectuer les mises à jour mensuelles des dossiers des participants

Développer des opportunités de stage ou placement qui répondent aux besoins du participant au programme

Développer des stratégies pour outiller le participant à l’utilisation de la technologie dans ses recherches en emploi

Entrer toutes les données des participants dans le programme ICARE/IEDEC avant le 5e jour de chaque mois

Encadrer les participants plus vulnérables, les aider à apprendre et à mettre en application les meilleures pratiques reliées au marché du travail, et ce, dans l’optique de trouver et de garder un emploi pour une longue période

Développer des partenariats dans le domaine de l’employabilité et annexe

Participer et représenter le CCFWEK aux foires et événements touchant l’employabilité

Toutes autres tâches connexes, assignées par le superviseur

QUALITÉS ET APTITUDES NÉCESSAIRES :

Facilité à travailler auprès des adolescents et des jeunes adultes

Grande facilité à communiquer et à écouter pour développer un rapport positif avec les clients

Respect, empathie et discrétion sont de mise afin de permettre à l’employé(e) de gagner la confiance des clients

Avoir un esprit d’analyse ainsi qu’un bon jugement critique pour bien soulever et résoudre les problèmes rencontrés par le client

Avoir un sens de l’observation aiguisé et une grande ouverture d’esprit pour mieux comprendre les problèmes rencontrés par les clients et ainsi développer des techniques d’approche convenables

Capacité d’adaptation à travailler dans différents milieux de travail et types de clientèle

Capacité à suivre les directives et introduire de nouvelles contributions OU à amener de nouvelles idées

Dynamisme et leadership (surtout auprès des adolescents)

Capacité de fonctionner dans un environnement en constante évolution

Connaissances des ressources déjà existantes en termes d’employabilité

Connaissance des systèmes financiers gouvernementaux disponibles

EXIGENCES DE L’EMPLOYEUR :

Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit (posséder une troisième langue est considéré comme un atout)

Études postsecondaires et/ou expérience professionnel reliées aux différents domaines de l’employabilité

Expérience de travail auprès des nouveau arrivants

Être disponible et faire preuve d’une grande flexibilité quant à l’horaire

Avoir son propre moyen de transport

Détenir les certifications suivantes; RCR et Premiers Soins

Être autorisé à travailler au Canada

Toute personne intéressée à postuler est priée de faire parvenir son dossier (CV et Lettre de motivation) par courriel à l’attention de Mme Yasmine Joheir, à l’adresse suivante : yasmine@ccfwek.org et ce, avant le 17 novembre 2023.

Seuls les candidats retenus seront appelés pour un entretien.