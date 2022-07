Company DescriptionLaura Canada est une entreprise familiale iconique et innovatrice qui exploite Laura et Melanie Lyne, deux grandes bannières de vêtements pour femmes. Établie à Laval, au Québec, Laura Canada conçoit, produit, commercialise et distribue des vêtements de qualité partout au Canada. Nous sommes fiers d’employer plus de 2 000 collègues dévoués et d’exploiter plus de 140 magasins et deux boutiques en ligne. Notre succès repose sur l’engagement inconditionnel de notre équipe à offrir une expérience client exceptionnelle tout en incarnant nos valeurs d’intégrité, de respect, d’esprit d’équipe, de performance et de passion.

Nous croyons qu’une expérience client exceptionnelle est motivée par notre engagement à offrir une expérience exceptionnelle à nos employés.