DescriptionVous êtes une personne dotée d’aptitudes à la prise de décision? Vous souhaitez travailler dans un milieu multilingue et accueillant qui encourage le développement personnel et professionnel? Vous voulez faire partie d’une équipe talentueuse qui se soucie de ses clients et de ses employés? Nous voulons vous rencontrer! Le département de gestion de cas, qui est responsable de la gestion rentable et de la prestation de qualité de cas pour les patients hospitalisés et de cas complexes pour les patients ambulatoires, est à la recherche d’un conseiller médical pour rejoindre son équipe. Le conseiller médical travaille en étroite collaboration avec la direction médicale interne afin d’évaluer la complexité des réclamations et orienter les décisions médicales quant aux réclamations en cours. Le conseiller médical encadre les gestionnaires de cas et les équipes responsables d’examiner les dossiers médicaux dans la prise de décisions sur des réclamations en cours et des dossiers rétroactifs. Le conseiller médical propose aussi des solutions pour optimiser la prestation de services et participe au développement et à la mise en œuvre de stratégies de contrôles de coûts médicaux. Ces stratégies visent à réduire nos coûts liés aux réclamations, tout en assurant que les soins appropriés sont fournis aux patients. À quoi ressemble une journée typique? Superviser et consulter les dossiers afin d’identifier rapidement les risques cliniques, y compris l’impossibilité d’accéder aux soins médicaux et les traitements inappropriés; Communiquer avec les équipes prodiguant les soins pour discuter des soins du patient et préparer son retour à la maison selon son état; Informer, encadrer et diriger les gestionnaires de cas, les coordinateurs de cas et les équipes d’évaluation de la couverture afin de garantir l’utilisation de la médecine d’assurance; Évaluer de manière proactive les décisions médicales et de gestion de cas pour les patients hospitalisés et ambulatoires, ainsi que fournir des conseils; Préparer des résumés médicaux pour les patients hospitalisés actifs ou les cas ambulatoires complexes et effectuer un suivi aux clients commerciaux; Assurer une communication efficace entre les patients, les clients commerciaux et les professionnels de la santé; Animer et diriger les tournées internes, le cas échéant; Animer et diriger les rencontres portant sur l’évaluation des cas actifs avec les souscripteurs, le cas échéant; Repérer les possibilités de renforcer les connaissances de l’équipe médicale sur les meilleures pratiques de gestion de cas aux États-Unis et contribuer à l’amélioration de la prestation des services de gestion de cas en dehors des États-Unis. Quelles sont les compétences et la formation recherchées? Diplôme de docteur en médecine (MD ou DO) ou diplôme en soins infirmiers (BScN ou NP), adjoint(e) au médecin ou autre expérience clinique équivalente; Compréhension de Milliman Care Guideline (MCG); Permis d’exercer partout dans le monde est un atout; Connaissance du système et des processus de soins de santé aux États-Unis; Connaissance des meilleures pratiques en médecine clinique avec validation à l’aide d’outils tels que UpToDate; Connaissance et compréhension de la médecine d’assurance et des meilleures pratiques en matière de gestion de cas; Connaissance des produits des souscripteurs et compréhension de leur culture et de leurs attentes; Solides compétences en communication avec la capacité de présenter et de communiquer des informations en petits et grands groupes, tout en étant capable d’obtenir des résultats commerciaux et d’offrir une valeur ajoutée aux clients; Excellentes compétences en communication, en anglais comme en français. L’anglais sera utilisé quotidiennement, notamment pour c ommuniquer avec des clients commerciaux ou des assurés, provenant majoritairement de l’extérieur du Québec, pour obtenir des renseignements manquants au dossier et pour e ffectuer des suivis quotidiens avec les autres départements de nos différents bureaux, que ce soit en Ontario, à Miami, au Mexique ou autres. Processus de recrutement Si vous avez besoin d’aide lors du processus de recrutement, veuillez aviser notre département de ressources humaines, qui évaluera la meilleure manière de vous assister selon vos besoins. Nous vous offrons Global Excel offre plus qu’un poste! Nous offrons une rémunération concurrentielle, y compris le salaire de base, la prime de rendement et un forfait vacances concurrentiel; Un avenir professionnel avec des possibilités de développement, de croissance et d’avancement; Une cotisation à vos REER; Remboursement des droits de licence et prime de bilinguisme disponible (s’il y a lieu); De l’aide financière pour les employés qui souhaitent poursuivre leurs études ; Programme qui mise sur la santé et le bien-être des employés, y compris un excellent programme d’aide aux employés; Programme d’engagement des employés axé sur la santé, la nutrition , et le plaisir.

