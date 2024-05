Conseil scolaire catholique Providence

ORTHOPHONISTE TEMPORAIRE – WINDSOR-ESSEX-CHATHAM-KENT – 2024-066-IX-1

Enseigner à l’élève, aux parents ou tuteurs et aux membres du personnel des stratégies et des attitudes propices à une communication efficace;

Inciter les parents ou tuteurs à participer activement dans le processus de rééducation dans le cadre de thérapies et par le travail réalisé à domicile;

Participer aux efforts de prévention et de promotion du développement langagier en adoptant un modèle échelonné d’intervention; et

S’acquitter de toutes autres tâches connexes assignées par le supérieur immédiat.



QUALIFICATIONS ET EXPÉRIENCES REQUISES

Maîtrise en orthophonie, ou en voie d’obtention;

Permis d’exercice provincial;

Membre de l’Ordre des audiologistes et des orthophonistes de l’Ontario, ou en voie d’être membre; et

L’expérience dans le domaine est un atout.

AUTRES EXIGENCES

Avoir une excellente connaissance et une expérience approfondie de l’administration des tests standardisés et de l’élaboration de programmes d’appui;

Faire preuve d’excellentes habiletés dans la préparation et la présentation des rapports;

Être fiable et responsable, savoir ordonner les priorités, planifier son travail et faire preuve d’initiative;

Faire preuve d’aptitudes supérieures en communication orale et écrite dans les deux langues officielles;

Avoir une connaissance approfondie des logiciels; et

Savoir respecter le caractère confidentiel des données.



Lieu de travail : À partir d’un bureau administratif ou d’une école dans la région de Windsor-Essex ou Chatham-Kent

Date d’entrée en fonction : Le 3 juin 2024 au 25 février 2026

Classification de poste : Soutien administratif non-syndiqué

Salaire annuel : Niveau 5 – échelle salariale des non syndiqués, soit entre 88 937,16 $ et 103 100,14 $

Les personnes intéressées sont priées de soumettre par courriel une lettre de présentation et un curriculum vitae détaillé qui dresse la liste des qualifications, de l’éducation et de l’expérience pertinente avec documents à l’appui. Elles devront également fournir des références professionnelles, qui comprennent une référence de leur superviseur immédiat. Elles devront faire parvenir la documentation par le biais du site ATLAS avant 16h le 22 mai 2024. Toutes demandes incomplètes seront rejetées.

Seuls les candidates et candidats sélectionnés auront droit à une entrevue.

Le Conseil scolaire catholique Providence promeut les principes de la diversité et l’inclusion et respecte les principes de la Loi canadienne sur les droits de la personne et du Code des droits de la personne de l’Ontario. En tant qu’employeur, nous valorisons l’égalité des chances et favorisons un milieu de travail inclusif, où nos différences individuelles sont non seulement reconnues et mises en valeur, mais se trouvent également dans les services que nous offrons à notre communauté scolaire. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation à cette étape du recrutement, veuillez nous en informer dès que possible en envoyant un courriel à demandedemploi@cscprovidence.ca

Conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, un formulaire doit être complété avant l’entrevue nous autorisant à communiquer avec les trois personnes dont le nom aura été donné en référence.

En vertu du règlement 521-01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents criminels – secteur vulnérable, émis dans les six mois précédant son entrée en fonction.

Jacques Kenny Carolyn Bastien

Président Direction de l’éducation

Le 8 mai 2024

