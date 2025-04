La personne qui occupe ce poste relève de la direction d’école. Elle a pour rôle d’assurer le nettoyage et l’entretien efficaces de l’intérieur et de l’extérieur de l’école, y compris le terrain d’école, selon les attentes du Conseil.

Fonctions :

Nettoyer, frotter et cirer les planchers, les parquets et les escaliers;

Vider les poubelles et les bacs à recyclage;

Laver les murs, les fenêtres, les plafonds, les pupitres, les tableaux et les armoires;

Laver, nettoyer et désinfecter les salles de bains et leurs accessoires;

Déblayer la neige, enlever la glace et garder au propre les entrées d’école;

Exécuter des travaux routiniers d’entretien et de réparation;

Collaborer avec la direction d’école et les services d’entretien du Conseil;

Vérifier mensuellement les extincteurs et les lumières d’urgence en cas d’incendie;

En collaboration avec la direction d’école, vérifier mensuellement le système d’alarme en cas d’incendie;

Toutes autres tâches assignées par la direction d’école conformément aux exigences du Conseil.

Qualifications :

Diplôme d’études secondaires;

Ou combinaison de scolarité et d’expérience pertinente.

Expérience :

Expérience dans le domaine de conciergerie et en entretien est exigée.

Compétences :

Avoir une excellente connaissance des techniques de nettoyage et d’entretien des édifices;

Pouvoir travailler de façon autonome;

Savoir travailler en équipe;

Savoir bien communiquer à l’oral et à l’écrit en français et en anglais;

Savoir bien gérer le temps.

Lieux de travail :

École élémentaire catholique Saint-Ambroise, St. Joachim, Ontario.

Date d’entrée en fonction :

Le 28 avril 2025 (sujette à modification).

Classification du poste :

Niveau 2, selon la convention collective du SCFP, unité syndicale 4299.

Heures de travail :

10 heures par semaine, poste de 12 mois (poste permanent).

Documentations obligatoires à fournir lors du dépôt de votre candidature :

Curriculum Vitae en français ;

Modalités de candidature :

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs documentations par l’entremise d’Atlas avant le 3 avril 2025 à 16h00 (cliquez sur le bouton bleu POSTULER qui se trouve en haut et à droite de la description de poste) ;

(cliquez sur le bouton bleu qui se trouve en haut et à droite de la description de poste) ; Les demandes reçues après la date et l’heure de fermeture du concours ne seront pas considérées ;

Les demandes reçues après la date et l’heure de fermeture du concours ne seront pas considérées ;

Toutes les candidatures reçues par courriel, par télécopieur, par la poste ou déposées à la réception seront refusées ;

Les candidatures incomplètes ou avec un curriculum vitae qui n’est pas rédigé en français seront rejetées.

Le Conseil scolaire catholique Providence promeut les principes de la diversité et de l’inclusion et respecte les principes de la Loi canadienne sur les droits de la personne et du Code des droits de la personne de l’Ontario. En tant qu’employeur, nous valorisons l’égalité des chances et favorisons un milieu de travail inclusif, où nos différences individuelles sont non seulement reconnues et mises en valeur, mais se retrouvent également dans les services que nous offrons à notre communauté scolaire.

Si vous avez besoin de mesures d’adaptation à cette étape du recrutement, veuillez nous en informer dès que possible en envoyant un courriel à demandedemploi@cscprovidence.ca .

Robert Demers Carolyn Bastien

Président Directrice de l’éducation

Le 27 mars 2025