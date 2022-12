Crawford & Company Windsor, ON Full time

Les gens qui prennent soin des gens. C’est si simple. Nous recherchons des personnes passionnées et compatissantes pour rejoindre notre équipe afin de nous aider à atteindre notre objectif de restaurer des vies, des entreprises et des communautés. Forts de plus de 80 ans d’expertise mondiale inégalée et alimentés par une technologie de pointe, nous sommes à l’avant-garde du changement. Lorsque vous rejoignez Crawford & Compagnie, vous faites partie d’un réseau mondial de professionnels travaillant ensemble dans plus de 70 pays dans le but commun d’aider les gens à traverser ce qui pourrait être l’une des périodes les plus difficiles de leur vie.

Pourquoi Crawford?:

Les gens qui prennent soin des gens. C’est si simple. Nous recherchons des personnes passionnées et compatissantes pour rejoindre notre équipe afin de nous aider à atteindre notre objectif de restaurer des vies, des entreprises et des communautés. Forts de plus de 80 ans d’expertise mondiale inégalée et alimentés par une technologie de pointe, nous sommes à l’avant-garde du changement. Lorsque vous rejoignez Crawford & Compagnie, vous faites partie d’un réseau mondial de professionnels travaillant ensemble dans plus de 70 pays dans le but commun d’aider les gens à traverser ce qui pourrait être l’une des périodes les plus difficiles de leur vie.

Chez Crawford, vous êtes habilité à grandir, enhardi à agir et inspiré à innover. Avez-vous le courage, la motivation et l’empathie nécessaires pour faire une réelle différence ? Alors, nous voulons vous entendre. Apprenez-en plus à www.crawco.ca.

Ce Que Nous Offrons:

Avantages sociaux centrés sur l’employé, y compris le régime de retraite enregistré ; assurance-maladie, dentaire et vie ; Plans d’achat d’actions pour les employés ; Remboursement des frais de scolarité et bien plus encore.

Formation et développement continus.

Environnement de travail agile avec des options d’organisation du travail à distance, au bureau ou hybride.

Politique d’habillement pour votre journée qui promouvoit un code vestimentaire décontracté.

Potentiel d’avancement professionnel à l’échelle locale, nationale et internationale. Nous avons plus de 700 sites dans 70 pays.

Salaire non affiché

Date limite pour postuler : Poste disponible jusqu’à ce qu’un candidat soit embauché

Résumé de la Position:

Nous recrutons actuellement pour le poste de soutien bilingue aux experts en sinistres pour se joindre à notre équipe à distance au Canada.

Responsabilités:

Le candidat retenu créera une impression positive et accueillera la réception tout en effectuant plusieurs tâches administratives, notamment: accueillir et diriger les visiteurs, répondre aux appels téléphoniques et les acheminer, et fournir de l’information par téléphone. Les responsabilités supplémentaires incluront la mise en place du fichier, la saisie des données, le dictatypage et la gestion des fichiers tout en effectuant des tâches administratives générales.

Qualifications:

1 à 2 ans d’expérience en soutien administratif dans un environnement de bureau professionnel

Excellentes compétences de communication verbale et écrite

La connaissance de l’industrie de l’assurance sera considérée comme un atout

Bilingue français et anglais

Compétences organisationnelles éprouvées

Etiquette téléphoniques professionnelles

Excellentes compétences de transcription avec un taux de frappe de 50 mots par minute

Compétences informatiques avancées, notamment Office 365

Doit être un joueur d’équipe flexible avec un fort engagement envers la qualité et le service à la clientèle

Comment Nous Embauchons:

Chez Crawford, nous consacrons beaucoup de soin et de temps à qui nous embauchons. Nous croyons que pour construire des solutions innovantes, nous devons construire de grandes équipes. Notre processus de recrutement vise à en savoir plus sur vous. Vous pouvez vous attendre à un entretien vidéo à sens unique, à des tests d’emploi et à un entretien en personne.

Informations Complémentaires:

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour Crawford & Compagnie. Cependant, seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.

Crawford est un employeur de l’équité en matière d’emploi engagé envers la diversité et l’inclusion. Nous accueillons les candidatures de membres de minorités visibles, de femmes, d’Autochtones, de personnes handicapées, de membres de minorités sexuelles et d’autres personnes susceptibles de contribuer à la diversification des idées.

Crawford s’engage à accommoder les candidats handicapés tout au long du processus d’embauche, conformément au Code des droits de la personne de l’Ontario, à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario et aux propres politiques de Crawford. Nous travaillerons avec les candidats qui demandent des accommodations à n’importe quelle étape du processus d’embauche. Les candidats sont tenus de fournir à l’avance leurs besoins en matière d’adaptation et de soumettre une documentation adéquate pour appuyer leur demande d’adaptation dans le cadre du processus d’évaluation et/ou pour exécuter les tâches essentielles du poste affiché. Si vous avez un besoin d’adaptation, veuillez envoyer un courriel à resumes@crawco.ca dès que possible pour prendre les dispositions appropriées.

Why Crawford? : Les gens qui prennent soin des gens. C’est si simple. Nous recherchons des personnes passionnées et compatissantes pour rejoindre notre équipe afin de nous aider à atteindre notre objectif de restaurer des vies, des entreprises et des communautés. Forts de plus de 80 ans d’expertise mondiale inégalée et alimentés par une technologie de pointe, nous sommes à l’avant-garde du changement. Lorsque vous rejoignez Crawford & Compagnie, vous faites partie d’un réseau mondial de professionnels travaillant ensemble dans plus de 70 pays dans le but commun d’aider les gens à traverser ce qui pourrait être l’une des périodes les plus difficiles de leur vie. Chez Crawford, vous êtes habilitéà grandir, enhardi à agir et inspiréà innover. Avez-vous le courage, la motivation et l’empathie nécessaires pour faire une réelle différence ? Alors, nous voulons vous entendre. Apprenez-en plus à www.crawco.ca. What We Offer : – Avantages sociaux centrés sur l’employé, y compris le régime de retraite enregistré ; assurance-maladie, dentaire et vie ; Plans d’achat d’actions pour les employés ; Remboursement des frais de scolarité et bien plus encore. – Formation et développement continus. – Environnement de travail agile avec des options d’organisation du travail à distance, au bureau ou hybride. – Politique d’habillement pour votre journée qui promouvoit un code vestimentaire décontracté. – Potentiel d’avancement professionnel à l’échelle locale, nationale et internationale. Nous avons plus de 700 sites dans 70 pays. Position Summary : We are currently recruiting for a Bilingual Adjuster Support person to join our team remotely in Canada. Responsibilities:

The successful applicant will create a positive impression and welcoming reception while performing several administrative duties including: greeting and directing visitors, answering and forwarding telephone calls, and providing information over the phone. Additional responsibilities will include file set up, data entry, dicta-typing, and file management while performing general administrative duties.

Requirements:

1-2 years experience providing administrative support in a professional office environment

Excellent verbal and written communication skills

Knowledge of the insurance industry will be considered an asset

Bilingual in French and English

Proven organizational skills

Professional telephone manners

Excellent transcribing skills with a typing rate of 50 wpm

Advanced computer skills including Office 365

Must be a flexible team player with a strong commitment to quality and customer service

How We Hire: Chez Crawford, nous consacrons beaucoup de soin et de temps à qui nous embauchons. Nous croyons que pour construire des solutions innovantes, nous devons construire de grandes équipes. Notre processus de recrutement vise à en savoir plus sur vous. Vous pouvez vous attendre à un entretien vidéo à sens unique, à des tests d’emploi et à un entretien en personne. Employment Equity: We thank all applicants for their interest in Crawford & Company however, only those selected for an interview will be contacted. Crawford is an Employment Equity employercommitted to diversity and inclusion. We welcome applications from visible minority group members, women, Aboriginal people, persons with disabilities, members of sexual minority groups and others who may contribute to the further diversification of ideas. Crawford is committed to accommodating applicants with disabilities throughout the hiring process, in accordance with the Ontario Human Rights Code, Accessibility for Ontarians with Disabilities Act and Crawford’s own policies. We will work with applicants requesting accommodations at any stage of the hiring process. Applicants are required to provide their accommodation needs in advance and submit adequate documentation to support their request for accommodation in the assessment process and/or to perform the essential duties of the posted position. If you have an accommodation need, please email resumes@crawco.ca as soon as possible to make appropriate arrangements. #LI-Remote #INDHIGH

Pour postuler à ce poste, cliquez sur le lien suivant : https://ca.indeed.com/cmp/Crawford-&-Company/jobs?jk=d10b6a45d330ae64&start=0&clearPrefilter=1