Découvrez Compugen

Compugen est le plus grand allié technologique privé au Canada. Nous croyons que pour innover nos industries, transformer nos entreprises, connecter nos communautés et provoquer de réels changements, nous devons voir plus grand, élargir notre portée et agir avec plus d’audace. Grâce à notre expertise, notre curiosité et notre approche collaborative, nous aidons les organisations à créer et offrir des expériences numériques réfléchies et mémorables. Pour nous, c’est ce que ça veut dire de s’appuyer sur la technologie tout en restant centré sur l’humain.

Aider les organisations à imaginer et réaliser de nouvelles possibilités, ce n’est pas juste un slogan pour nous — c’est ce qui guide notre quotidien. Nous croyons foncièrement que la technologie est le conduit, mais les gens sont les points de connexion qui rendent la magie possible!

Notre culture

Notre culture priorise le bien-être humain et s’investit dans votre potentiel. Nous sommes non seulement dédiés à nos objectifs d’entreprise, mais aussi à vos objectifs professionnels.

Si vous avez une curiosité inlassable, un désir de faire une différence et un esprit fondamentalement collaboratif, vous êtes au bon endroit.

Survol du rôle:

Relevant du Gestionnaire des Opérations NOC, ce poste requiert une personne très organisée et orientée vers les détails, chargée de fournir un support technique exceptionnel aux clients de services gérés de Compugen, avec un accent particulier sur les problèmes liés à l’infrastructure. L’Analyste NOC/Opérations travaillera en rotation sur des quarts de travail 24/7, assurant la surveillance et la résolution rapide des éléments d’infrastructure IT. En rejoignant une équipe technique axée sur le client, l’Analyste NOC/Opérations contribuera à une expérience client positive et à la croissance de Compugen grâce à un support réactif et expert pour les clients des services gérés.

Responsabilités clés:

Ce poste est principalement responsable de la surveillance des alertes système, de la gestion des incidents, de la gestion des problèmes et des escalades/tickets des utilisateurs via des outils de surveillance et de ticketing.

La mission principale est de soutenir les clients de Compugen en résolvant les problèmes liés à leur infrastructure en utilisant Logic Monitor comme outil de surveillance. Analyser les demandes de service, incidents et problèmes, identifier les risques, formuler des recommandations et mettre en œuvre des solutions dans les SLA définis par l’entreprise.

Documenter les procédures pour aider l’équipe NOC à mieux soutenir les clients et créer des articles de connaissance en définissant chaque étape avec des instructions claires afin que l’équipe NOC puisse suivre les meilleures pratiques.

Escalader les problèmes de niveau P1/P2 vers les équipes appropriées en cas d’alertes ou pannes critiques. Suivre le processus d’escalade en engageant les IM, DM et le client pour une résolution rapide via le pont de conférence.

Doit être flexible pour travailler par rotations (lundi à dimanche) couvrant 24x7x365.

Surveiller et gérer la file de tickets dans la boîte de réception de l’équipe afin de s’assurer que le travail est bien distribué et que les tickets sont fermés dans les délais.

Faire respecter et suivre les politiques, procédures et meilleures pratiques ITSM de Compugen.

Compétences et qualifications:

Diplôme en informatique/ingénierie ou expérience équivalente.

Connaissance approfondie de Windows Server 2003, 2008, 2012, VMware, Hyper-V.

Familiarité et maîtrise des outils de surveillance tels que Logic Monitor.

Connaissance des outils ITSM tels que Cherwell, ServiceNow, Remedy.

Connaissance des technologies Cloud, environnement Azure, sécurité des systèmes et cybersécurité.

Certifications requises : CCNA, ITIL, AZ-900, AZ-104.

Capacité à gérer plusieurs tâches et à travailler sous pression dans un environnement changeant.

Excellentes compétences en communication écrite et orale.

Excellentes compétences en service client et aptitude à gérer des situations tendues de manière positive et confiante.

Maîtrise de MS Word, PowerPoint, Excel, OneNote et Visio.

Compréhension des pratiques ITIL.

Compétences organisationnelles et grande attention aux détails.

Autonomie, esprit d’initiative et bonnes compétences interpersonnelles.

Bilingue français préféré.

Capacité à travailler en rotation (jour, après-midi et nuit), du lundi au vendredi, y compris les fins de semaine et jours fériés, applicable après un mois de formation.

Adaptation fréquente aux changements de priorités.

Ce qu’offre Compugen:

Un environnement de travail excitant et rapide qui vous met au défi

Une culture où l’authenticité et la diversité sont célébrées

Des opportunités de développement professionnel

L’opportunité de vous joindre au réseau Women in Technology

Des opportunités de vous impliquer dans vos communautés

Des collègues à l’esprit collaboratif qui sont prêts à vous soutenir

Des options de travail hybrides ou à distance, selon votre rôle

Une belle flexibilité dans votre équilibre vie/travail

Déclaration d’équité

Chez Compugen, nous sommes dévoués à la diversité, l’équité et l’inclusion, et recrutons activement des gens de tous les groupes. Nous offrons des accommodements sur demande durant le processus de recrutement. Nous croyons que chaque personne mérite sa place à la table. Si vous nécessitez un accommodement, un représentant de l’équipe des ressources humaines travaillera avec vous pour répondre à vos besoins.

