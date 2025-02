Legal Aid Ontario Windsor, On Permanent Temps plein

Avocat(e) de garde bilingue en droit pénal

L’Union : La Société

Numéro de poste : J1124-0755

Titre du poste : Avocat de service bilingue en droit pénal

Type d’emploi : Permanent à temps plein

Durée du contrat (mois) : Permanent à temps plein

Ville, Province, Pays : Windsor, Ontario, Canada

Lieu de travail : Windsor

Catégorie d’emploi : Juridique

Classification de l’emploi : SL

Désignation du rôle : Basé sur le lieu de travail de l’AJO – Le poste est physiquement basé sur un lieu de travail de l’AJO en personne.

Postes à pourvoir : 1

Date de publication : 14 janvier 2025

Date de clôture : 14 fevrier 2025

Salaire : 90 186,96 $ – 154 117,41 $/an

Les employés d’Aide juridique Ontario s’engagent à faire une différence dans la vie de nos clients.

En tant que partenaire à part entière du système judiciaire, travailler à Aide juridique Ontario est plus qu’un simple emploi. C’est l’occasion d’aider les personnes qui en ont le plus besoin ; de veiller à ce que chaque client ait accès à la justice, comme le prévoit la loi.

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau défi dans votre carrière déjà bien remplie, avec une équipe dédiée à la justice et à l’innovation dans un environnement de travail flexible et positif, considérez l’opportunité ci-dessous.

La constitution d’une main-d’œuvre diversifiée qui représente les communautés que nous servons tout en promouvant une culture et un environnement de travail sûrs qui démantèlent les barrières systémiques, accueillent de nouvelles perspectives et considèrent les différences comme une priorité est une valeur fondamentale de l’AJO. L’AJO encourage les candidatures des groupes en quête d’équité, y compris, mais sans s’y limiter, celles des membres des Premières nations, des Inuits ou des Métis, des Noirs et des personnes racialisées, ainsi que celles des personnes handicapées, des femmes et des membres de la communauté 2SLGBTQ+.

Fonction principale

Fournir des services d’avocat de garde en matière pénale à Windsor et dans l’ensemble du district Ouest. Ce rôle peut nécessiter des déplacements dans tout le district à l’occasion.

L’avocat de service en droit criminel est chargé d’assurer le service à la clientèle pour les affaires de droit criminel au palais de justice, à la fois virtuellement et en personne. L’avocat de service en droit criminel sera responsable de l’accueil et de l’évaluation des clients en droit criminel afin de déterminer le service approprié pour les personnes accusées d’infractions criminelles, y compris, mais sans s’y limiter, la fourniture de conseils juridiques procéduraux et sommaires ; la rédaction et l’examen des documents de la cour criminelle ; la représentation en cour à diverses étapes des procédures de la cour criminelle ; et d’autres tâches qui lui sont assignées.

Home Location: Windsor Criminal Duty Counsel Office

Secondary and tertiary locations: Leamington, Ontario

Reports to: Manager of Legal Services

Principales responsabilités

– Assister les clients non représentés qui ont été inculpés dans des affaires pénales

– Représenter les clients lors des audiences de libération sous caution, des plaidoyers de culpabilité et des renvois, à la fois en personne et à distance.

– Évaluer les besoins des clients, y compris l’identification précoce des clients vulnérables, afin de faciliter l’orientation vers les services appropriés.

– Fournir des conseils juridiques sommaires, en personne ou à distance, aux clients en détention ou hors détention

– Aider les collègues à préparer les audiences de mise en liberté sous caution, les plaidoyers de culpabilité et d’autres formes de résolution.

– Le cas échéant, représenter les clients dans les négociations préalables au procès de la Couronne (CPT) en vue d’un règlement.

– Représenter les clients dans les tribunaux spécialisés, y compris le tribunal des personnes indigènes, le tribunal de la santé mentale, le tribunal de la violence familiale et le tribunal de la jeunesse, selon les besoins.

– Assurer un travail juridique de haute qualité de manière rentable

– Gestion des dossiers conformément aux exigences de l’AJO, y compris l’utilisation de l’informatique ; saisie des données pour la mesure des statistiques dans les délais impartis

– Présence ponctuelle au tribunal pour effectuer les tâches quotidiennes

– Fournir une assistance en matière d’orientation vers l’aide juridique, le cas échéant

– Faciliter le partage des connaissances et des meilleures pratiques entre les tribunaux et les bureaux du personnel.

– Capacité à travailler de manière indépendante et non supervisée dans un environnement où le rythme est rapide, tout en faisant preuve de collaboration et de travail d’équipe avec des collègues et d’autres parties prenantes

– Compétence démontrée dans l’utilisation de systèmes informatisés de gestion de dossiers et de saisie de données, y compris, mais sans s’y limiter, les systèmes internes tels que PeopleSoft, DCSW, etc. ainsi que Microsoft Office.

– Capacité démontrée à utiliser les dernières technologies de communication, y compris les tablettes et les smartphones, et à utiliser les plateformes de vidéo conférence afin de fournir des services virtuels (Zoom/Teams).

Pour postuler, il convient de soumettre une lettre de motivation et un curriculum vitae.

Seuls les candidats sélectionnés pour un entretien seront informés.

Ce poste est représenté par la Society of United Professionals et l’employé sera régi par les dispositions de la convention collective et les cotisations syndicales seront déduites toutes les deux semaines à partir de la date d’embauche.

La première préférence sera accordée aux membres actuels de la Society of United Professionals.

Veuillez noter que tous les candidats sont invités à fournir une adresse électronique valide à des fins de communication.

Les candidats peuvent recevoir de la correspondance écrite concernant cette offre d’emploi directement à l’adresse électronique indiquée dans leur CV ou à celle utilisée pour configurer leur profil de candidat s’ils postulent sur Njoyn. En tant que candidat, il vous incombe de vérifier régulièrement votre adresse électronique.

Vous postulez pour la première fois à l’AJO ? Vous devrez créer un profil ET ensuite postuler pour le poste. Vous avez déjà un compte Njoyn ? Il vous suffit de vous connecter et de sélectionner « mes emplois » pour postuler. Une fois que vous aurez postulé avec succès, vous recevrez un e-mail de confirmation.

Postulez ici:

Vous avez des difficultés à postuler ? Pour obtenir un soutien téléphonique, composez le 1-877-427-7717 ou envoyez un courriel à l’adresse suivante : candidate.njoynhelp@cgi.com.