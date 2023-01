Windsor, Ontario | WINDSOR, Ontario | CAN ON Windsor South 768953, WINDSOR

La Description

Pourquoi Sherwin-Williams?

Nous croyons qu’il n’existe pas un chemin unique menant au succès, mais plutôt des possibilités de carrières qui grandissent avec vous. En tant qu’entreprise de peinture à la croissance la plus rapide au Canada, nous avons des magasins de détail d’un océan à l’autre. Qui que vous soyez et d’où que vous veniez dans le monde, il y a une place pour vous chez Sherwin-Williams. Nous vous offrons l’opportunité d’explorer votre curiosité et de nous propulser vers l’avant. Nous vous donnerons l’espace pour partager vos forces et nous voulons que vous nous montriez de quoi vous êtes capable. Vous pouvez innover, grandir et faire de belles découvertes dans un endroit où vous aurez l’occasion de vous épanouir et d’afficher vos couleurs!

Où travaillerez-vous?

La personne sélectionnée pour ce rôle travaillera au magasin 1234, situé au : 101 W Prospect Ave, Cleveland, OH 44115

Sherwin-Williams apprécie les talents et habiletés uniques de toutes les provenances et caractéristiques. On encourage toutes les personnes admissibles à soumettre leur candidature, incluant les personnes ayant un handicap et les vétérans protégés.

Que ferez-vous dans ce rôle?

L’occupant de ce poste est responsable de supporter les efforts de vente d’un magasin de peinture Sherwin-Williams, en servant des clients commerciaux et au détail. Les tâches principales incluent, mais sans s’y limiter :