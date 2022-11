La Source Windsor,ON Magasins de détail Temps plein

La Source est le plus grand détaillant de produits technologiques au Canada, et chaque jour, nous sommes enthousiastes à l’idée de faire découvrir à nos concitoyens canadiens des produits et des marques de haute technologie étonnantes. De votre centre commercial local aux festivals de musique cool, nous sommes là où les Canadiens vivent, travaillent et s’amusent.

Ville: Windsor, ON

Salaire: $18.84–$22.76 l’heure

Date limite pour postuler: 2022-12-16

Description du poste:

Chaque jour, nos associés d’un océan à l’autre aident les Canadiens à trouver la technologie qu’ils veulent et dont ils ont besoin. La Source est un endroit où il fait bon travailler et nous investissons dans votre développement par le biais d’excellents programmes de formation qui vous aident à faire de votre mieux. Derrière nos associés en magasin se cache une équipe de professionnels qui s’occupent de notre assortiment de produits, s’assurent des délais de livraison, créent des campagnes de marketing attrayantes et aident à maintenir nos systèmes à leur capacité maximale.

Nous sommes passionnés par ce que nous faisons et recherchons des personnes ayant une passion, une curiosité et une réelle serviabilité pour nous rejoindre!



Nous recherchons des leaders comme vous dans le domaine de la vente!

Nous sommes à la recherche des meilleurs leaders dans le domaine de la vente pour joindre notre équipe de leadership en magasin dans le cadre de la transformation de notre marque en cours. Étant un des principaux commerçants des produits électroniques grand public et de communication, La Source est fière de faciliter la vie de ses clients dans leurs déplacements. Nous engageons à:

Offrir des expériences exceptionnelles à nos clients

Faire de La Source un endroit idéal où travailler

Maintenir un niveau d’excellence dans le domaine de la vente



La carrière que vous voulez

En tant qu’assistant gérant, vous serez un important ambassadeur de la marque et apprendrez à devenir un gestionnaire qui favorise les ventes en produits électroniques grand public, mobilité et services résidentiels de Bell tout en offrant une expérience exceptionnelle à la clientèle et en appuyant la stratégie commerciale.

Accueillir chaque client de façon chaleureuse et amicale.

Établir des liens solides avec les clients en identifiant les besoins de chacun et en offrant des solutions efficaces.

Maximiser les tâches opérationnelles pour s’assurer que le magasin est en tout temps conforme aux normes de l’entreprise, notamment au niveau du ménage de base, des prix et du réapprovisionnement des stocks, au besoin.

Fournir de l’encadrement et du mentorat aux membres de l’équipe pour assurer la réalisation des objectifs fixés par le gérant.

Veiller au bon fonctionnement du magasin en l’absence du gérant.



Les compétences que nous recherchons

Expérience dans un milieu commercial ou en service à la clientèle, de même que dans la formation et la direction d’employés. Expérience en télécommunications un atout important.

Forte habileté à communiquer et à créer d’excellentes relations avec les clients, les membres de l’équipe et la direction afin d’appuyer la stratégie commerciale.

Formation postsecondaire dans un programme relié aux affaires, à la gestion ou au commerce de détail un atout.

Connaissance des produits électroniques et des technologies de pointe.

Le bilinguisme est un atout (français et anglais). Une connaissance adéquate du français est tho

La Source célèbre la diversité et l’intègre à sa culture. Nous nous efforçons d’être un environnement inclusif, équitable et accessible qui soutient nos clients internes et externes, en veillant à ce que chacun se sente valorisé et respecté. Des adaptations sont disponibles sur demande pour tous les candidats qui participent à tous les aspects du processus de sélection. Pour une demande de renseignements confidentielle, il suffit d’envoyer un courriel directement à votre recruteur ou à inclusion@thesource.ca pour prendre les dispositions nécessaires.

