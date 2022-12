Carrefour francophone Windsor, ON Temps plein 35 Heures

35 heures par semaine

Horaire variable selon la programmation/activités, possibilité de travailler les soirs et/ou fins de semaine



Salaire annuel : 38 000 $

un (1) an, avec possibilité de renouvellement

Entrée en fonction : dès que possible Lieu de travail: 720 Ouellette Av, Windsor, ON.

Officiellement établi en décembre 2020, le Carrefour Communautaire Francophone est le regroupement de plusieurs organismes (ACFO WECK, Canadian Journey / services en immigration, CCFWEK, Conseil scolaire catholique Providence et Conseil scolaire Viamonde, Entité de planification des services de français Érié St Clair, le journal hebdomadaire Le Rempart), le centre d’orientation des adolescents, L’université d’Ottawa (mini campus). C’est un lieu de rassemblement privilégié de services et ressources, en français, offerts à la communauté historique et néo-migrante dans cette partie du sud-ouest de l’Ontario.

Afin de continuer à faire rayonner notre francophonie, conformément au Plan stratégique 2021-2023 du Carrefour WECK, nous recherchons un(e) Animateur (trice).

Ce poste est sous la supervision directe de la Coordinatrice du Carrefour.

Descriptions des tâches:

* Programmer et animer les activités et manifestations portées par les membres du Carrefour Francophone WECK.

* Organiser le suivi logistique (réservation de salles, information aux membres du Carrefour, co-animation avec la Coordinatrice de réunions de travail…) des évènements intéressant le Carrefour.

* Dispenser accueil et soutien, au besoin, a la clientèle des membres du Carrefour dans le cadre de leurs opérations in situ.

* Tenir à jour les sondages, statistiques et informations d’évaluation des opérations du Carrefour.

* Collaborer avec les équipes et des directions du Carrefour pour assurer l’augmentation de sa visibilité.

* Appuyer l’ensemble des opérations reliées au service à la clientèle, supporter la planification, l’organisation et la réalisation et l’évaluation de la programmation communautaire (Fête St-Jean Baptiste, Bonjour/Welcome, Levers de drapeau, etc.).

*Appuyer le Comité Local en Immigration Francophone (CLIF) dans certaines actions et/ou manifestations menées en collaboration avec le Carrefour (sous mandat conjoint avec la Table Franco-Info dont le CLIF est une émanation).

*Rédaction mensuelle d’un rapport d’activité à destination d’IRCC.

Exigences:

* Formation et expérience pertinente dans le domaine du marketing, des relations publiques, en communication, en tourisme, en gestion de projet, Advertising et/ou Business Strategy (atout).

et le fonctionnement des réseaux sociaux, maîtriser la suite Microsoft Office (atout).

* Volonté d’apprentissage, capacité d’adaptation, dynamisme, autonomie et sens de l’initiative. Goût pour le travail d’équipe, leadership et capacité à être force de proposition.

* Maîtrise du français oral et écrit (niveau avancé), Maîtrise de l’anglais oral et écrit (niveau intermédiaire).

*Autonomie de déplacement (possession d’un véhicule) et statut professionnel autorisant à travailler durablement en Ontario (Citoyen Canadien ou Résident Permanent)

*vérification du casier judiciaire

Toute personne intéressée par ce poste est invitée à envoyer son CV par courriel à l’intention de Didier Marotte, Directeur général, à l’adresse suivante : didier@ccfwek.org. Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

CCFWEK Inc. est un employeur souscrivant au principe de l’égalité d’accès à l’emploi.