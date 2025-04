CCFWEK Windsor Contrat: 8 semaines

Relevant du superviseur et du gestionnaire du camp de jour, l’animateur ou l’animatrice collabore à l’organisation des activités du camp de jour, anime les activités et prévoit le matériel nécessaire. Il ou elle encadre et supervise des groupes d’enfants âgés entre 4 et 12 ans.

Responsabilités

Description des tâches

Élaborer une programmation d’activités hebdomadaires,

Animer et agir à titre de motivateur afin de maintenir l’intérêt des enfants,

Voir à la sécurité des enfants, leur bonheur et s’assurer de l’application du code de vie,

Veiller à la propreté des locaux et au bon état du matériel,

Réaliser les premiers soins au besoin.

Profil

Esprit d’équipe

Dynamisme

Autonomie

Créativité

Bonne capacité d’adaptation

Sens de l’organisation

Francophone convaincu

Plus d’informations

Conditions:

Participe aux formations demandées avant le camp de jour,

Bilinguisme fonctionnel : français-anglais

Taux horaire : 17,20$/h.

Disponible pour les 8 semaines de travail, du 2 juillet au 22 août 2025 et pour les formations les vendredi 27 et lundi 30 juin 2025.

Postuler

Envoyer votre candidature à Marine Lefèvre, gestionnaire des programmes subventionnés du CCFWEK par courriel à marine@ccfwek.org