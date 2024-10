Aide Juridique Ontario Toronto Hybride Flexible Permanent à temps plein

Conseillère ou conseiller en programmes linguistiques

Syndicat : poste non syndiqué

Numéro du poste : J1024-0044

Titre du poste : Conseillère ou conseiller en programmes linguistiques, Services des services multilingues

Superviseure : Directrice, Service des services multilingues

Type de poste : permanent à temps plein

Lieu de travail : Toronto

Catégorie : SPG2

Désignation du poste : Hybride flexible – Les jours de présence peuvent varier d’une semaine à l’autre sous réserve de l’approbation du responsable et des exigences professionnelles.

Nombre de postes : 1

Date d’affichage : Le 4 octobre 2024

Date de clôture : Le 20 octobre 2024

Salaire annuel : 85 596 $ – 111 318 $ /année

Description de l’organisme:

Le personnel d’Aide juridique Ontario est déterminé à faire une différence dans la vie de ses clients.

En tant que partenaire à part entière du système de justice, Aide juridique Ontario (AJO) offre à ses employés plus qu’un emploi. Elle offre l’occasion d’aider les personnes qui en ont le plus besoin en faisant en sorte que chaque client reçoive l’accès à la justice que lui confère la loi.

Si vous cherchez à ajouter un nouveau défi à une carrière déjà enrichissante, au sein d’une équipe oeuvrant en faveur de la justice et dans un milieu innovant, souple et favorable, songez à postuler à ce poste.

Principales fonctions:

Le Service des services multilingues gère les services multilingues et les services en français d’AJO. Il a pour mission de planifier les services multilingues, de fournir une expertise technique, de superviser l’accès à ces services et d’établir les rapports afin de s’assurer du respect des engagements et des obligations linguistiques d’AJO.

La conseillère ou le conseiller en programmes linguistiques sera responsable de l’intégration des services en français et multilingues dans les activités d’AJO, afin que les services d’AJO soient accessibles en français et en d’autres langues et qu’ils répondent aux besoins de la clientèle.

La personne retenue aura également dans ses attributions des relations avec les intervenants externes et la conduite de projets spécifiques visant à soutenir la réalisation du mandat du Service. Elle travaillera en collaboration avec la directrice du Service, ses collègues et d’autres partenaires internes pour planifier, élaborer et mettre en oeuvre des projets d’AJO concernant l’accessibilité linguistique.

Le candidat ou la candidate idéale pour ce poste devra faire preuve d’initiative et de créativité, d’un sens aigu de l’organisation, d’une approche axée sur les résultats ainsi que d’excellentes compétences en français.

Responsabilités principales:

• Diriger des projets spécifiques relatifs à l’accessibilité linguistique, y compris la gestion de partenariats internes et externes, de consultations, d’études et de sondages.

• Participer à l’élaboration, à la gestion et à la mise en oeuvre d’initiatives et de plans du Service en matière d’accès linguistique, y compris de programmes de sensibilisation et de formation, d’outils et de manuels sur l’accessibilité linguistique.

• Fournir des conseils et un appui aux partenaires internes en ce qui concerne l’intégration des obligations d’AJO relatives aux services en français et à l’accès multilingue aux services d’AJO.

• Diriger l’élaboration des politiques relatives à la conformité aux normes d’accès aux services en français d’AJO

• Rédiger et réviser les notes d’information du Service au nom de la directrice

• Favoriser des relations productives avec les parties intervenantes externes, y compris les intervenants des services en français dans le secteur de la justice et les organismes fournissant des services multilingues, ainsi que les intervenants multilingues.

• Participer à l’élaboration des rapports destinés aux intervenants internes et externes

• Promouvoir l’engagement en faveur de la diversité, de l’accessibilité, de l’équité et de l’inclusion.

Compétences et expérience requises:

• Maîtrise du français, à l’oral et à l’écrit;

• Maîtrise de l’anglais, à l’oral et à l’écrit;

• Diplôme de premier cycle ou au moins 4 ans d’expérience dans un domaine pertinent;

• Compréhension des activités et du contexte opérationnel d’Aide juridique Ontario;

• Sens aigu du service axé sur les clients;

• Capacité d’établir et de maintenir des relations de travail positives avec les intervenants internes et externes;

• Excellentes compétences en consultation, en animation et en communications interpersonnelles;

• Expérience de l’élaboration de politiques et de lignes directrices;

• Solides compétences organisationnelles, adaptabilité et flexibilité;

• Capacité de gérer plusieurs tâches de front sous pression;

• Attitude professionnelle, positive et capacité à travailler en équipe;

• Excellente attention aux détails;

• Capacité à traiter des renseignements protégés et confidentiels;

• Faire preuve de créativité dans la résolution des difficultés;

• Connaissance approfondie de MS Office.

Atouts :

– Des compétences linguistiques autres que l’anglais et le français sont un atout.

Les personnes qui désirent poser leur candidature doivent envoyer un curriculum vitæ, une lettre de motivation.

Nous communiquerons par courriel seulement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.

Veuillez noter que tous les candidates et candidats sont encouragés à fournir une adresse électronique valide à des fins de communication. Les personnes sélectionnées pourraient recevoir une correspondance écrite concernant cette offre d’emploi directement à l’adresse électronique fournie sur leur CV ou à celle utilisée pour établir leur profil de candidature s’ils ont postulé par l’entremise de Njoyn. En tant que candidat ou candidate, il est de votre responsabilité de vérifier régulièrement votre courrier électronique.

S’agit-il de votre première demande d’emploi à l’AJO? Vous devez d’abord créer votre profil de carrière ET ensuite poser votre candidature à ce poste.

Avez-vous déjà un compte Njoyn? Ouvrez votre session et sélectionnez « Mes emplois ».

Une fois que vous aurez correctement envoyé votre candidature, vous recevrez un courriel de confirmation.

Éprouvez-vous des difficultés? Pour toute question, appelez au 1 877 427-7717 ou envoyez un courriel à : candidate.njoynhelp@cgi.com