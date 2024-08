Description du poste / Description of the position

Assister l'enseignant ou l’enseignante dans ses tâches, relève directement de la direction de l'école Collaborer au processus décrit dans le plan d’enseignement individualisé (PEI) ainsi qu’aux modifications et adaptations appropriées. Aide l’élève dans les activités d’apprentissage selon les directives de l’enseignante ou de l’enseignant Appuyer et noter les réalisations et les progrès de l’élève face aux attentes décrites dans le PEI Assiste l'enseignante ou l’enseignant dans son travail de discipline et de surveillance pendant les périodes d'étude et les activités spéciales et assure en tout temps un environnement sécuritaire pour l’élève.