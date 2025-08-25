La garderie les petites mains (Windsor) Inc. est à la recherche de 2 assistantes pour travailler dans le centre. Vous devez :

Diriger les activités des enfants, notamment raconter ou lire des histoires, enseigner des chansons, préparer du matériel de bricolage et montrer aux enfants comment s’en servir, donner aux enfants l’occasion d’exprimer leur créativité par l’art, les jeux de rôles, la musique et l’activité physique,

Apprendre aux enfants de bonnes habitudes pour les repas, la toilette et l’hygiène ;

Veiller à la santé et sécurité des enfants ;

Être capable de bien collaborer avec les parents.

Travailler en collaboration avec l’éducatrice

Assister à des réunions et à des ateliers pour élaborer de nouvelles méthodes d’enseignement et en discuter ;

Suivre la politique de la garderie

Langue exigée : Français

Certificats et autres accréditations exigés : premier secours

Type d’emploi : Temps Partiel

Rémunération : 20,00$ à 20,20$ par heure

Lieu du poste : En présentiel

Visitez : https://www.lespetitesmains.ca/