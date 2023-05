Full job description

Sous la surveillance du gestionnaire fonctionnel, la personne est responsable du bon fonctionnement de la composante ressources et information des Services d’emploi. La nature du poste est d’offrir un accueil et un appui à tous les visiteurs qui se présentent au centre de ressources. La personne contribue au bon fonctionnement du bureau; elle appuie l’équipe en assurant la réception et en accomplissant les tâches de bureau assignées; elle appuie les clients en effectuant un triage initial et est responsable d’aiguiller les clients vers les composantes plus structurées des Services d’emploi ou autres programmes et services offerts dans la communauté.

Catégorie d’emploi : Permanent

Salaire débutant : 23,87 $ / heure

Groupe : Personnel de soutien

Date d’entrée en fonction : lundi, 20 mars 2023

Tranche : E

Horaire : 35 heures/semaine

Échelle salariale : De 23,87 $ à 31,92 $ / heure

Lieu de travail : Windsor – Ouellette (Centre d’accès)

Vous êtes une personne accueillante qui offre un sens de confort à son environnement. Vous possédez les capacités nécessaires afin d’identifier les critères d’éligibilité des clients. Votre approche au service à la clientèle est innovatrice et vous vous adaptez aux changements continus avec souplesse. Vous êtes à l’écoute et prêt offrir des services hors pair à votre clientèle et à vos collègues de travail. Vous faites preuve de bon jugement, de fiabilité, d’autonomie et d’organisation. Vous avez le sens de l’initiative et de la débrouillardise et êtes reconnu pour votre capacité à collaborer et enrichir les équipes de travail et à vous adapter aux changements.

Fonctions :

Accueille les clients et les visiteurs au centre de ressources; oriente et aiguille les clients vers les composantes plus structurées des

Services d’emploi et(ou) autres programmes et services offerts dans la communauté; fixe les rendez-vous des clients avec les consultants en emploi ou les prospecteurs d’emploi; prépare des trousses d’information portant sur les divers services et programmes offerts; aide les clients à remplir les divers formulaires;

Effectue du travail de bureau, tel que : la mise en page, photocopie et télécopie de documents; trie et distribue le courrier et prépare des envois pour le service; effectue des achats à la demande du superviseur et réconcilie les rapports appropriés au besoin; maintient un inventaire de fournitures et d’équipements de bureau; trie, vérifie, corrige et traite les demandes de chèques pour les employeurs et les clients et les achemine au bureau de la direction;

Prépare et maintient les babillards d’emplois disponibles; affiche les nouveautés et ressources sur le site web du programme ainsi que sur les médias sociaux;

Distribue les informations et fournit des renseignements aux clients portant sur des sujets liés à l’employabilité; encadre et oriente les usagers aux outils du Centre de ressources en fournissant l’appui et(ou) les ressources appropriées; assure le bon fonctionnement de tous les outils dans le Centre de ressources; assure l’acquisition et un inventaire du matériel requis pour le centre;

Élabore, modifie au besoin et anime une variété d’ateliers interactifs au centre de ressources; donne des conseils techniques sur des sujets reliés à la recherche d’emploi. Développe des outils appropriés et pratiques pour les clients selon leurs besoins et les tendances du marché d’emploi;

Effectue l’entrée de données dans le Système d’information du ministère; prépare des rapports reliés aux services à la demande des superviseurs.

Atteint les cibles prescrites et agis comme ambassadeur pour les programmes et services d’employabilité selon son cadre de responsabilité afin d’inciter les participants à s’inscrire aux programmes d’emploi.

Assure la relève de ses collègues de travail du secteur des Services d’emploi, afin de servir efficacement la clientèle, en particulier pendant les périodes de pointe et/ou lors de remplacement du personnel absent; participe à l’orientation du nouveau personnel dans le secteur.

Exigences :

Études de 2 ans menant à un diplôme ou l’équivalent en Administration de bureau – adjoint administrative ou programme connexe

Un minimum d’un an d’expérience dans un domaine connexe

Excellentes habiletés de communication en français et en anglais (oral et écrit);

Excellente connaissance des logiciels de traitement de texte (Word), de tableur électronique (Excel), de présentation (PowerPoint), de base de données (Sharepoint, Access), de courrier électronique (Outlook) et d’Internet;

Expérience à travailler avec le public ayant des antécédents variés;

Expérience en résolution de conflits;

Expérience dans le domaine de l’employabilité et les tendances du marché de travail;

Expérience à élaborer, modifier et animer des ateliers ou des séances d’information à l’intention de la communauté et de la clientèle;

Expérience dans l’utilisation de l’ordinateur et de l’équipement de bureau; logiciels, Internet, outils de recherche, téléphone, photocopieur, télécopieur etc.;

Une expérience qui lui permet d’avoir une excellente connaissance des services offerts en communauté.

Au Collège Boréal, nous célébrons nos différences, notre diversité et notre francophonie. Nous nous efforçons d’être à l’affût des pratiques exemplaires grâce à nos valeurs et à nos croyances qui favorisent le partage d’idées, la collaboration, le respect, l’innovation et l’humanisme. C’est ce qui permet à la communauté de Boréal de s’engager dans un monde inclusif. Si vous voulez contribuer à bâtir des équipes talentueuses, nous vous invitons à soumettre votre candidature à notre vaste bassin diversifié, par l’entremise du lien suivant : https://docs.collegeboreal.ca/Forms/RHM-003?JobPostingNum=2302-3017, avant 16 h le mardi, 28 février 2023

.

Toutes les candidatures sont prises en compte dans un processus de sélection équitable. Le Collège Boréal s’engage à considérer et à réduire les obstacles et les barrières systémiques affectant le recrutement des groupes sous-représentés. Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande pour les candidats ayant un handicap ou des besoins spéciaux.

Tout en vous remerciant de votre intérêt, nous tenons à préciser que nous ne communiquerons qu’avec les candidates et les candidats retenus aux

fins d’entrevues.

