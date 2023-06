Collège Boréal Windsor Temps plein Lundi au Vendredi

Job Type: Support Staff – Appendix D (Fixed Term)

Weekly Hours: 35

Position End Date: 2024-06-28

Job Category: Soutien

Salary Range: $28.56 – 33.11 CAD

Job Description

Fonctions :

Appui dans la prestation d’activités, de cours ou de programmes

Maintient un répertoire de tous les cours et les programmes offerts (plans de cours et ressources didactiques reliées au cours);

Préparer l’offre des programmes et cours dans les délais prévus selon les échéanciers du Collège;

Assure la logistique entourant l’offre de sessions de formation, de cours ou de programmes : réservation de salles, préparation des horaires et des listes de classe, disponibilité des plans de cours et des formulaires d’évaluation de cours;

Tenir à jour un tableau de l’offre des cours afin d’identifier les cours non assignés à des professeurs;

Appuyer dans le recrutement des professeurs à temps partiel;

Consulter les professeurs pour connaître leurs besoins de locaux et d’équipements ainsi que leurs contraintes dans l’offre de leurs cours;

Effectuer toute demande de changements d’horaire;

Agir à titre de personne ressource pour les professeurs;

Vérifie régulièrement le nombre d’inscriptions; assure les suivis auprès des clients et apporte des recommandations au chef régional et aux gestionnaires responsables;

Administre les divers sondages d’évaluation de cours et environnement et d’indicateur de rendement;

Agit à titre de personne-ressource pour les étudiants en ce qui concerne leur dossier de réussite scolaire et obtient la collaboration des autres secteurs du Collège (Registrariat, appui à l’apprentissage, appui technique, etc…) afin de soutenir sa réussite;

En collaboration avec le chef régional, les professeurs et les gestionnaires responsables, s’assurer que toute la documentation et les formulaires nécessaires reliés aux stages pratiques soit dûment remplis et remis au département responsable avant le début des stages

Identifie et recommande au chef régional et aux gestionnaires responsable des méthodes et procédures pour améliorer le bon fonctionnement du service;

Gestion des dossiers et gestion des budgets

Appuyer le chef régional et les gestionnaires responsables dans la préparation des budgets, effectuer l’analyse et préparer des rapports à la demande du chef régional;

Appuyer le chef régional et les gestionnaires responsables dans la demande de financement pour divers projets;

Préparer en collaboration avec le chef régional et les gestionnaires responsables, des propositions, des soumissions, des contrats ou des ententes de formation selon les besoins énoncés des clients;

Prépare divers rapports d’activités, de statistiques et budgétaires afin de démontrer l’atteinte des résultats et des cibles;

Aide les clients à remplir tous les formulaires de demandes d’admissions (SACO) et demandes d’aide financière (RAFEO) et effectue les suivis nécessaires;

Renseigne les apprenants au sujet des différentes sources d’aide financière;

Service à la clientèle

Se tient au courant de tous les programmes et services offerts afin de pouvoir répondre aux questions du personnel, des clients, des étudiants ou des membres de la communauté et leur fournit des renseignements détaillés;

Assure un lien entre le centre d’appui pédagogique et les professeurs offrant la formation

Assure la mise à jour du site web, l’intranet et de la page Facebook;

Assure la supervision de test pour les clients internes et externes.

Collabore au recrutement des nouveaux étudiants pour les programmes de formation

Appuie le chef régional et les gestionnaires responsable dans la préparation de présentations, d’exposés d’outils de promotion ou de marketing pour une clientèle ciblée;

Participe aux rencontres dans la communauté et aux foires de recrutements;

Exigences :

Études de 2 ans menant à un diplôme an Administration des affaires ou un domaine connexe

Minimum de deux ans d’expérience

Expérience dans la préparation et les suivis budgétaires

Expérience en communication et relation interpersonnelles

Expérience en marketing

Expériences à travailler dans un milieu de ventes et de services ciblés à diverses clientèles

Expérience à composer avec des dossiers multiples et à respecter des échéances serrées

Expérience en service à la clientèle

Expérience à travailler en équipe et à travailler de façon autonome

Closing Date: (Date at which the posting is no longer accessible)

2023-06-30

First consideration will be given to internal applicants in accordance with their respective Collective Agreements.

Si vous êtes intéressé à postuler S.V.P. cliquer le lien : https://collegeboreal.wd3.myworkdayjobs.com/en-US/CB/job/Agent-ou-Agente–Programmes-de-formation_JR2306-0015