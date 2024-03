Collège Boréal Part Time

Liaison communautaire

Établir et tenir à jour des listes d’organismes et d’interlocuteurs communautaires;

Entretenir des relations continue avec des interlocuteurs communautaires d’intérêt pour les efforts de recrutement.

Connaître l’ensemble des programmes et services du campus et du Collège, ainsi que les procédures d’admission;

Connaître les conditions du marché de l’emploi;

Compiler les données statistiques essentielles qui servent à attirer la clientèle indirecte.

Promotion et recrutement

Élaborer un plan d’activités de promotion et de recrutement communautaires et assurer sa mise en œuvre (portes ouvertes, soirées communautaires, foires d’emploi, festivals, présentations, ateliers, kiosques d’information, activité de la chambre de commerce, visites guidées, etc.);

Organiser et assurer la mise en œuvre des activités de réseautage et de recrutement au Collège;

Préparer des présentations et des exposés multimédias pour diffusion lors de séances d’information et d’autres présentations;

Préparer et développer du contenu pour les réseaux sociaux;

Travailler en collaboration avec les équipes de Marketing et de Communications pour la production d’outils promotionnels, de publications, de textes et d’outils audiovisuels;

Se déplacer dans les communautés environnantes afin de rencontrer des clients potentiels;

Compiler les informations permettant de mieux cerner les besoins de la clientèle;

Accroître la visibilité auprès de la clientèle nouvellement arrivée au Canada;

Compiler des données permettant d’alimenter le calendrier des activités communautaires;

Assurer un suivi personnalisé auprès des candidates et candidats pour la conversion (de l’offre d’admission jusqu’à l’inscription).

Appui administratif

Rédiger des rapports afin d’évaluer les activités et formuler des recommandations pour l’amélioration continue et l’atteinte des cibles;

Effectuer des recherches et se renseigner sur les besoins du marché et la concurrence en collaboration avec la ou le gestionnaire, afin de positionner de façon optimale le Collège Boréal compte tenu des cibles de recrutement à atteindre;

Offrir un appui administratif pour la réalisation des activités et les objectifs de recrutement, tels que le respect des budgets, les achats, les réservations, etc.

Exigences

Diplôme de deux ans ou l’équivalent dans les domaines d’études : Marketing, Communications, Relations publiques, Éducation, Administration des affaires ou Commerce;

Minimum de trois ans d’expérience pertinente;

Excellentes habiletés de communication en français et bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit);

Preuve d’expérience, d’engagement et de compréhension de la réalité de la population immigrante et de celle des personnes en quête d’équité;

Connaissance des services et des associations communautaires dans la région;

Expérience dans la création et la présentation d’exposés dans les deux langues officielles et dans l’animation de rencontres de groupe;

Excellente connaissance des logiciels de traitement de texte (Word), de tableur électronique (Excel), de présentation (PowerPoint), de base de données (Sharepoint, Access), de courrier électronique (Outlook), de l’Internet et des réseaux sociaux;

Entregent, esprit d’équipe, polyvalence;

Expérience dans la préparation et l’analyse de données statistiques;

Permis de conduire valide en Ontario;

Expérience de travail dans un milieu de marketing, de relations publiques, de communication ou de vente, un atout.

Au Collège Boréal, nous célébrons nos différences, notre diversité et notre francophonie. Nous nous efforçons d’être à l’affût des pratiques exemplaires grâce à nos valeurs et à nos croyances qui favorisent le partage d’idées, la collaboration, le respect, l’innovation et l’humanisme. C’est ce qui permet à la communauté de Boréal de s’engager dans un monde inclusif. Le Collège Boréal s’engage à considérer et à réduire les obstacles et les barrières systémiques affectant le recrutement des groupes sous-représentés. Des mesures d’adaptation sont offertes sur demande pour les candidats ayant un handicap ou des besoins spéciaux.

Si vous voulez contribuer à bâtir des équipes talentueuses, nous vous invitons à soumettre votre candidature, avant le 05 mars avant minuit via le lien suivant : https://collegeboreal.wd3.myworkdayjobs.com/CB/job/Windsor-Ontario/Agent-ou-agente–liaison-communautaire-Windsor_JR2402-3250

Type d’emploi : Temps partiel, Permanent

Salaire : 29,36$ par heure

Horaires de travail :

Du Lundi au Vendredi

Fins de semaine au besoin

Lieu du poste : En présentiel

