CCFWEK Windsor, ON Contrat renouvelable Temps plein

Fondé en 1990 par les membres de la communauté, le Centre communautaire francophone Windsor-Essex-Kent (CCFWEK) a plus de 30 ans d’histoire comme leader des organismes communautaires francophones dans le Centre Sud-Ouest de l’Ontario.

Le CCFWEK offre une multitude de programmes et de services à la communauté et spécialement aux nouveaux arrivants francophones. Notamment le programme des Travailleurs d’Établissement dans les Écoles (TÉÉ), le programme Arrimage et connexion communautaire ainsi que le Centre d’orientation des adolescents (Le Centre Ado)

Description du poste

Le mandat principal de l’agent(e) d’orientation et intégration consiste à soutenir l’établissement (court terme) et l’intégration (long terme) des bénéficiaires du programme d’établissement et d’intégration des nouveaux arrivants en prenant en charge l’évaluation des besoins et des atouts, la réalisation de plans d’établissement, la gestion de cas et l’aiguillage des personnes nouvellement arrivées en Ontario, ainsi que l’organisation d’ateliers d’information et de groupes de soutien.

Conditions d’emploi : Contractuel: 30 heures semaine

Salaire : $23/heure pour la période de probation (90 jours) ensuite $26/heure Avantages sociaux : 4% de paie vacances

Date prévue d’entrée en fonction: immédiatement jusqu’au 31 mars 2024 avec possibilité de renouvellement

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS:

Identifier les clients qui répondent aux critères d’admissibilité pour nos services et compléter le processus d’admission (intake) comprenant l’évaluation individuelle des besoins et des atouts des clients;

Aider les clients à évaluer leurs objectifs et priorités, et à établir un plan d’action individualisé visant à faciliter le parcours d’intégration (plan d’établissement).

Assurer la gestion de cas pour accompagner la mise en œuvre du plan d’établissement, incluant : l’accompagnement dans les démarches d’établissement et d’intégration, l’aiguillage vers les ressources et services pertinents ou spécialisés selon les besoins (santé, logement, juridique, formation, emploi…),

Maintenir la documentation appropriée dans les dossiers des clients;

Organiser et animer des groupes de discussion et de soutien par les pairs.

Contribuer à la préparation et l’animation d’ateliers d’information sur des thèmes pertinents liés à l’établissement et l’intégration.

Contribuer à l’élaboration d’un plan de partenariat et de visibilité, et maintenir de bonnes relations avec les partenaires communautaires afin de faciliter l’accès aux services et favoriser la collaboration sur les projets.

Contribuer au développement d’outils de communication sur les services offerts et participer à des foires ou ateliers pour promouvoir le programme.

Suivre des formations de développement professionnel selon les besoins du poste et du programme.

Formation, expérience et connaissances

Très bonne connaissance et expérience auprès de la communauté francophone de l’Ontario

Très bonne connaissance des meilleures pratiques en matière d’établissement et expérience auprès des personnes nouvellement arrivées

Un minimum de 2 à 3 ans d’expérience dans un poste jugé semblable

Expérience démontrée à intervenir auprès d’une clientèle en situation minoritaire et vulnérable, en prenant en compte la diversité ethnique et culturelle de cette dernière

Qualités et aptitudes nécessaires

Excellentes aptitudes interpersonnelles et communicationnelles dans un contexte de diversité culturelle

Bonne connaissance des services communautaires dans la région desservie

Faire preuve d’intégrité et maintenir un haut niveau de confidentialité

Bonnes compétences de planification et d’organisation

Capacité à travailler efficacement en équipe et de façon autonome

Être capable de s’exprimer en public avec aisance

Capacité à gérer les conflits de manière positive et productive

Excellente maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit.

Maintenir le dossier du client à jour selon les politiques et directives ministérielles et effectue les entrées dans les bases de données

Études de 2 ans menant à un diplôme ou l’équivalent dans le domaine du travail social ou un domaine connexe

Connaissance de diverses langues et/ou dialectes sera considérée comme

Bonnes compétences en informatique : produits Google (Gmail, Drive, Docs, Sheets,Slides…) et Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint) et logiciels de gestion de projet

La connaissance du système de gestion de dossiers clients iEDEC est un atout

Autres exigences

▪ Être capable de travailler dans un environnement dynamique et sujet au changement

▪ Être disponible à participer à des rencontres en soirée et les fins de semaine à l’occasion

▪ Être ouvert à suivre des formations de développement professionnel selon les besoins du poste et du programme

▪ Permis de conduire valide en Ontario et accès à un moyen de transport

▪ Flexibilité dans les horaires de travail afin de s’adapter aux besoins critiques

Toute personne intéressée à postuler est priée de faire parvenir son dossier (CV et Lettre de motivation) par courriel à l’attention de Mme Yasmine Joheir, à l’adresse suivante : yasmine@ccfwek.org et ce, avant le 1 décembre 2023.

Seuls les candidats retenus seront appelés pour un entretien.