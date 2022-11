Conseil Scolaire Catholique Providence Windsor, ON Temps Plein

La personne qui occupe ce poste relève de la direction des ressources humaines et a pour rôle de l’appuyer dans ses fonctions, d’exécuter des tâches d’adjointe administrative et de gérer divers dossiers afin d’assurer le bon fonctionnement du service des ressources humaines. L’adjointe administrative au service des ressources humaines doit travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe des ressources humaines ainsi que les divers secteurs du Conseil scolaire.

Date d’entrée en fonction : Dès que possible

Ville: Windsor, ON

Salaire: A déterminer

Date limite pour postuler: Poste disponible jusqu’à embauche d’un candidat

Description du poste:

Responsabilités et fonctions primaires :

Veiller au bon fonctionnement du bureau, gérer la réception et l’envoi de la poste, du matériel et des ressources, et effectuer toutes les tâches administratives et de secrétariat variées qui résultent des activités de la direction des ressources humaines;

Gérer le compte courriel du département des ressources humaines, dépouiller le courrier ordinaire et recevoir les appels téléphoniques de la direction des ressources humaines, les analyser, les filtrer et en assurer le suivi selon les normes du Conseil;

Rédiger, corriger, uniformiser et transcrire les lettres, la correspondance courante, les documents, les formulaires et les rapports en français ou en anglais, relevant de la direction des ressources humaines et s’assurer de l’exactitude de ces textes;

Fournir un appui aux tâches reliées à la gestion des dossiers de griefs et de nature disciplinaire;

Rédactions des comptes rendus lors des rencontres patronales/syndicales et des négociations;

Tenir compte des dépenses de gestion, coordonner les inventaires, créer et modifier, au besoin, des bons de commandes et faire la saisie de marchandise dans SAP;

Effectuer les suivis de feuilles de temps aux fins d’approbations de la direction des ressources humaines;

Effectuer des recherches, compiler et assembler des données et des renseignements de diverses sources dans un format qui permet la présentation de rapports ou la constitution de dossiers, tout en respectant la nature confidentielle du fonctionnement des services désignés;

Assurer une bonne communication d’information entre le personnel des différents services, le personnel scolaire, le ministère de l’Éducation, les organismes externes, les agences gouvernementales et diverses autres associations et organisations au nom de la direction des ressources humaines et des comités;

Planifier les rencontres et appuyer avec l’organisation des entrevues, en informer les personnes participantes, assurer les réservations et l’utilisation des salles et de l’équipement, commander les repas, préparer le matériel, coordonner et distribuer les documents pertinents, tout en respectant la nature confidentielle du fonctionnement des services désignés;

Organiser et tenir à jour un système efficace de classement des dossiers électroniques et des documents/dossiers dans la voûte, de lettres et de ressources de la direction des ressources humaines, tout en respectant les dispositions de la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée;

S’acquitter de toutes autres tâches connexes assignées par le supérieur immédiat

Qualifications :

Diplôme professionnel et/ou collégial d’un ou de deux ans en techniques de bureau.

Combinaison de scolarité et d’expérience pertinente dans un environnement des ressources humaines.

Compétences :

Posséder des compétences organisationnelles et interpersonnelles supérieures;

Faire preuve de tact, de diplomatie et de discernement en intégrant l’approche service;

Avoir de bonnes compétences technologiques avec une connaissance avancée des logiciels pertinents aux responsabilités (SAP, Suite Microsoft, Gmail);

Faire preuve d’aptitudes supérieures en communication orale et écrite dans les deux langues officielles;

Travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe des ressources humaines ainsi que les collègues de travail des autres départements;

Capacité de bien agir sous pression, de priorisé les dossiers et faire les suivis nécessaires en temps opportun;

Pouvoir travailler de façon autonome;

Savoir reconnaître et respecter la nature confidentielle de divers dossiers.

Seuls les candidats et candidates sélectionnés auront droit à une entrevue.

Le Conseil scolaire catholique Providence promeut les principes de la diversité et l’inclusion et respecte les principes de la Loi canadienne sur les droits de la personne et du Code des droits de la personne de l’Ontario. En tant qu’employeur, nous valorisons l’égalité des chances et favorisons un milieu de travail inclusif, où nos différences individuelles sont non seulement reconnues et mises en valeur, mais se trouvent également dans les services que nous offrons à notre communauté scolaire. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation à cette étape du recrutement, veuillez-nous en informer dès que possible en envoyant un courriel à recrutement@cscprovidence.ca

Conformément à la Loi sur l’accès à l’information municipale et la protection de la vie privée, une permission écrite nous autorisant à communiquer avec les trois personnes dont le nom aura été donné en référence doit être jointe à la demande.

En vertu du règlement 521-01, toute personne employée par un conseil scolaire doit fournir un relevé de ses antécédents criminels, émis dans les six mois précédant son entrée en fonction.

