Trouvez-vous qu’aider les gens est gratifiant et stimulant? Si oui, songez à intégrer un milieu de travail dynamique et tissé serré à titre d’administrateur/administratrice des ressources humaines au sein des Forces armées canadiennes (FAC). Les administrateurs des ressources humaines travaillent dans les bases au pays ou à bord de navires de la Marine pour fournir du soutien administratif et un appui général en matière de ressources humaines dans le cadre des activités militaires. Les liens que vous tisserez au travail distinguent ce rôle de toute autre carrière ordinaire en ressources humaines (RH).

Servir dans la Réserve navale

Ce poste est offert à temps partiel dans la Réserve navale à certains endroits au Canada. Les membres de la Force de réserve servent habituellement à temps partiel au sein d’une unité de réserve dans leur communauté et peuvent servir tout en poursuivant des études ou en occupant un emploi civil. Bien que les membres de la Force de réserve travaillent habituellement le soir et la fin de semaine suivant un horaire établi, ils peuvent également effectuer leur service en occupant des postes à temps plein au sein de certaines unités pour des périodes déterminées, selon les possibilités qui se présentent.

Les membres de la Réserve navale sont payés durant leur instruction. La possibilité de suivre des cours et de la formation ou d’exercer un emploi à l’extérieur de leur division de la Réserve s’offre selon la disponibilité. La formation en cours d’emploi se donne habituellement à l’unité d’appartenance des réservistes, ainsi que dans les établissements d’entraînement situés à Halifax (Nouvelle-Écosse), à Victoria (en Colombie-Britannique) ou à Québec (Québec). Les réservistes peuvent aussi se porter volontaires pour être déployés dans le cadre d’une mission militaire au Canada ou à l’étranger.

La Réserve de la Marine royale canadienne offre plusieurs avantages sociaux comme un régime de pensions concurrentiel, une assurance pour soins dentaires et le remboursement des cours collégiaux ou universitaires durant votre carrière.