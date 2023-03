ACFO WECK 720 Ouellette Windsor Ontario Temps partiel, contrat d'environ six mois, possiblement renouvelable a determiner

Dans le cadre d’un emploi de l’ACFO WECK recherche un.e Webmaster. Le webmaster sert de contact

principal pour tous les aspects du ou des sites Web de l’organisation, assumant une gamme de

responsabilités pouvant inclure la conception et le développement Web, la maintenance de routine du

site et du contenu, et diverses mises à jour pour s’assurer que les sites correspondent aux buts et

objectifs de l’ACFO WECK.

Poste : Webmaster

Dans le cadre d’un emploi de l’ACFO WECK recherche un.e Webmaster. Le webmaster sert de contact

principal pour tous les aspects du ou des sites Web de l’organisation, assumant une gamme de

responsabilités pouvant inclure la conception et le développement Web, la maintenance de routine du

site et du contenu, et diverses mises à jour pour s’assurer que les sites correspondent aux buts et

objectifs de l’ACFO WECK.

Tâches et responsabilités :

Sous la supervision de la directrice générale, le candidat / la candidate:

● Sert de contact principal pour tous les aspects du ou des sites Web de l’organisation.

● Développe et maintient des portails, des formulaires et des structures Internet et intranet

conformément aux besoins de l’organisation ; collabore étroitement avec le gestionnaire du SIG

/ base de données, le directeur des communications / relations publiques, le directeur des

ressources humaines, le directeur des opérations et d’autres membres du personnel de direction

investis.

● Développe, met en œuvre et maintient des applications de commerce électronique en

collaboration avec les opérations de vente au détail, les ventes, le marketing et les services

connexes de l’organisation.

● Encourage et facilite une conception Web cohérente, créative et unifiée sur l’ensemble des

propriétés Web de l’organisation.

● Collecte et analyse des analyses Web et des données similaires ; identifie les opportunités

d’amélioration de l’optimisation des moteurs de recherche (SEO), du temps passé sur le site, du

trafic Web et d’autres mesures pertinentes.

● Maintien et documente la propriété des domaines Internet de l’entreprise.

● Tient à jour ses connaissances des meilleures pratiques et des développements émergents en

matière de conception Web, de développement Web et de technologie.

● Effectue d’autres tâches connexes assignées.

Type d’emploi : Temps partiel, contrat d’environ six mois, possiblement renouvelable

Salaire : 15,50$/hr à 18,00$/hr

Expériences et compétences :

● Connaissance approfondie de la gestion de sites Web, de l’analyse, de la conception et des

meilleures pratiques et normes de référencement.

● Connaissance pratique ou capacité à apprendre rapidement les systèmes, les applications et les

outils de gestion de contenu Web utilisés par l’organisation.

● Excellente maîtrise de HTML/CSS ; connaissance pratique de JavaScript et d’autres langages de

programmation.

● Excellentes compétences en communication verbale et écrite en français et en anglais.

● Maîtrise de la suite Microsoft Office ou des logiciels connexes.

● Solides compétences en analyse, en dépannage et en résolution de problèmes.

● Travail bien en équipe ou indépendamment, débrouillard(e) et autonome;

● Prend l’initiative, est créatif(e) et peut bien gérer son temps ;

Si vous êtes dynamique et que vous souhaitez développer et affiner vos compétences en

communication pour la communauté francophone, veuillez soumettre votre candidature en

français par courriel à emploi@acfoweck.ca avant le 7 avril 2023 à 17 h.

Nous remercions tous ceux et celles qui répondront à cette offre, cependant, nous ne

communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.